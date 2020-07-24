Motoboy bate em ônibus do Transcol em Vila Velha e vai parar na UTI

Motociclista avançou no sinal vermelho e bateu em ônibus do Transcol, em Vila Velha. Moto ficou destruída Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um motoboy que fazia entrega de lanches bateu em um ônibus do Transcol na noite de desta quinta-feira (23), em Vila Velha . O acidente foi na Avenida Francelina Setúbal e testemunhas disseram que o motociclista teria avançado o sinal vermelho. A batida foi tão violenta que o farol da moto parou dentro do ônibus. A moto virou um amontoado de ferro. O motociclista foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde segue internado.

De acordo com testemunhas, o ônibus da linha 581 tinha acabado de embarcar alguns passageiros em um ponto e andou poucos metros até ser atingido pela moto. A marca deixada na pista indica que o motorista tentou parar. Ninguém que estava no ônibus se feriu.

Quem viu o acidente, diz que o motoboy avançou o sinal vermelho. "O semáforo estava totalmente fechado para ele. Deu uma empinada, aí não deu tempo. Quando ele tentou frear, ele já estava dentro do ônibus", contou Adelson, que estava no local na hora da batida.

Motociclista avançou no sinal vermelho e bateu em ônibus do Transcol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

ENTREGADOR DE LANCHES

O motoboy, conhecido como Matheus, montou um negócio. A esposa faz os lanches e ele as entregas. De acordo com o sogro, Mateus tinha acabado de fazer uma entrega na Praia da Costa e estava indo para casa, no bairro Guaranhus, quando o acidente aconteceu.

"O telefone dele caiu dentro do ônibus, a menina pegou e ligou para a minha filha avisando do acidente. Em local como esse, mesmo que o sinal esteja aberto para gente, tem que parar e olhar. Não pode passar em alta velocidade aqui", lamentou Gildasio Lima Gama, de 45 anos.

MOTOBOY SEGUE NA UTI

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a família do motoboy na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com o sogro de Matheus, Gildasio Lima Gama, o rapaz seguia intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.