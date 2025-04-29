Festa da Penha 2025: fotos e vídeos mostram a devoção à padroeira do ES

Captura da fé
Durante a Festa da Penha 2025, milhares de fiéis demonstraram sua devoção e fé em Nossa Senhora da Penha. Desde a instalação do terço gigante no Convento da Penha, dia 19 de abril, passando pelas missas do Oitavário, romarias e shows, até o encerramento com uma grande celebração na segunda-feira (28), não faltaram momentos de emoção em homenagem à padroeira do Espírito Santo. Veja nas imagens e fotos.
O maior evento religioso do Estado e a terceira maior festa mariana do país celebrou sua 455ª edição, trazendo o tema "Com Maria, peregrinos de esperança" e com um toque especial: neste ano, também é comemorado o Jubileu da Igreja Católica, um período marcado por graça, perdão e renovação espiritual.
Um dos pontos altos da Festa da Penha, todos os anos, é a Romaria dos Homens. No último sábado (26), milhares de fiéis deram, mais uma vez, uma prova de amor a Nossa Senhora da Penha na procissão, que saiu da Catedral de Vitória em direção à Prainha, em Vila Velha.
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No domingo (27), uma multidão de devotas percorreu as ruas do Centro de Vila Velha até o Parque da Prainha durante a Romaria das Mulheres. A procissão com protagonismo feminino acontece desde 1995 e marca o último dia do Oitavário.
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A Remaria, no domingo (27) e a Romaria dos Ciclistas, na segunda-feira (28), também foram momentos de homenagens à padroeira pelo mar e pela terra. Em ambos os eventos, uma imagem de Nossa Senhora da Penha acompanhou os percursos.
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A programação da Festa da Penha 2025 também contou com três imagens de Nossa Senhora da Penha — com 17 metros de altura — na Grande Vitória. A Santa Iluminada pôde ser vista na Praia da Costa, em Vila Velha; no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra; e na Pedra do Mirante, na orla de Cariacica.
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E, no dia oficial dedicado a Nossa Senhora da Penha, no feriado de segunda-feira (28), uma multidão se reuniu no Parque da Prainha, em Vila Velha, para a missa de encerramento da Festa da Penha. Era possível ver a emoção dos participantes ao longo da celebração. Uma foto do papa Francisco, que morreu no último dia 21, estava em um pedestal. O pontífice foi citado várias vezes pelos bispos presentes, como um exemplo a ser seguido.