Três unidades do Extrabom passam a operar em escala 5x2
Três unidades do Extrabom vão passar a adotar um novo regime de trabalho. As lojas de Laranjeiras, Gaivotas e Vila Rubim passaram a usar a escala 5x2, garantindo aos colaboradores duas folgas semanais. A mudança foi anunciada pelo Grupo Coutinho, dono da rede de supermercados.
A mudança estratégica visa a aumentar a satisfação das equipes e a retenção de talentos, refletindo diretamente na qualidade do atendimento ao público. Segundo a empresa, a medida busca tornar as unidades mais atrativas no mercado de trabalho local.
Para detalhar o funcionamento da nova jornada e os impactos na operação, o presidente do Grupo, Luiz Coutinho, concederá uma entrevista coletiva para a imprensa, nesta quinta-feira (12), às 14h30, na unidade da Vila Rubim.