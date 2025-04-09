Que fim levou a investigação de ossadas em sacos em cemitério de Colatina

Fachada do Cemitério São Vicente, em Colatina Crédito: Montagem A Gazeta

Segundo os investigadores, "as ossadas foram devidamente identificadas e retiradas dos túmulos de forma regular, para viabilizar reformas nas estruturas funerárias". A polícia acrescentou que "esse procedimento é considerado praxe em situações de obras e manutenções em sepulturas".

"Após a retirada, os restos mortais foram acondicionados em sacolas plásticas e colocados no depósito do cemitério, aguardando o retorno dos familiares para que fossem recolocados nos respectivos túmulos. No entanto, as sacolas permaneceram no local devido à ausência de retorno dos responsáveis", informou a Polícia Civil.

A corporação detalhou "que não foi verificada qualquer irregularidade ou violação de túmulo com finalidade de comercialização de novas vagas", e que "os túmulos relacionados às ossadas permanecem sob responsabilidade dos familiares, e os restos mortais continuam armazenados no depósito, aguardando a devida destinação".

Na época em que os fatos vieram à tona, foi a Prefeitura de Colatina quem comunicou a situação à polícia e à imprensa. Nesta quarta-feira (9), a prefeitura esclareceu que "após encontrar ossadas acondicionadas em sacolas plásticas no interior do Cemitério São Vicente, encaminhou imediatamente o caso à Polícia Civil do Espírito Santo para apuração".