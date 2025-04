Mistério

O que tem na sala secreta do Convento da Penha onde visitantes não podem entrar

Reportagem de A Gazeta foi até o santuário descobrir o que há dentro de espaço que só funcionários e pessoas autorizadas podem entrar

O Convento da Penha é um dos pontos turísticos mais visitados do Espírito Santo, recebendo mais de 2 milhões de turistas anualmente. O santuário em Vila Velha, tão visitado pelo público, parece ter sido totalmente desbravado ao longo dos séculos, mas ainda guarda mistérios. Um deles está justamente no corredor da capela e acaba passando quase despercebido aos olhos dos visitantes. Mas o que será que existe lá? A reportagem de A Gazeta foi até o local descobrir. Assista ao vídeo acima.

A sala visitada pela reportagem é de acesso restrito e somente funcionários do Convento e pessoas autorizadas podem entrar. De acordo com o guardião do templo religioso, frei Gabriel Dellandrea, o espaço é utilizado para apoio aos músicos que atuam na missa. Por conta disso, a abertura ao público geral não é permitida.

As outras áreas do santuário ficam abertas de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos, das 4h às 18h. A entrada é gratuita.

