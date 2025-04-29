Festa da Penha 2025: fotos e vídeos mostram a devoção à padroeira do ES

O maior evento religioso do Estado e a terceira maior festa mariana do país celebrou sua 455ª edição, trazendo o tema "Com Maria, peregrinos de esperança" e com um toque especial: neste ano, também é comemorado o Jubileu da Igreja Católica, um período marcado por graça, perdão e renovação espiritual.

A programação da Festa da Penha 2025 também contou com três imagens de Nossa Senhora da Penha — com 17 metros de altura — na Grande Vitória. A Santa Iluminada pôde ser vista na Praia da Costa, em Vila Velha; no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra; e na Pedra do Mirante, na orla de Cariacica.