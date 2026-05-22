A construção da idolatria: por que Neymar ainda mobiliza o país

Isso sempre me chamou atenção porque, olhando os números, ele disputou quatro Copas do Mundo, não venceu nenhuma e atravessou nos últimos anos um ciclo marcado por lesões, afastamentos e polêmicas extracampo.





Hoje atua no clube que o revelou, num cenário regionalizado. Ainda assim, basta surgir uma convocação para que o país inteiro volte a discutir Neymar de forma intensa.

E isso acontece porque idolatria não é racional. Nunca foi.

Lembro do impacto que Neymar causou no início da carreira no Santos. Não era apenas o jogador habilidoso. Era linguagem, irreverência, estética, comportamento, capacidade de gerar conversa. Ele talvez tenha sido o primeiro grande atleta brasileiro totalmente moldado pela lógica da hiperexposição digital.

Isso ajudou a transformar Neymar em algo maior do que um atleta. Ele virou marca emocional. Poucos nomes no esporte brasileiro possuem hoje esse nível de recall. Ele ocupa um espaço permanente no imaginário popular.

Existe também a carência. O futebol brasileiro vive há anos uma dificuldade enorme de produzir ídolos populares de massa. Temos grandes jogadores tecnicamente, mas poucos conseguem criar conexão emocional. Para muita gente, Neymar ainda representa o jogador brasileiro com dimensão global comparável aos grandes nomes históricos do nosso futebol.

Outro aspecto que considero decisivo é a narrativa da redenção. O brasileiro gosta disso. Mesmo criticado, existe sempre uma expectativa coletiva de que Neymar ainda possa decidir, encantar ou protagonizar um último grande momento.