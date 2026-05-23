Vila Velha, 491 anos: cuidar das pessoas como projeto de cidade

Na saúde, ampliamos o acesso, fortalecemos a atenção básica e estruturamos uma rede mais resolutiva, capaz de atender melhor quem depende do SUS. Na educação, investimos em qualidade, inclusão e infraestrutura, porque o futuro da cidade começa dentro da sala de aula e se constrói com oportunidades. Na segurança, avançamos com integração, inteligência e prevenção, levando mais tranquilidade para quem vive e trabalha na cidade.





Mais do que números, o foco está no impacto real na vida das pessoas e na construção de uma cidade que oferece dignidade, esperança e novas possibilidades.





Ao completar 491 anos, Vila Velha não celebra apenas o que já conquistou. Reafirma, sobretudo, a cidade que deseja continuar construindo.





Em comemoração à data, 23 de maio, vamos anunciar um novo pacote histórico de investimentos superior a R$ 600 milhões, que segue essa lógica de desenvolvimento com identidade e propósito. Um dos principais marcos é o novo Mercado de Pescados, na Prainha, o berço da nossa história, com investimento estimado em R$ 25 milhões.





Mais do que uma obra, o novo Mercado de Pescados representa um reencontro de Vila Velha com suas origens. Um espaço pensado para integrar produção, comércio, gastronomia e turismo, valorizando o trabalho dos pescadores, fortalecendo a economia local e consolidando a Prainha como um dos principais polos culturais e turísticos do Espírito Santo.