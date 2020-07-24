Mais de 200 policiais participam da 9ª fase da Operação Caim no ES

Polícia Civil deflagra nona fase da operação Caim Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Mais de 200 policiais participam da nona fase da Operação Caim no ES

Operação Caim, que combate traficantes e homicidas. A operação é planejada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Polícia Civil. Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24), a 9ª fase da, que combate traficantes e homicidas. A operação é planejada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Polícia Civil.

Mais de 200 policiais estão nas ruas desde às 5h30 para cumprir 30 mandados, entre prisão e busca e apreensão. A operação conta com o apoio de equipes das polícias Federal, Rodoviária Federal, Judiciária da Força Nacional, Ostensiva da Força Nacional, Companhia Independente de Missões Especiais (Cimpesp) da Polícia Militar, Notaer e as Guardas Municipais da Grande Vitória. Um dos bairros em que os policiais cumprem mandados é o Morro da Garrafa, na Praia do Suá, em Vitória

De acordo com a polícia, durante os últimos quatro meses, a Caim realizou oito fases que resultaram em 270 detenções, 59 armas, 1.585 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 58 mil em dinheiro apreendidos.

HISTÓRICO

O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.

1ª fase - 02 de abril: nos municípios de Cariacica e Vila Velha, resultou na prisão de 15 suspeitos, dois adolescentes apreendidos, além de armas, munições e drogas.

2ª fase - 08 de abril: alcançou o resultado de 39 detenções em todo o Estado, apreensão de 10 armas, drogas e munições.

3ª fase - 17 de abril: resultou em 47 suspeitos detidos, dois adolescentes apreendidos, dez armas, 888 munições, entorpecentes, dois veículos e uma moto apreendidos.

4ª fase - 24 de abril: foram efetuadas 12 prisões de adultos e a apreensão de um adolescente, além de três armas, 125 munições, um simulacro de arma de fogo e drogas.

5ª fase - 08 de maio: ocorreram 43 prisões em todo o Estado, sendo 16 de suspeitos de homicídios. Foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão, que resultaram em apreensão de munições, drogas e dez armas, entre elas uma granada.

6ª fase  21 de maio: 52 detenções foram realizadas, sendo 12 de homicidas. Durante o cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão, as equipes apreenderam dez armas, munições, drogas, veículos e mais de R$ 5 mil em dinheiro.

7ª fase  08 de junho: 37 suspeitos foram detidos e um adolescente apreendido. Foram apreendidos 10 armas, 167 munições, R$ 5.556,00 em espécie, roupa camuflada, balança de precisão, entorpecentes e material para embalo.

8ª fase  02 de julho: 19 suspeitos foram detidos em todo o Estado - entre as prisões realizadas, destaca-se a de um indivíduo de 26 anos considerado de alta periculosidade. O detido possuía quatro mandados de prisão em aberto, tem envolvimento em, pelo menos, sete homicídios cometidos em Vitória, e é considerado um dos chefes do tráfico de drogas no Bairro da Penha. Ele foi encontrado durante buscas no bairro Bonfim, em Vitória.