Histórias de fé

Após promessa, Nossa Senhora da Penha virou madrinha de professora

A avó de Gelva Vieira Santos de Jesus entregou a neta para ser batizada no Convento, convicta do milagre operado na vida dela

Criada em uma família bastante religiosa, a professora aposentada Gelva Vieira Santos de Jesus tem desde cedo motivos para a devoção. Uma herança da avó Joana Carlos Vieira, passada quando ainda era criança devido ao risco de morte dela e de sua mãe, Celina Vieira dos Santos, durante a gravidez. Então, para salvar as duas, só mesmo fazendo uma promessa à padroeira do Espírito Santo.

"Então, minha avó, quando percebeu que poderia perder a filha e o neto(a), como era muito devota de Nossa Senhora da Penha, ajoelhou-se em oração no quintal de nossa casa e pediu a intercessão da Virgem Imaculada. Ela prometeu que, se tudo corresse bem e sobrevivêssemos, o bebê seria batizado(a) no Convento da Penha, sendo Nossa Senhora sua madrinha de batismo", contou Gelva, que nasceu prematura de seis meses e hoje tem 78 anos. Confira mais detalhes desta história de fé no vídeo.

