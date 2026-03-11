Um homem de 40 anos foi preso por tráfico de drogas e associação criminosa enquanto passava pela BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde dessa terça-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito também atuava como pedreiro contratado pela prefeitura municipal. O nome dele não foi divulgado.

As investigações apontaram que ele dirigia um Jeep Compass com registro de furto ou roubo, utilizado para transporte clandestino de passageiros e para levar traficantes e drogas de Cariacica e Viana para a cidade. Além de buscar os entorpecentes, ele também participava das vendas ilegais. Outros três suspeitos que transportavam drogas com ele foram identificados.