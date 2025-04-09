Que fim levou a investigação de ossadas em sacos em cemitério de Colatina

A Polícia Civil encerrou o inquérito do caso que investigava ossadas humanas encontradas em sacos plásticos dentro do porão do Cemitério São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, em janeiro deste ano.
Segundo os investigadores, "as ossadas foram devidamente identificadas e retiradas dos túmulos de forma regular, para viabilizar reformas nas estruturas funerárias". A polícia acrescentou que "esse procedimento é considerado praxe em situações de obras e manutenções em sepulturas".
"Após a retirada, os restos mortais foram acondicionados em sacolas plásticas e colocados no depósito do cemitério, aguardando o retorno dos familiares para que fossem recolocados nos respectivos túmulos. No entanto, as sacolas permaneceram no local devido à ausência de retorno dos responsáveis", informou a Polícia Civil.
A corporação detalhou "que não foi verificada qualquer irregularidade ou violação de túmulo com finalidade de comercialização de novas vagas", e que "os túmulos relacionados às ossadas permanecem sob responsabilidade dos familiares, e os restos mortais continuam armazenados no depósito, aguardando a devida destinação".
Na época em que os fatos vieram à tona, foi a Prefeitura de Colatina quem comunicou a situação à polícia e à imprensa. Nesta quarta-feira (9), a prefeitura esclareceu que "após encontrar ossadas acondicionadas em sacolas plásticas no interior do Cemitério São Vicente, encaminhou imediatamente o caso à Polícia Civil do Espírito Santo para apuração".
Acrescentou que o laudo pericial emitido pela corporação, "não constatou qualquer irregularidade", e que "a investigação concluiu que os restos mortais foram removidos de forma regular. Diante do resultado oficial das investigações, a Prefeitura de Colatina considera o caso esclarecido e encerrado", informou, por nota.