Vila Velha, 491 anos: cuidar das pessoas como projeto de cidade

Vila Velha chega aos 491 anos com uma certeza construída no dia a dia: cuidar das pessoas não é discurso. É método de gestão. Berço da colonização do Espírito Santo, onde tudo começou em 1535, a cidade carrega em suas ruas, igrejas e paisagens uma história que nos orgulha e nos orienta. Mas nenhuma cidade vive apenas do passado. É no presente que se mede a capacidade de transformar realidades, renovar sonhos e preparar o futuro.
Vila Velha hoje é uma cidade mais organizada, mais presente e mais preparada para enfrentar desafios complexos.
Essa transformação tem uma base clara: colocar as pessoas no centro das decisões públicas.
Na saúde, ampliamos o acesso, fortalecemos a atenção básica e estruturamos uma rede mais resolutiva, capaz de atender melhor quem depende do SUS. Na educação, investimos em qualidade, inclusão e infraestrutura, porque o futuro da cidade começa dentro da sala de aula e se constrói com oportunidades. Na segurança, avançamos com integração, inteligência e prevenção, levando mais tranquilidade para quem vive e trabalha na cidade.
Mais do que números, o foco está no impacto real na vida das pessoas e na construção de uma cidade que oferece dignidade, esperança e novas possibilidades.
Ao completar 491 anos, Vila Velha não celebra apenas o que já conquistou. Reafirma, sobretudo, a cidade que deseja continuar construindo.
Em comemoração à data, 23 de maio, vamos anunciar um novo pacote histórico de investimentos superior a R$ 600 milhões, que segue essa lógica de desenvolvimento com identidade e propósito. Um dos principais marcos é o novo Mercado de Pescados, na Prainha, o berço da nossa história, com investimento estimado em R$ 25 milhões.
Mais do que uma obra, o novo Mercado de Pescados representa um reencontro de Vila Velha com suas origens. Um espaço pensado para integrar produção, comércio, gastronomia e turismo, valorizando o trabalho dos pescadores, fortalecendo a economia local e consolidando a Prainha como um dos principais polos culturais e turísticos do Espírito Santo.
Com uma estrutura moderna e multifuncional, o equipamento foi planejado para impulsionar a cadeia produtiva da pesca, gerar oportunidades e criar um novo ponto de encontro entre tradição e inovação, conectando moradores e visitantes à essência de Vila Velha.
Também vamos anunciar a requalificação de um novo trecho da nossa orla, entre a Barra do Jucu, Interlagos e a Praia dos Recifes, em um investimento estimado em R$ 62 milhões. A proposta amplia as obras já em andamento no litoral sul do município, com a construção do novo calçadão entre Interlagos e Nova Ponta da Fruta e intervenções voltadas para urbanização, acessibilidade, mobilidade e reorganização da orla.
Esse é o caminho que escolhemos: crescer sem perder a identidade. Avançar com responsabilidade, sem esquecer de onde viemos.
Como lembrava o Papa Francisco, governar também é um ato de cuidar, especialmente dos que mais precisam. É com esse espírito que seguimos trabalhando, com os pés firmes no presente e o olhar cheio de esperança no futuro.
Ainda há desafios – e eles são muitos. Mas, desde que assumimos a gestão, Vila Velha passou a ter direção, planejamento e um propósito claro.
Aos 491 anos, celebramos mais do que uma data. Celebramos uma cidade que aprendeu a se reinventar sem perder sua essência, que segue escrevendo sua história com trabalho, responsabilidade e fé no amanhã.
Uma cidade onde o desenvolvimento não se mede apenas por obras entregues, mas pela capacidade de transformar vidas, reacender sonhos e cultivar esperança em cada bairro, em cada família, em cada canto.
Parabéns, Vila Velha.
Seguimos em frente, com compromisso, coragem e a convicção de que cuidar das pessoas é o que dá sentido a tudo o que fazemos.