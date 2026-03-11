A Gazeta - Agora

Mulher fica ferida após carro cair de ponte dentro de rio em Aracruz

Publicado em 11/03/2026 às 12h10
A vítima de 37 anos conseguiu sair do veículo e subir até a via para pedir ajuda; ela foi socorrida para o Hospital São Camilo
A mulher conseguiu sair do veículo e pedor ajuda Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 37 anos ficou ferida após após um carro perder o controle, cair de uma ponte na rodovia ES 257 e parar dentro de um rio na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (10). Não há confirmação se ela dirigia o veículo ou se havia outra pessoa no automóvel no momento do acidente.

Corpo de Bombeiros informou que os militares encontraram a mulher caminhando pela área do acidente, já sobre a ponte de onde o veículo havia caído. Ainda conforme a corporação, a vítima estava no carro no momento da queda no rio, mas conseguiu sair do automóvel e pedir ajuda. Após receber atendimento no local, ela foi encaminhada para o Hospital São Camilo. 

Polícia Militar (PM) disse também foi acionada, mas o atendimento ficou por conta do Corpo de Bombeiros.

