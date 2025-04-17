Local histórico (e esquecido) será reaberto para a Festa da Penha

Durante a Festa da Penha 2025
, o portão que dá acesso ao Largo Frei Pedro Palácios, no Sítio Histórico da Prainha, será aberto aos fiéis e turistas, permitindo a visitação à gruta onde o frade espanhol teria se abrigado ao chegar à região em 1558.
O local é considerado o berço da devoção mariana no Espírito Santo, dando início à história do Convento da Penha
. A abertura do portão facilitará o acesso dos peregrinos que chegam pelo Parque da Prainha, que vão seguir pela histórica Ladeira da Penitência até o Convento. Durante os horários de visitação, haverá segurança no local para garantir a tranquilidade dos visitantes.
“Ao lado da gruta onde frei Pedro Palácios dormia, está o primeiro oratório construído para o quadro de Nossa Senhora das Alegrias. Esse quadro ainda está lá, ao lado da guarita, e tem uma réplica lá dentro”, conta o frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha.
A Gruta de Frei Pedro Palácios é um marco histórico e espiritual de Vila Velha
, simbolizando o início da colonização do solo capixaba e a propagação da fé cristã na região. A reabertura deste espaço durante a Festa da Penha proporcionará aos fiéis uma conexão mais profunda com as origens da devoção à padroeira do Espírito Santo.
A Festa da Penha 2025, que ocorrerá de 20 a 28 de abril, celebra 455 anos de fé e devoção com o tema "Com Maria, peregrinos de esperança". A programação inclui mais de 50 missas, 14 romarias, apresentações musicais e momentos de oração, reunindo milhares de fiéis de diversas partes do país.
A Festa da Penha 2025 é realizada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha. A correalização é do Convention Bureau e Prefeitura de Vila Velha. O evento tem patrocínio da ArcelorMittal, Cesan, Banestes, Extrabom, Javé Construtora e LeCard. O copatrocínio é da Unimed Vitória, Vale e Instituto Cultural Vale. O apoio é da TVE, TV Gazeta e jornal A Gazeta. O apoio institucional é da Prefeitura da Serra, Prefeitura de Cariacica e Governo do Estado.