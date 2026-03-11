Durante a madrugada

Escola municipal é alvo de furto e vandalismo em São Mateus

Unidade seria reinaugurada na próxima segunda (16) após reforma; criminosos levaram 16 computadores, além da fiação elétrica; polícia suspeita de ação premeditada

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:22

Salas foram reviradas e diversos eletrônicos da escola recém-reformada foram furtados na madrugada desta quarta (11) Crédito: Prefeitura de São Mateus

A Escola Municipal Lilazina Gomes de Souza foi alvo de furto e vandalismo na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Boa Vista, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. O diretor da unidade, Leandro Santos, contou à Polícia Militar que acredita que os criminosos invadiram o local pulando o muro nos fundos da instituição, que passou por uma reforma recentemente e a reinauguração estava marcada para a próxima segunda-feira (16).

Segundo a prefeitura da cidade, durante a ação, os suspeitos levaram 16 computadores, um notebook, duas televisões smartTV, uma impressora e um aparelho de ar-condicionado. Além dos eletrônicos, foram furtados a caixa de energia, lâmpadas, disjuntores e toda a fiação elétrica das salas, além de ferramentas como um martelete e uma lixadeira usadas na obra.

De acordo com a PM, depois do furto, os criminosos destruíram as grades das portas de várias salas e danificaram o forro de PVC do teto. Veja abaixo as imagens de como a escola foi encontrada nesta manhã.

Veja como a escola foi encontrada após o furto em São Mateus

A Polícia Civil informou que já realizou a perícia no local. A principal linha de investigação aponta para um crime premeditado, por conta da precisão da ação e do conhecimento de onde estavam os materiais de maior valor e a fiação específica. Os agentes suspeitam que os envolvidos conheciam a rotina e a estrutura interna da unidade.

