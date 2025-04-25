Festa da Penha 2025: veja como foi a Romaria dos Homens

O Parque da Prainha ficou repleto de fiéis, nesta madrugada de domingo (27), que assistiram à missa de encerramento, iniciada embaixo de chuva, e receberam às bênçãos após encerrarem a caminha.

Um verdadeiro mar de gente tomou conta das ruas e avenidas do trajeto em Vila Velha e Vitória. Moradores do Centro de Vitória jogaram pétalas de flores das janelas aos devotos. No trajeto, trios elétricos animaram a romaria com músicas e orações. Durante o percurso da romaria, choveu em alguns momentos, mas nem isso conseguiu diminuir o ânimo dos peregrinos.