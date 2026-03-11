Home
Morador denuncia pessoas em situação de rua "morando" em cemitério de Colatina

Morador denuncia pessoas em situação de rua "morando" em cemitério de Colatina

Segundo o autor das filmagens, as pessoas dormem dentro dos túmulos, sendo que vários deles continham roupas, sacolas e outros objetos

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:56

Morador denuncia mato, lixo e depredação no local; Guarda Municipal informou que vai agir no local

Em um vídeo (veja acima), um morador de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, denuncia que pessoas estão morando dentro do Cemitério Municipal São Vicente e dormindo dentro dos túmulos. Nas imagens, é possível ver peças de roupas, garrafas e sacolas espalhadas pelo local.

Segundo o autor das filmagens, as pessoas dormem dentro dos túmulos, sendo que vários deles continham roupas, sacolas e outros objetos

Na gravação, o morador também reclama de mato alto e acúmulo de lixo nas estruturas do cemitério que fica na Rua Luiz Scortegagna. “Eu percebi que tem gente até morando, isso mesmo, gente morando, não sei quem é, dentro do cemitério. E sem contar o abandono que está, tanto de mato e lixo que tem aqui dentro, fora do normal”, disse o morador, que preferiu não se identificar.

O que diz a prefeitura?

Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que iniciou, no final de fevereiro, um cronograma de limpeza geral nos cemitérios municipais. Disse ainda que as equipes estão atuando no Cemitério São Francisco e, a partir da próxima segunda-feira (16), os trabalhos de capina, limpeza e poda de árvores serão realizados no Cemitério São Vicente.

Ainda segundo a administração, novos servidores foram designados para ampliar a segurança no local e a Guarda Municipal também foi acionada para atuar na dispersão e no encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social à Secretaria de Assistência Social.

A prefeitura ainda cita que o cemitério tem sido alvo de constantes ataques de depredação e invasões e que tem adotado medidas para garantir a segurança e a conservação do espaço público.

Ossadas humanas em sacos plásticos

Cemitério São Vicente, no bairro de mesmo nome, em Colatina
Cemitério São Vicente, no bairro de mesmo nome, em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina

Em janeiro de 2025, quatro ossadas humanas foram encontradas em sacos plásticos dentro de um depósito, usado para guardar ferramentas no mesmo cemitério. A administração acreditava, na época, que o material teria sido retirado para a venda de novos espaços. A prefeitura registrou um Boletim Unificado (BU) e a Polícia Civil investigou a situação.

O ato de desrespeitar e ridicularizar os restos mortais, conhecido como vilipêndio de cadáver, é considerado crime contra o respeito aos mortos. A pena prevista é de um a três anos de detenção e multa.

*Com informações de Juirana Nobres, do G1 ES

