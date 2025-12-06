Após restauração, ensaio com bailarina marca o retorno do Theatro Carlos Gomes

A recente reabertura do Theatro Carlos Gomes, após oito anos fechado, foi recebida com entusiasmo. De fato, as obras de restauro e readequação ficaram impecáveis, do jeito que o palco mais tradicional do Espírito Santo merece.



A beleza da obra é indiscutível, porém, é inegável também que um teatro sem pessoas é um teatro sem alma. Artistas, funcionários e o público são responsáveis por fazer a magia dos espetáculos acontecer.

Após dois anos de restauro, o Theatro Carlos Gomes reabre totalmente revitalizado na Praça Costa Pereira. Crédito: Vitor Jubini

Pensando nisso, com a intenção de humanizar o espaço e para celebrar a reabertura do Carlos Gomes, convidamos a bailarina e professora de balé, Alana Moreira, de 32 anos, para um ensaio fotográfico nos ambientes do espaço cultural.

Camarotes, corredores, escadas e claro, o palco, viraram cenários para registrar a delicadeza e a força do balé. Entre luzes suaves, arquitetura histórica e um palco silencioso, os movimentos precisos da bailarina ganharam nova dimensão. O diálogo do corpo de Alana com o ambiente cênico revela o protagonismo visual do teatro, reforçando sua atmosfera inspiradora.

A composição entre corpo, sombra e cenário destaca a versatilidade dos ambientes após a obra. Crédito: Vitor Jubini

Para a artista, o Theatro Carlos Gomes é um santuário do teatro e da dança no Estado, e diante de tanta beleza, ela se rende admirada.

Alana Moreira Bailarina e professora de balé É emocionante ver, observar tudo, ver a beleza deste teatro, que sempre foi muito bonito e continua agora mais bonito. Poder pisar neste palco é bem gratificante

Conheça um pouco dos bastidores do ensaio:

O trabalho fotográfico registra a reabertura não apenas como obra concluída, mas como retomada de vida artística. Crédito: Vitor Jubini

A renovação do teatro cria novos diálogos entre dança, luz e arquitetura histórica. Crédito: Vitor Jubini

Cada gesto da bailarina dialoga com a estética do espaço, reforçando o teatro como lugar de criação. Crédito: Vitor Jubini

Pinturas decorativas e detalhes arquitetônicos foram recuperados por especialistas em conservação patrimonial. Crédito: Vitor Jubini

Douramentos e técnicas de marmorização foram restaurados com rigor histórico e precisão artesanal. . Crédito: Vitor Jubini

Investimento de R$ 20 milhões garantiu restauro estrutural, acessibilidade e modernização cênica. Crédito: Vitor Jubini

As poltronas foram requalificadas para oferecer mais conforto ao público sem alterar o desenho original. Crédito: Vitor Jubini

Inaugurado em 1927, o teatro resgata sua estética original inspirada no Teatro Alla Scala, de Milão. . Crédito: Vitor Jubini

Com a reabertura, o Theatro Carlos Gomes retoma seu papel como um dos principais ícones culturais do Espírito Santo. Crédito: Vitor Jubini

O restauro integra memória e modernidade, devolvendo ao teatro sua função como espaço de convivência e arte. Crédito: Vitor Jubini

O ensaio conduz o olhar para elementos arquitetônicos que ganham novo significado quando ocupados pela dança. Crédito: Vitor Jubini

