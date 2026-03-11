Simbolismo

Terço Gigante da Festa da Penha será mais "simples" e com inspiração franciscana

Tradição há quase três décadas, o objeto que enfeita o Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, já está sendo preparado para a edição de 2026

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:20

Neste ano, o Terço Gigante terá cores mais neutras, em tons amadeirados, diferente do confeccionado na edição passada Crédito: Fernando Madeira

Um dos símbolos da Festa da Penha, o Terço Gigante, já está sendo confeccionado para a edição de 2026. Há quase três décadas, o objeto representa a fé, devoção e enfeita o Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, durante a manifestação religiosa. A festa mariana, dedicada a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, acontece de 5 a 13 de abril.

Como de costume, o escapulário será instalado um dia antes da abertura oficial do evento e terá 21 metros de comprimento. Durante a comemoração, o Terço Gigante enfeitará o espaço das missas com a cor natural da madeira. A estética, considerada mais simples em relação aos anos anteriores, quando a escultura apareceu em cores vibrantes, é ligada ao tema da Festa da Penha de 2026: “Fazei de nós instrumentos da paz”.

A coloração e o lema remetem à sobriedade, em sintonia com o Ano Jubilar de São Francisco de Assis. O médico Osmar Sales, idealizador do Terço Gigante, reforça que a tonalidade vai além da beleza. Segundo o profissional da área da saúde, a cor da madeira reforça a proposta de despojamento e humildade, valores centrais da tradição franciscana.

"Queremos resgatar a simplicidade de Francisco. Será um terço sem excessos, com uma simbologia muito clara e profunda", destaca Osmar.

A Festa da Penha é a maior celebração religiosa do Espírito Santo e uma das maiores do país Crédito: Fernando Madeira

Cruz, medalha e iluminação

A cruz também seguirá na linha, com a figura de São Francisco sob um Tau, elemento que, dentro da simbologia franciscana, remete à cruz e ao sacrifício assumido por aqueles que abraçam a fé. Já a medalha do terço trará a logo da própria Festa da Penha, conectando o símbolo à identidade da celebração capixaba.

A iluminação terá tratamento especial, diferente da luz branca utilizada na edição anterior. A proposta, porém, permanece contemplativa, reforçando o caráter sóbrio da composição. Osmar Sales explica que algumas peças foram confeccionadas em Recife. Entre elas, as bolas de madeira que remetem à veste franciscana.

Ano Jubilar de São Francisco

O ano de 2026 será marcado pelo Ano Jubilar de São Francisco de Assis, proclamado pelo Papa Leão XIV, em alusão aos 800 anos da Páscoa do santo de Assis. Considerado um jubileu extraordinário, o período é dedicado à renovação espiritual, à reconciliação e ao aprofundamento dos valores franciscanos, como a pobreza, a humildade, o amor à criação e o compromisso com a paz.

Em sintonia com essa proclamação, a Festa da Penha adotou como tema em 2026 "Fazei de nós instrumentos da paz", reforçando a identidade franciscana do Convento da Penha e convidando os fiéis a viverem um caminho de perdão, conversão e construção da paz, sob a intercessão de Maria.

