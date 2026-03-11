Três unidades do Extrabom passam a operar em escala 5x2

Extrabom vai mudar escala de trabalho em três unidades Crédito: Divulgação

Três unidades do Extrabom vão passar a adotar um novo regime de trabalho. As lojas de Laranjeiras, Gaivotas e Vila Rubim passaram a usar a escala 5x2, garantindo aos colaboradores duas folgas semanais. A mudança foi anunciada pelo Grupo Coutinho, dono da rede de supermercados.



A mudança estratégica visa a aumentar a satisfação das equipes e a retenção de talentos, refletindo diretamente na qualidade do atendimento ao público. Segundo a empresa, a medida busca tornar as unidades mais atrativas no mercado de trabalho local.