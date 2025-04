Saiba onde encontrar

Festa da Penha: imagens da Santa Iluminada são acesas na Grande Vitória

Feitas de metal, estruturas de 17 metros de altura contam com mais de 160 mil lâmpadas e efeitos especiais que dão a sensação de movimento na imagem de Nossa Senhora

Santa Iluminada em Vila Velha, na orla da Praia da Costa. (Danilo Luca Martins)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Para marcar as atividades de início da Festa da Penha 2025, três imagens de Nossa Senhora da Penha — com 17 metros de altura — foram acesas na noite deste domingo (20), na Grande Vitória.

A “Santa Iluminada” pode ser encontrada pelos fiéis na Praia da Costa, próximo à Avenida Champagnat, em Vila Velha; no Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra; e na Pedra do Mirante, na orla de Cariacica.

As estruturas, feitas de metal, contam com mais de 160 mil lâmpadas em cada uma delas, reproduzindo as cores branco, azul e rosa, assim como a imagem da santa que fica no Convento da Penha, em Vila Velha. A Santa Iluminada ainda tem efeitos visuais que dão a sensação de movimento.

Segundo o frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha, as imagens iluminadas trazem para a Festa da Penha elementos importantes, como arte e beleza, incluindo as cidades na celebração à padroeira. "A imagem não faz apenas uma alusão ao período da celebração, mas apresenta a Virgem Maria, que mostra sua capacidade materna de ser uma luz para seus filhos no meio da escuridão da noite", diz o frade.

