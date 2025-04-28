20 histórias de capixabas e sua devoção a Nossa Senhora da Penha

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Gravidez de risco

Em outubro de 2023, descobri que estava grávida de gêmeos. Já na ultrassonografia, o médico disse que minha gravidez seria de alto risco, devido ao meu quadro de obesidade e pelo fato de a gravidez gemelar já ser arriscada. Saí dali, vim para casa feliz e triste e, depois, fui para a igreja. Era o dia do terço das mães que oram pelos filhos. Ali, fiz um pedido a Nossa Senhora da Penha para que, se ela me permitisse levar a minha gestação até o final, sem intercorrências, eu levaria meus bebês antes de completarem 1 ano até o Convento em agradecimento. A gestação correu tranquila, apesar de ter tido diabetes, facilmente controlada por alimentação. Minhas meninas nasceram de 37 semanas, pesando 2,5 kg e 2,4 kg e não precisaram sequer de UTI. Foi a minha promessa e meu milagre, graças a Deus e a Nossa Senhora da Penha. Para que não houvesse dúvidas de que ela me ouviu e me atendeu, minhas meninas farão 1 ano no dia 28 de abril, coincidindo, neste ano, com o dia de Nossa Senhora da Penha. Valquiria Rosa da Costa, São Domingos do Norte

02

Arte e fé

Em 2019, eu e um grupo de amigos tivemos a ideia de formar uma banda de sertanejo católico chamada "Fé Maior". Fizemos vários quadros na internet, programas no nosso canal do YouTube e, em 2020, fomos agraciados com o convite de estar na Festa da Penha, no formato virtual, levando um pouco da nossa missão a todos. No entanto, faltava algo e, em 2023, fomos abençoados e agraciados por Nossa Senhora da Penha com uma música autoral linda chamada “És tu rainha”. Essa música foi especialmente dedicada a nossa Virgem da Penha que, de lá para cá, vem abençoando ainda mais nosso trabalho em todos os lugares por onde passamos e tocamos, levando emoção e devoção a todos. O clipe dessa música já tocou no quadro “Somos Capixabas”, da TV Gazeta e, nas edições de 2023 e 2024, fomos abençoados por participar ao vivo, no palco do Parque da Prainha e do programa Salve Mãe das Alegrias! Sou muito grato por tudo que Nossa Senhora proporcionou e está proporcionando até o momento para nossas vidas e nossa banda! Viva Nossa Senhora da Penha! Marcos Vinicius Parreira dos Santos - Vitória

03

Propósito pela cura

Em setembro de 2024, tive meningite, fiquei em coma induzido e ninguém dava nada para eu sobreviver. Fiquei internada por 33 dias. Minha família entrou em um grande propósito pela minha vida, através de Deus e Nossa Senhora da Penha. Até os médicos que não acreditavam no poder de Deus e em santos passaram a crer no poder d'Ele e no de Nossa Senhora da Penha. Assim, com muitas orações, Deus e Nossa Senhora me livraram do vale da morte. Estou recuperada e hoje só tenho uma grande gratidão e fé pelo poder que eles têm e fizeram em minha vida. Sou o verdadeiro milagre de Nossa Senhora. Priscila Pim de Oliveira Belém - Vila Velha

04

Recuperação surpreendente

Janeiro de 2024. Tudo começou com um mal-estar, gastroenterite. Fui internada às pressas, na emergência e, depois, transferida para a UTI do hospital Dr. Dório Silva. Fiquei cinco dias e até hoje não sei o que aconteceu comigo, quem me visitou, como fui para a unidade de saúde. Na UTI, minhas irmãs ficaram sabendo que meus rins não estavam funcionando direito. Fui para a diálise para desespero da minha família e amigos, pois perdi minha mãe de falência renal. Os dias se passaram e eu fazendo diálise. Quando me dei conta da situação, já fora do risco de vida, conversei com Deus e pedi a intercessão de Nossa Senhora da Penha em minha vida, que fizesse o melhor para mim. Para surpresa de todos, depois de 17 dias internada, saí com meu rim funcionando perfeitamente. Viva Nossa Senhora da Penha! Elaine Bahiense Fiorotti Magnoni - Vila Velha

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Romeira por devoção

Sou devota de Nossa Senhora. A cura dos machucados que meu filho teve no pé quando criança, pedi a ela que intercedesse por ele e fui ouvida. Tudo o que a ela peço, sou atendida. Todo ano, vou à romaria com minha paróquia como forma de demonstrar minha fé, gratidão e amor por nossa mãezinha, Nossa Senhora da Penha. Sônia Silva e Silva - Cariacica

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Herança da avó

Meu tio mais velho nasceu com epilepsia e minha avó Olga saiu de Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, e foi até o Convento da Penha fazer uma promessa para que seu filho primogênito se curasse das crises de epilepsia. Ele teve uma vida normal e foi o último dos cinco filhos dela a falecer. É muita fé de uma mãe que pediu a cura do filho e a recebeu. Eu também sou devota. Amém! Olga Paula Alves - Cachoeiro de Itapemirim

07

Resgatado do mar

Em 1984, eu fui à Praia da Costa com dois amigos e resolvi entrar no mar. Fui nadando em direção ao fundo; quando pensei em voltar, estava longe e me desesperei. Afundei uma vez e, sabendo do que poderia vir, pedi a Nossa Senhora que não me deixasse morrer ali. Afundei de novo, implorei por intermédio dela a seu Filho. Ao afundar a terceira vez, eu desmaiei. Voltei após ser reanimado na areia, com várias pessoas em volta de mim. Fui levado pelos bombeiros para o hospital. No leito, fui informado que uma senhora e um senhor me tiraram da água, mas ninguém conseguiu achar os dois. Na minha casa e para os meus amigos, em Cariacica, chegou a informação da minha morte. No outro dia, tive alta e fui para casa, para alegria de todos.Wylis Lyra - Vila Velha

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Consagração por aprovação

Todos os anos, em vou à Festa da Penha e sempre tive o sonho de passar no Ifes para estudar agropecuária. Já tinha tentado duas vezes, sem sucesso. Fui à festa ano passado e pedi a Nossa Senhora da Penha que me ajudasse a passar no Ifes, (prometendo) que eu me consagraria a ela. O tempo passou e o resultado veio. No dia 24 de janeiro, saiu a segunda chamada de suplentes, mas eu não olhei logo, porque já estava cabisbaixa, pensando que não teria sido chamada e com medo de me decepcionar com o resultado outra vez… Algumas horas depois, minha prima me liga e diz: 'Gaby, abre o site do Ifes! Você foi chamada, passou na prova, bem-vinda ao Ifes!' Caí no choro quando vi meu nome na lista de aprovados. Na hora, eu soube que foi uma graça alcançada por causa da minha mãezinha, Nossa Senhora da Penha, e eu só tenho a agradecer a ela. Hoje, estou aqui em Santa Teresa, fazendo o melhor curso da minha vida e tudo isso graças a nossa mãezinha! E como prometido a Nossa Senhora, estou me preparando para me consagrar a ela! Gabrielly Baldam Machado - Serra

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Pedido de filha

Fazendo um passeio ao Convento da Penha com minha família, eu, meu esposo (Ramenis) e minha filha de 12 anos (Thalita) fomos ao local de agradecimentos e pedidos e escrevemos um papelzinho de bênção do que seria o sentimento no momento. Minha filha escreveu e perguntou o que eu tinha escrito. Eu falei que era pessoal e que não poderia contar. Quando perguntei o que escreveu, ela também falou: 'Não posso falar'. Tudo bem! Fizemos o passeio, viemos embora, passaram uns dois, três meses, eu estava grávida e fui contar para a família. Aí, quando falei para minha filha, ela disse: 'Mãe, eu já sabia. Nossa Senhora me deu a irmã que eu sempre pedi. Foi isso que escrevi no papelzinho quando fiz o meu pedido. Eu queria ter uma irmã e Nossa Senhora me deu esse privilégio.' Fiquei muito emocionada, mas respondi: 'Minha filha, a gente não sabe nem o que vai ser, mas o que vier com saúde será bem-vindo.' Ela novamente me respondeu: 'Mãe, eu pedi minha irmã e ela vai me dar." Quando me falou isso, fiquei muito feliz com a história de que ela queria ter uma irmã e fez o pedido a Nossa Senhora da Penha. Faz três anos seguidos que a gente faz caminhada na Festa da Penha e neste ano vamos novamente, com a família completa: eu, meu esposo, ela com 12 anos e nossa bebê (Teresa) de quatro meses. Gessandra Piantavinha da Silva - Cariacica

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Filho e neta abençoados

Em 1998, meu filho, que hoje tem 27 anos, ficou internado na Santa Casa de Vitória por três meses e saímos depois desse período sem os médicos saberem o que ele tinha. Em uma noite lá, eu fui à imagem da santa, pois era dia da Festa da Penha, e eu estava com ele no hospital. Fiz a promessa para que, se ele ficasse bom, eu iria subir com ele (ao Convento) quando completasse seu primeiro ano, andando pela estrada velha, e iria acender a vela do tamanho dele que, na época, tinha 78 centímetros. Assim foi feito e, até hoje, ele nunca mais internou. Neste ano, vou pagar outra promessa, que fiz para a filha dele, hoje com 4 anos. No ano passado, era na época da Festa da Penha também, ela teria que fazer uma cirurgia para correção das pernas que eram tortas. Era uma cirurgia de risco; o próprio médico falou que ela talvez não voltasse a andar mais. Na noite anterior da cirurgia, fiz a promessa a Nossa Senhora para que, se curasse as pernas dela, neste ano eu levaria minha neta andando e a vela do tamanho dela para agradecer. No dia da cirurgia, simplesmente o nome dela não estava na internação e, ao conseguir falar com o médico, a resposta dele foi que aquele dia não estaria ali e que não iria realizar a cirurgia porque o tempo iria curar... Chorei muito diante da resposta dele e, hoje, minha neta se encontra com as pernas normais, graças a Nossa Senhora da Penha. Luciene Vieira da Hora Guimarães - Vila Velha

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Após o coma, a cura

Milagre recebido da intercessão de Nossa Senhora da Penha. Meu filho, com menos de um ano, teve queimaduras de água quente que caiu do fogão. Uma história que me deixa triste só de lembrar. Pedi a mãe de Jesus, Maria Santíssima, que não me deixasse perder meu filho. Ele ficou em coma por dois dias, em estado grave, mas graças a Nossa Senhora, pela intercessão a seu filho Jesus, meu filho teve alta após 29 dias de internação e voltou com saúde para casa. Hoje, meu filho é um pai de família e, graças a Deus, com saúde. Só gratidão! Evanda Luzia Freitas Loureiro - Fundão

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Susto no parto

O meu milagre é o meu filho Enzo Gabriel, que vai completar 12 anos em maio. Eu engravidei com 39 anos e completei 40 anos no dia 6 de março. Ele nasceu em 6 de maio de 2013, mas estava todo preto (faltou oxigênio). Aí, eu entreguei ele nas mãos de Nossa Senhora da Penha e logo ele voltou a ficar branquinho. Então, o meu filho é o meu milagre, inclusive porque, em 2012, eu fui diagnosticada com endometriose. A gravidez já foi um milagre. Neste ano, vou pagar minha promessa numa caminhada, com um pessoal de Afonso Cláudio, até o Convento da Penha. Terezinha Schereder - Laranja da Terra

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Gravidez desejada

Sou capixaba da gema, vim morar no Rio Grande do Sul e sou muito devota de Nossa Senhora da Penha. Vim para o Sul já faz 5 anos e, depois de 4 anos morando aqui e morrendo de saudades da minha terra natal e da família, em novembro de 2024 tirei umas férias e fui para o Espírito Santo ver minha família e passear com meu marido. Eu já tinha dito a ele que um dos lugares que eu queria muito apresentar a ele era o Convento da Penha. Subimos a ladeira da penitência e lá em cima pedi a Nossa Senhora da Penha, quando ela pudesse, me abençoasse com uma família e me tornasse mãe. Um mês e meio depois a surpresa veio, o positivo mais lindo e abençoado. Hoje, estou grávida de 5 meses, à espera da minha Agatha. Claro que não viria embora sem minha água benta e já passei água benta na minha barriga para proteção da minha filha. Ano que vem, assim que possível, quero ir de novo e levar minha filha, desta vez comigo nos meus braços, para fazer o agradecimento a minha amada Santa Nossa Senhora da Penha. Hanna Vieira - Pelotas (RS)

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Nódulos sumiram

Quando eu era criança, tinha um nódulo no nariz e um no umbigo. Minha avó fez a promessa de que, se eu fosse curada, cortaria meu cabelo quando eu fizesse 15 anos e colocaria um pedaço na sala de promessas. Ela passou a toalha do altar no nariz e os nódulos sumiram. Esse foi o milagre feito em minha vida por intercessão de Nossa Senhora da Penha. Benielle Lima da Silva Quintão - Anchieta

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Conforto após o luto

Há 8 anos, a gente perdeu o meu esposo, que tinha 45 anos, e a Ana Clara (enteada), que tinha 4 aninhos. Eles morreram em decorrência de um acidente em que o motorista estava embriagado. A gente sempre passou por grandes dificuldades depois disso, porque ficou uma criança para cuidar que, na época, era bebê, e sempre foi muito difícil superar essas perdas e seguir em frente. Às vezes, a gente se sentia bem, mas, ao mesmo tempo, se sentia mal. Ter passado pelo luto trouxe uma instabilidade tremenda; a gente nunca fica bem, sempre tem algo que deixa a vida incompleta. Pensando nisso, a gente foi levar o meu filho — hoje com 9 anos — ao Convento da Penha para conhecer. E a gente fez uma promessa a Nossa Senhora da Penha dizendo que, se nos ajudasse a sair daquela instabilidade, daquela depressão, a gente ia se dedicar a ajudar pessoas que passaram pela mesma situação que a nossa. Desde aquele dia, a gente nunca mais lembrou dessas perdas com aquela dor de antes, passou a lembrar deles de forma mais alegre, mais feliz. Também depois dessa promessa, a gente conseguiu uma estabilidade financeira e tem ajudado pessoas que passam por situações difíceis como a gente também passou. Então, Nossa Senhora da Penha não só nos tirou daquele sofrimento como também trouxe outras estabilidades para nós e somos eternamente gratos a isso.Taisnara Gonçalves da Costa - Colatina

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Sobrevivente de grave queimadura

Em 2022, meu filho Alef Brendom foi acender a churrasqueira na casa de um amigo e o álcool que ele usou espirrou. O fogo da churrasqueira passou e ele ficou como uma tocha humana. Quem viu, disse que ele não sobreviveria. Os médicos ficaram abismados com a recuperação dele. Mas eu e minha mãe, com fé em Nossa Senhora da Penha e em Deus, pedimos a cura do meu filho. Para honra e glória do Senhor, ele foi curado, e a fotografia dele se encontra na Sala dos Milagres do Convento da Penha. Amo Nossa Senhora da Penha e meu filho é um Milagre Romilda de Souza Correia - Porto Seguro (BA)

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Sem tumores após promessa

Tenho 25 anos, mas, aos 4 anos, começou a crescer um tumor benigno no “pé da minha barriga”. Ele cresceu em grande proporção em pouco tempo, passei por médicos que indicaram a realização de uma cirurgia para a retirada do tumor, mas disseram que ele poderia voltar a crescer após a cirurgia. Meus pais e padrinhos de batismo foram até o Convento e pediram a Nossa Senhora da Penha que a cirurgia fosse um sucesso e que não voltasse a se desenvolver aquele tumor. A cirurgia foi feita e, desde aquele dia, nunca houve qualquer problema ou sinal de crescimento de um novo tumor, graças a Nossa Senhora da Penha. Karoline Vieira de Paula - Rio Bananal

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Fé e união da família

Fiquei grávida aos 30 anos. Sempre tive uma grande devoção por Nossa Senhora e, como sei que ela é mãe, me agarrei com todas as forças para que pudesse ter meu bebê em paz, pois eram muitos contra. Mas, com fé, sabia que ela nunca iria me deixar. Meu menino sempre vai na Romaria dos Homens desde novo com meu irmão, que, depois de muitos problemas comigo, acolheu o sobrinho, e vão todos os anos juntos à romaria. Eu agradeço a Nossa Senhora por tudo que passei, mas estamos bem com sua graça de ter nos trazido até aqui. Shirley da Penha Vasconcelos - Vitória

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Promessa pela amiga

Em outubro do ano passado, minha comadre e melhor amiga estava entubada com meningite. Ela não reagia. Passando pela Terceira Ponte, fiz meu voto e disse que iria em todas as romarias até eu morrer se ela acordasse, mesmo que ficasse com sequelas. Naquele mesmo dia, ela acordou, onze dias depois saiu da UTI e hoje está em casa, sem nenhuma sequela. Há três anos, também fiz um voto de que iria na romaria se a mãe dessa minha comadre se curasse de uma escara aberta nas nádegas. Os médicos achavam que nunca iria fechar; dava para ver o osso. Ela faleceu do coração, mas a escara estava fechada. Tenho muito o que agradecer a Nossa Senhora da Penha. Danieeli Fabíola Chabude - Guarapari

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Filha de Maria