Festa da Penha: fé, orações e homenagens ao papa na última missa; veja fotos

A missa de encerramento da Festa da Penha levou uma multidão de fiéis ao Parque da Prainha, em Vila Velha , nesta segunda-feira (28). Nem o calor diminiu a demonstração de fé dos devotos, que lotaram o espaço celebrando Nossa Senhora da Penha, no feriado que marca o dia da padroeira do Espírito Santo

Marcada por muita emoção, a missa contou com a devoção dos fiéis. Militares da Marinha do Brasil levaram a imagem de Nossa Senhora para o palco montado no Parque da Prainha. Era possível ver a emoção dos participantes ao longo da celebração. Uma foto do papa Francisco, que morreu no último dia 21 , estava em um pedestal. O pontífice foi citado várias vezes pelos bispos presentes, como um exemplo a ser seguido.

A missa durou aproximadamente duas horas e foi presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mezzari. Na homilia e durante as falas, Dom Ângelo pediu para que os devotos agradecessem pelo legado de paz deixado por Francisco.

"Tivemos entre nós um rosto amoroso e misericordioso de Deus, nosso papa Francisco, pastor de nossa igreja, que revelou nas suas palavras e nos seus gestos, o amor e a misericórdia de Deus, mais o amor à maternidade de Maria, tanto assim que quis ser sepultado ao lado de uma capela mariana. O papa que nos revelou durante o seu pontificado como é grande e maravilhosa a maternidade de Maria. No nosso coração, vamos dizer 'obrigado, papa Francisco'", falou o arcebispo.

Festa da Penha: missa de encerramento reúne multidão em Vila Velha

Após a missa, houve o show de encerramento da Festa da Penha com Padre Reginaldo Manzotti, no Parque da Prainha. Depois do show haverá a despedida da imagem de Nossa Senhora da Penha: os fiéis poderão acompanhá-la até o portão do Convento, onde haverá uma bênção final e os frades subirão com a santa.

Com o tema "Com Maria, peregrinos da esperança", esta foi a 455ª edição da festa em homenagem à padroeira do Espírito Santo. O tema fez referência ao ano do Jubileu, celebração comemorada a cada 25 anos pela Igreja Católica e que mobiliza fiéis de todo o mundo que queiram receber o perdão por todos os pecados. É um ano em que a Igreja convida os fiéis a fazerem peregrinações.

Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, foram realizadas 52 missas e 14 romarias, além da instalação do terço gigante no Convento da Penha.