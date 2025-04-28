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Dia da Padroeira

Festa da Penha: fé, orações e homenagens ao papa na última missa; veja fotos

Milhares de devotos se reuniram no Parque da Prainha, em Vila Velha, para acompanhar o último dia de homenagens a Nossa Senhora da Penha

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 16:57

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 abr 2025 às 16:57
A missa de encerramento da Festa da Penha levou uma multidão de fiéis ao Parque da Prainha, em Vila Velha, nesta segunda-feira (28). Nem o calor diminiu a demonstração de fé dos devotos, que lotaram o espaço celebrando Nossa Senhora da Penha, no feriado que marca o dia da padroeira do Espírito Santo.
Marcada por muita emoção, a missa contou com a devoção dos fiéis. Militares da Marinha do Brasil levaram a imagem de Nossa Senhora para o palco montado no Parque da Prainha. Era possível ver a emoção dos participantes ao longo da celebração. Uma foto do papa Francisco, que morreu no último dia 21, estava em um pedestal. O pontífice foi citado várias vezes pelos bispos presentes, como um exemplo a ser seguido. 
A missa durou aproximadamente duas horas e foi presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mezzari. Na homilia e durante as falas, Dom Ângelo pediu para que os devotos agradecessem pelo legado de paz deixado por Francisco.
"Tivemos entre nós um rosto amoroso e misericordioso de Deus, nosso papa Francisco, pastor de nossa igreja, que revelou nas suas palavras e nos seus gestos, o amor e a misericórdia de Deus, mais o amor à maternidade de Maria, tanto assim que quis ser sepultado ao lado de uma capela mariana. O papa que nos revelou durante o seu pontificado como é grande e maravilhosa a maternidade de Maria. No nosso coração, vamos dizer 'obrigado, papa Francisco'", falou o arcebispo.

Festa da Penha: missa de encerramento reúne multidão em Vila Velha

Após a missa, houve o show de encerramento da Festa da Penha com Padre Reginaldo Manzotti, no Parque da Prainha. Depois do show haverá a despedida da imagem de Nossa Senhora da Penha: os fiéis poderão acompanhá-la até o portão do Convento, onde haverá uma bênção final e os frades subirão com a santa.
Com o tema "Com Maria, peregrinos da esperança", esta foi a 455ª edição da festa em homenagem à padroeira do Espírito Santo. O tema fez referência ao ano do Jubileu, celebração comemorada a cada 25 anos pela Igreja Católica e que mobiliza fiéis de todo o mundo que queiram receber o perdão por todos os pecados. É um ano em que a Igreja convida os fiéis a fazerem peregrinações.
Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, foram realizadas 52 missas e 14 romarias, além da instalação do terço gigante no Convento da Penha.
Com informações do g1 ES

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