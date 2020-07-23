Integrantes de associação criminosa que atua em Cariacica são presos

Material usado pela associação criminosa em Cariacica Crédito: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil também contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá , que efetuou uma das prisões.

A operação aconteceu com o objetivo de cumprir dez mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária, todos expedidos pela 4ª Vara Criminal do município de Cariacica.

A Polícia Civil não informou o nome completo dos suspeitos, apenas as inicias, os apelidos e as identidades. Foram presos nesta quinta-feira (23):

R.P.C.P., vulgo ORELHA ou LINGUIÇA, de 24 anos, preso em razão de mandado de prisão temporária e autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido;



M.V.S.J, vulgo BAIANINHO, de 19 anos, preso em razão de mandado de prisão temporária;



F.B., vulgo ALEMÃO, de 24 anos, preso em razão de mandado de prisão temporária. A prisão aconteceu em Santa Maria de Jetibá;



K.M.N., de 30 anos, presa em razão de mandado de prisão temporária;



V.A., vulgo COROA CICA, de 48 anos, autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido.



Houve ainda a apreensão de J.S.B, de 17 anos, em razão da prática de fatos análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido.

EXECUÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER

O crime de maior ênfase investigado pela Polícia Civil é a execução e a ocultação do cadáver, ocorrido em março. Segundo informações, o grupo chegou a um bar, capturou Cristiano Costa Cardoso e o executou em via pública. Logo após o crime, o corpo foi jogado na região de Porto Engenho, em Cariacica, onde foi encontrado dois dias depois, em 23 de março.

Um dos integrantes da associação, também conhecido como "Orelha", era um dos "alvos prioritários", segundo o titular da DHPP de Cariacica, o delegado Eduardo Khaddour.

Além de ser bastante temido na região, o investigado tinha como hábito praticar crimes com requintes de crueladade. Um dos casos em que "Orelha" é apontado como autor teve como justificativa um suposto olhar para a namorada do criminoso. A vítima teve os olhos retirados ainda em vida e depois foi executada.

"Coroa Cica" era o responsável por adquirir, guardar e ceder as armas de fogo e munições usadas pela associação criminosa nos diversos crimes praticados, conforme informado pela Polícia Civil.

Ainda durante a operação, os agentes de segurança apreenderam cinco revólveres, pelo menos dois deles com sinal de identificação suprimido. Além disso, foram recolhidos 9 kg de maconha, 166 munições de três calibres diferentes, cinco rádios comunicadores, cadernos com anotações da movimentação do tráfico de drogas e um veículo Vectra Sedan, na cor preta.