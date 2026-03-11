Escola municipal é alvo de furto e vandalismo em São Mateus

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:22
A Escola Municipal Lilazina Gomes de Souza foi alvo de furto e vandalismo na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Boa Vista, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. O diretor da unidade, Leandro Santos, contou à Polícia Militar que acredita que os criminosos invadiram o local pulando o muro nos fundos da instituição, que passou por uma reforma recentemente e a reinauguração estava marcada para a próxima segunda-feira (16).
Segundo a prefeitura da cidade, durante a ação, os suspeitos levaram 16 computadores, um notebook, duas televisões smartTV, uma impressora e um aparelho de ar-condicionado. Além dos eletrônicos, foram furtados a caixa de energia, lâmpadas, disjuntores e toda a fiação elétrica das salas, além de ferramentas como um martelete e uma lixadeira usadas na obra.
De acordo com a PM, depois do furto, os criminosos destruíram as grades das portas de várias salas e danificaram o forro de PVC do teto. Veja abaixo as imagens de como a escola foi encontrada nesta manhã.
Veja como a escola foi encontrada após o furto em São Mateus"
A Polícia Civil informou que já realizou a perícia no local. A principal linha de investigação aponta para um crime premeditado, por conta da precisão da ação e do conhecimento de onde estavam os materiais de maior valor e a fiação específica. Os agentes suspeitam que os envolvidos conheciam a rotina e a estrutura interna da unidade.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o