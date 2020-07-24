Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente grave

Motoboy bate em ônibus do Transcol em Vila Velha e vai parar na UTI

A batida foi tão violenta que o farol da moto parou dentro do ônibus. O motociclista foi socorrido e seguia intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 10:30

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 10:30

Motociclista avançou no sinal vermelho e bateu em ônibus do Transcol, em Vila Velha. Moto ficou destruída
Motociclista avançou no sinal vermelho e bateu em ônibus do Transcol, em Vila Velha. Moto ficou destruída Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um motoboy que fazia entrega de lanches bateu em um ônibus do Transcol na noite de desta quinta-feira (23), em Vila Velha. O acidente foi na Avenida Francelina Setúbal e testemunhas disseram que o motociclista teria avançado o sinal vermelho. A batida foi tão violenta que o farol da moto parou dentro do ônibus. A moto virou um amontoado de ferro. O motociclista foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde segue internado.
De acordo com testemunhas, o ônibus da linha 581 tinha acabado de embarcar alguns passageiros em um ponto e andou poucos metros até ser atingido pela moto. A marca deixada na pista indica que o motorista tentou parar. Ninguém que estava no ônibus se feriu.
Quem viu o acidente, diz que o motoboy avançou o sinal vermelho. "O semáforo estava totalmente fechado para ele. Deu uma empinada, aí não deu tempo. Quando ele tentou frear, ele já estava dentro do ônibus", contou Adelson, que estava no local na hora da batida.
Motociclista avançou no sinal vermelho e bateu em ônibus do Transcol, em Vila Velha. Moto ficou destruída
Motociclista avançou no sinal vermelho e bateu em ônibus do Transcol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

ENTREGADOR DE LANCHES

O motoboy, conhecido como Matheus, montou um negócio. A esposa faz os lanches e ele as entregas. De acordo com o sogro, Mateus tinha acabado de fazer uma entrega na Praia da Costa e estava indo para casa, no bairro Guaranhus, quando o acidente aconteceu. 
"O telefone dele caiu dentro do ônibus, a menina pegou e ligou para a minha filha avisando do acidente. Em local como esse, mesmo que o sinal esteja aberto para gente, tem que parar e olhar. Não pode passar em alta velocidade aqui", lamentou Gildasio Lima Gama, de 45 anos.

MOTOBOY SEGUE NA UTI

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a família do motoboy na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com o sogro de Matheus, Gildasio Lima Gama, o rapaz seguia intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Idoso é preso suspeito de estuprar criança de 2 anos em Linhares

Cesan faz manutenção e 253 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água

Mais de 200 policiais participam da 9ª fase da Operação Caim no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados