Mulher fica ferida após carro cair de ponte dentro de rio em Aracruz

A mulher conseguiu sair do veículo e pedor ajuda Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 37 anos ficou ferida após após um carro perder o controle, cair de uma ponte na rodovia ES 257 e parar dentro de um rio na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (10). Não há confirmação se ela dirigia o veículo ou se havia outra pessoa no automóvel no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros informou que os militares encontraram a mulher caminhando pela área do acidente, já sobre a ponte de onde o veículo havia caído. Ainda conforme a corporação, a vítima estava no carro no momento da queda no rio, mas conseguiu sair do automóvel e pedir ajuda. Após receber atendimento no local, ela foi encaminhada para o Hospital São Camilo.