Homem é preso por furtar energia durante nove anos em Cachoeiro

Furto de energia foi flagrado em casa de alto padrão no bairro São Geraldo, em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso por furtar energia elétrica em uma casa de alto padrão no bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (10). O nome dele não foi divulgado. Após uma fiscalização realizada pela Polícia Civil e EDP, um perito verificou que o medidor de energia apresentava danos e uma das fases do sistema elétrico estava invertida, o que impedia o registro correto do consumo do imóvel.

De acordo com a análise do histórico de leituras do equipamento, a irregularidade pode estar presente ao menos desde maio de 2017, totalizando quase 9 anos. A verificação também apontou que o consumo médio registrado era inferior a 200 kWh por mês, considerado baixo e incompatível com o porte da residência.