Recanto Construtora lança Minha Casa, Minha Vida na Serra a partir de R$ 265.900

Empreendimento terá blocos de dois pavimentos Crédito: Recanto Construtora/Divulgação

Dando continuidade ao seu planejamento de lançamentos para 2026 , a Recanto Construtora anunciou seu mais novo condomínio do Minha Casa, Minha Vida na Serra, próximo à lagoa Juara, em Jacaraípe. O empreendimento, com nome de Recanto Juara, terá 136 unidades habitacionais, sendo 68 unidades garden e 68 unidades padrão divididos em blocos de apenas dois pavimentos.

Com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 30 milhões, o condomínio será implantado em um terreno de 19.808,82 m². As unidades de 2 quartos terão área privativa de 42,70 m² e os apartamentos garden, 49,22m². Os preços partem de R$ 265.900.

O lazer terá 600 m² com piscina, espaço gourmet com churrasqueira, playground, pet place, redário, minicampo gramado, quadra de streetball e fitness ao ar livre. As garagens serão individuais com opção de vaga extra de moto, vagas para bike e para embarque e desembarque. O empreendimento, além de fazer parte do programa do governo federal, também pode se beneficiar com o programa do governo do ES, Nossa Casa.

“As ações oferecem subsídios, com parte do valor do imóvel custeada pelo governo, além de condições facilitadas de pagamento, com juros mais baixos. Outro benefício é a possibilidade de uso do FGTS para reduzir o custo da aquisição”, afirma o diretor de Incorporações da Recanto Construtora, Pedro Bolsonello.

Vaz apresenta novo bairro de Vila Velha A Vaz Desenvolvimento Imobiliário apresentará, na próxima segunda-feira (6), o Boulevard Arbori Residence & Resort, primeiro condomínio a ser implantado no Parque Nari, bairro planejado e inteligente em desenvolvimento em Vila Velha. O empreendimento ficará localizado na Rodovia Leste-Oeste, que encabeça o novo eixo de desenvolvimento do município. O lançamento inaugurará uma nova etapa do projeto, que prevê a integração entre moradia, serviços e mobilidade.

CBL Lotes abre as vendas do Palm Garden II, em Praia Grande

Palm Garden I, em Fundão, já teve as obras concluídas Crédito: Lotes CBL/Divulgação

A CBL Lotes já iniciou as vendas de seu novo loteamento, em Praia Grande, Fundão. O Palm Garden II chega ao mercado com 151 unidades distribuídas em 13 quadras a partir de 300 m². O empreendimento conta com infraestrutura completa, incluindo rede de água, energia elétrica e pavimentação asfáltica, além de áreas de lazer integradas à natureza.

De acordo com o gerente comercial da empresa, Renato Nolasco, a região já apresentou valorização de cerca de 16% no último ano e o lançamento vai manter a proposta do Palm Garden I, que já foi totalmente entregue pela empresa. Segundo Nolasco, mais de 50% das unidades foram adquiridas por clientes da Serra. Além disso, o empreendimento teve compradores de outros países, como Estados Unidos e Portugal, que representaram 17% das vendas.

“O Palm Garden II surge como mais uma oportunidade de investimento seguro, com alto potencial de valorização e qualidade de vida. Obras como o novo Contorno de Jacaraípe, além da revitalização da orla e melhorias urbanas em Praia Grande, têm impulsionado a valorização e elevado o padrão construtivo, posicionando o destino como uma alternativa cada vez mais atrativa para os moradores da Grande Vitória e Guarapari”, afirma.

Ilha Camburi avança com 75% das unidades vendidas O empreendimento Ilha Camburi, da Impacto Engenharia, localizado em Jardim Camburi, já tem 75% das unidades comercializadas antes mesmo da conclusão das obras. O projeto reúne unidades residenciais de 1 e 2 quartos com suíte, além de espaços corporativos e um mall com 1.920 m² de área bruta locável (ABL).

Empresa lança programa de felicidade corporativa em construtora do ES

Empresa apresentou programa para equipe da Nazca Crédito: Divulgação

A BeHappier, empresa especializada em felicidade corporativa com base em ciência e prática, lançou o programa “Viver Bem” na última semana, na Nazca, em Vitória. A iniciativa também acompanha uma tendência global: pesquisas recentes indicam que 83% dos profissionais considerariam deixar empresas que não priorizam o bem-estar no ambiente de trabalho.

O CEO da Nazca, Breno Peixoto, reforça que a iniciativa também representa um reconhecimento ao time. “Esse programa foi desenvolvido para vocês, com o objetivo de apoiar o bem-estar no dia a dia e também como forma de agradecer pelo empenho e dedicação de cada colaborador”, afirma.

Para Flávia da Veiga, CEO da BeHappier, o programa representa uma mudança estratégica na forma como as empresas olham para pessoas e resultados. “Felicidade corporativa não é sobre ações pontuais, mas sobre construir uma cultura consistente de bem-estar. Quando a empresa cuida das pessoas de forma estruturada, os resultados aparecem de forma natural, em engajamento, produtividade e relações mais saudáveis”, explica.

Edge Luxury Apartments vende 40% das unidades no lançamento O Edge Luxury Apartments, empreendimento da RS Construtora lançado na semana passada, já teve 40% de suas unidades comercializadas no seu primeiro final de semana de vendas. O empreendimento, localizado no Barro Vermelho, em Vitória, terá unidades de 2 quartos com suíte a partir de 57m² e contará com serviços de conveniência que poderão ser acessados por meio do Smartphone.

Cobra Engenharia terá produtos de médio padrão

Empresa vai continuar lançando empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Cobra Engenharia/Divulgação

A Cobra Engenharia anunciou a ampliação de sua atuação no mercado imobiliário com foco em um novo segmento: o médio padrão. A empresa passa a investir em projetos voltados a um público com perfil um pouco acima da Faixa 4 impulsionado pela ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida - Classe Média, que agora contempla famílias com renda mensal bruta de até R$ 13mil.