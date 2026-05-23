O que explica a valorização crescente do mercado imobiliário de Vila Velha?

Esse movimento também é percebido pelas construtoras. Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia, que construiu 42 prédios na cidade e acabou de lançar o Bella Fiore, em Itapuã, afirma que Vila Velha se tornou uma “extensão natural” de Vitória.





“Vitória não tem mais área para crescer. Vila Velha acaba absorvendo essa demanda e consegue equilibrar oferta e procura, mantendo velocidade de vendas e valorização constante”, analisa.