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Homenagens à padroeira

Festa da Penha 2025: veja como foi a Romaria dos Homens

A Gazeta transmitiu todo o trajeto dos romeiros, seguindo imagem de Nossa Senhora da Penha, da Catedral, em Vitória, até o Parque da Prainha, em Vila Velha

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2025 às 10:40
Em mais uma edição da Festa da Penha, A Gazeta transmitiu a tradicional Romaria dos Homens,  neste sábado (26). A peregrinação realizada há 70 anos saiu da Catedral Metropolitana de Vitória pouco depois das 19h, após a realização da missa de envio dos romeiros. A imagem de Nossa Senhora da Penha, acompanhada pelos fiéis, chegou ao Parque da Prainha, em Vila Velha, pouco depois das 23h45. Foram 14 quilômetros percorridos.
O Parque da Prainha ficou repleto de fiéis, nesta madrugada de domingo (27), que assistiram à missa de encerramento, iniciada embaixo de chuva, e receberam às bênçãos após encerrarem a caminha. 
Um verdadeiro mar de gente tomou conta das ruas e avenidas do trajeto em Vila Velha e Vitória. Moradores do Centro de Vitória jogaram pétalas de flores das janelas aos devotos. No trajeto, trios elétricos animaram a romaria com músicas e orações. Durante o percurso da romaria, choveu em alguns momentos, mas nem isso conseguiu diminuir o ânimo dos peregrinos.
Mais cedo, pouco após os romeiros deixarem a Catedral após a missa de envio, na passagem pelo Viaduto Caramuru, no Centro de Vitória, eles foram recepcionados pela Orquestra Sonata, homenageando com música a padroeira do Espírito Santo.  Ainda no Centro de Vitória, dois devotos de Ibatiba distribuíam terços aos peregrinos, uma tradição pessoal que já dura 12 anos.
Outra história de fé registrada nesta noite é a de Mailza Aparecida, de 56 anos, e seu pai Virgílio Antonio, de 87 anos. Ele conseguiu voltar a percorrer o percurso da romaria depois de 30 anos de ausência porque a filha pediu emprestada uma cadeira de rodas para levá-lo. A romaria deste sábado também contou com uma devota que fez todo o percurso de muleta.
Antes mesmo das 17 horas, milhares de devotos já se concentravam nos arredores da Catedral, antes do início da missa de envio dos romeiros e da romaria. Um grupo de de 32 fiéis presente no local  saiu de Santa Maria de Jetibá na sexta-feira (25) para vir caminhando até Vitória, de onde partiram para a romaria.
Em sua 455ª edição, a Festa da Penha deste ano tem como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”. 

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