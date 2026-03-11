Homem é recapturado em Colatina após fugir de presídio durante banho de sol

Um interno fugiu da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina, no Noroeste do Estado, durante o banho de sol na manhã desta quarta-feira (11), mas acabou recapturado horas depois. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem, que não teve o nome e idade informados, cumpre pena por roubo desde novembro de 2025.