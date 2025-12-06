Padroeira do ES

Festa da Penha 2026: programação tem shows de Eliana Ribeiro e Thiago Brado

Entre os dias 5 e 13 de abril, a celebração que homenageia a Padroeira do Espírito Santo terá mais de 40 missas, 14 romarias e apresentações musicais. Confira a programação completa

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 19:02

Dom Andherson Franklin Lustosa de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, durante a missa que celebrou a programação da Festa da Penha no próximo ano Crédito: Danilo Luca

A programação da Festa da Penha 2026 já está definida. Entre os dias 5 e 13 de abril, a celebração que homenageia a Padroeira do Espírito Santo terá mais de 40 missas, 14 romarias e apresentações musicais, incluindo os shows de Eliana Ribeiro e Thiago Brado, no Parque da Prainha. O tema deste ano é inspirado na oração de São Francisco: “Fazei de nós instrumentos da paz”.



Além das romarias tradicionais — como a dos Homens, das Mulheres, dos Militares, das Pessoas com Deficiência, dos Adolescentes, dos Conguistas, dos ciclistas e a Remaria — o evento mantém o Oitavário, com missas pela manhã e atividades no Campinho durante a tarde. A expectativa é que milhares de fiéis participem da festa, considerada a maior manifestação religiosa do Estado.

A abertura, no Domingo de Páscoa, terá celebrações no Convento, a Corrida da Penha e a Romaria dos Cavaleiros. No fim de semana seguinte, a programação concentra as romarias diocesanas e os shows que antecedem o encerramento. A Missa da Padroeira está marcada para o dia 13, seguida da apresentação de Thiago Brado.

Confira a programação completa:

4 de abril (Sábado)

9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha.



5 de abril (Domingo de Páscoa) – 1º DIA DO OITAVÁRIO

5h e 7h – Missas na Capela do Convento;

7h30 – Corrida da Penha (Praça do Ciclista → Parque da Prainha);

9h e 11h – Missas no Campinho do Convento;

14h – Acolhida com frades franciscanos + Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora (Campinho do convento – transmissão ao vivo);

15h – Devocional (Campinho do convento – transmissão ao vivo);

16h – Missa de abertura da Festa da Penha (Campinho do convento – transmissão ao vivo). Área pastoral: Vila Velha;

17h – Romaria dos Cavaleiros (Concentração: Av. Carlos Lindemberg, viaduto Alfredo Capolilo / Saída às 18h para a Prainha);

19h – Acendimento das imagens iluminadas.

6 de abril (Segunda-feira) – 2º DIA DO OITAVÁRIO

9h “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em situação de rua” → Local: Paróquia Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica;

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento;

14h – Acolhida + Coroa Franciscana (transmissão ao vivo);

15h – Devocional (transmissão ao vivo);

16h – Missa do 2º dia do Oitavário (Campinho do convento – transmissão ao vivo). Área pastoral: Serrana.

7 de abril (Terça-feira) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

Penha Peregrina – 9h “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em áreas predominantemente rurais” → Local: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves;

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento;

14h – Acolhida + Coroa Franciscana;

15h – Devocional;

16h – Missa do 3º dia do Oitavário (Campinho do convento – transmissão ao vivo). Área pastoral: Cariacica/Viana.

8 de abril (Quarta-feira) – 4º DIA DO OITAVÁRIO

Penha Peregrina – 11h30 “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que cuidam da ordem social e da paz” → Missa às 12h, na Capelania Militar (Quartel da PM);

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento;

14h – Acolhida + Coroa Franciscana;

15h – Devocional;

16h – Missa do 4º dia do Oitavário (Campinho do convento– transmissão ao vivo). Área pastoral: Benevente.

9 de abril (Quinta-feira) – 5º DIA DO OITAVÁRIO

Penha Peregrina – 9h “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que anseiam pela paz e pela concórdia” → Local: Paróquia Santa Rita, Vila Velha;

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento;

14h – Acolhida + Coroa Franciscana;

15h – Devocional;

16h – Missa do 5º dia (Campinho do convento – transmissão ao vivo). Área pastoral: Serra/Fundão;

19h – Concerto Projeto Casa Verde (Campinho do convento – transmissão ao vivo).

10 de abril (Sexta-feira) – 6º DIA DO OITAVÁRIO

Penha Peregrina – 9h “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos encarcerados” → PEVV VI – Xuri, Vila Velha

7h, 9h e 11h – Missas na Capela;

14h – Romaria dos Militares (saída do portão do Convento);

14h – Acolhida + Coroa Franciscana;

15h – Devocional;

16h – Missa do 6º dia (Campinho do convento – transmissão ao vivo). Área pastoral: Vitória;

19h – Benção para os casais com Padre Anderson Gomes (Parque da Prainha).

11 de abril (Sábado) – 7º DIA DO OITAVÁRIO

7h – Missa na Capela 8h – Romaria das Pessoas com Deficiência (Santuário de Vila Velha → Igreja do Rosário, Prainha);

8h – Missa com Romaria da Diocese de São Mateus (Campinho do convento);

10h – Romaria dos Adolescentes (saída do Parque da Prainha);

11h – Missa com adolescentes (Campinho do convento);

15h – Devocional;

16h – Missa do 7º dia + Romaria da Diocese de Cachoeiro (Campinho do convento);

18h – Romaria dos Homens — Missa de Envio (Catedral de Vitória);

19h – Romaria dos Homens — apresentação Salve Mãe das Alegrias (Prainha);

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens (Prainha).

12 de abril (Domingo) – 8º DIA DO OITAVÁRIO

5h e 7h – Missas na Capela;

8h – Remaria (concentração 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa);

8h – Concentração Moto Romaria no Parque de exposição de Viana → saída 9h para a Prainha;

9h – Missa com Romaria da Diocese de Colatina (Campinho do convento);

11h – Missa no Campinho do convento;

14h – Especial Salve Mãe das Alegrias (Prainha);

15h30 – Romaria das Mulheres (saída do Santuário de Vila Velha);

16h30 – Devocional (Prainha);

17h – Missa da Romaria das Mulheres (Prainha);

19h – Show Mães que Oram pelos Filhos – Eliana Ribeiro (Prainha);

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem (Campinho do convento).

13 de abril (Segunda-feira) – DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h a 6h e 9h – Missas na Capela do Convento;

7h – Missa CRB e Seminário (Campinho do convento);

7h30 – Romaria dos Ciclistas de Vitória (saída: Atlântica Parque, Camburi);

8h – Romaria dos Conguistas (portão do Convento → Campinho do convento);

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha (Saída em frente a Praça Sebastião Cibien, Cobilândia);

10h – Missa das Pastorais Sociais (Campinho do convento);

12h – Missa no Campinho do convento;

14h – Especial Salve Mãe das Alegrias (Prainha);

16h45 – Missa de Encerramento da Festa da Penha (Prainha — Transmissão pela TV Gazeta);

18h30 – Show de encerramento com Thiago Brado (Prainha);

Após o show: → Despedida da imagem de Nossa Senhora da Penha → Procissão até o portão do Convento → Bênção final e subida da imagem pelos freis.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta