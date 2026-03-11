Tutor pede ajuda para encontrar pássaro que abriu gaiola e fugiu em Cachoeiro

Um morador pede ajuda para encontrar um pássaro de estimação que desapareceu no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (9). Da espécie Ring Neck, o pet nomeado Sky abriu a tranca da própria gaiola e fugiu, segundo o tutor Vinicius Bassini. A ave tem pouco mais de três meses de vida e penas de cor azul-escuro. "Estamos muito preocupados, porque ele ainda é muito novo e estava se adaptando. Mobilizamos toda a família", disse.