RS deve lançar, ainda em março, 2 quartos de alto padrão no Barro Vermelho

Empreendimento terá 20 tipologias diferenciadas para atender diversos tipos de moradores, inclusive para investidores interessados em aluguel de curta temporada

Vitória
Publicado em 10/03/2026 às 16h47
Atualizado em 10/03/2026 às 16h47
Edge Luxury Apartments da RS Construtora
Edge Luxury Apartments está com lançamento programado para março. Crédito: RS Construtora/Divulgação

A RS Construtora prepara o lançamento oficial do Edge Luxury Apartments para o final de março. O empreendimento, com unidades de 2 quartos com suíte a partir de R$ 57m², terá entre seus diferenciais, serviços de conveniência que poderão ser acessados por meio do smartphone.

Localizado no Barro Vermelho, em Vitória, o empreendimento vai ocupar um terreno de 1.295,31 m² e terá ao todo 72 unidades com 20 tipologias diferenciadas para atender diversos tipos de moradores, inclusive para investidores interessados em aluguel de curta temporada (short stay).

O projeto é uma construção e incorporação da RS Construtora em parceria com o Grupo Incospal. A arquitetura é assinada pela DG Projetos com paisagismo de Sérgio Santava e interiores de Carlos Rossi.

Edge Luxury Apartments da RS Construtora
O empreendimento vai contar com cinco elevadores, sendo um exclusivo para entregas. Crédito: RS Construtora/Divulgação

O empreendimento vai contar com cinco elevadores, sendo um exclusivo para entregas (delivery). No lazer, haverá salão de festas, espaço gourmet, game room, academia equipada, playground, brinquedoteca, espaço grill e áreas dedicadas ao relaxamento, fitness, espaço sauna com repouso, sala de massagem e piscina com pool bar e fire pit. O empreendimento inclui ainda quadra poliesportiva, bikepoint e espaços de convivência integrados ao paisagismo.

O conceito LuxuryCare vai permitir aos futuros moradores acompanhar, direto do smartphone, registros de visitantes com QR code de acesso temporário, monitorar entradas e saídas em tempo real, receber boletos e comunicados do condomínio e agendar o uso de espaços como salão de festas, lounge gourmet e conference room.

O sistema também prevê uma série de serviços pay-per-use como limpeza completa das unidades, manutenção preventiva e corretiva e outras conveniências que podem ser solicitadas conforme a necessidade dos moradores.

Casa Arti abre as portas em Vila Velha com foco em experiência de luxo

A Città Engenharia e a Apex inauguram, nesta quinta-feira (12), a Casa Arti, novo ponto de relacionamento do empreendimento Arti Design Living, em Vila Velha. Localizado no térreo do edifício, na Praia da Costa, o espaço foi projetado pelas arquitetas Mariana Duarte e Natasha Morosky, da Mint Arquitetura, para servir como extensão do conceito estético do projeto original assinado por João Armentano e pelos arquitetos Diocélio e Bernardo Grasselli. “A Casa Arti nasce como um espaço de relacionamento, pensado para receber clientes e parceiros em um ambiente que represente o conceito do empreendimento e permita uma experiência mais próxima da proposta arquitetônica e do estilo de morar que o Arti apresenta”, afirma Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia.

Canal lança programa para entregar studios prontos para locação

Canal One, da Canal
Canal One tem serviço que permite mobiliar os studios e até fazer fotos para divulgação em plataformas de locação. Crédito: Canal/Divulgação

Com o crescimento da locação de curta temporada (short stay), além de lançamentos com foco nesse segmento, algumas construtoras têm buscado outras soluções para facilitar e agilizar a entrada do imóvel no mercado.

É o caso da Canal, que anunciou uma solução para oferecer aos clientes do empreendimento Canal One, localizado na Praia de Santa Helena, em Vitória, a opção de receber seus studios já montados e mobiliados, prontos para uso ou locação por temporada.

Com o nome de Canal Decor, a solução permite ao proprietário simplificar o processo de pós-compra, eliminando a necessidade de contratação de fornecedores e acompanhamento da montagem. O cliente que optar por esse serviço terá uma solução completa, que inclui mobiliário, marcenaria, utensílios, roupas de cama e banho, eletrodomésticos, ar-condicionado, coifa e fotos profissionais da unidade para divulgação em plataformas como o Airbnb.

Segundo dados da construtora, o programa foi pensado para investidores que buscam praticidade ou que residem fora do Espírito Santo, permitindo que todas as etapas de preparação do imóvel sejam organizadas pela própria construtora. O mobiliário pode ser parcelado durante o período de obras.

Quantidade de engenheiras na MRV cresce 64% em 10 anos

A MRV registrou um aumento de 64,5% na contratação de engenheiras nos últimos dez anos, acompanhando a tendência de crescimento de 36% nos registros femininos no Confea em nível nacional. No mesmo período, o quadro total de mulheres na construtora cresceu 45%, com destaque para a base técnica: o número de auxiliares femininas subiu 125,3%, enquanto o de analistas avançou 306,5%. O movimento de ocupação de espaços técnicos reflete na estrutura hierárquica da companhia, onde a presença de mulheres em cargos de liderança apresentou um salto de 89% na última década. Em paralelo aos indicadores de contratação, a empresa implementou protocolos de conformidade e campanhas de conduta nos canteiros de obras.

Mês da mulher tem programação especial no Creci-ES

Creci-ES
Programação do Mês da Mulher no Creci-ES terá entrega de carteiras profissionais às novas corretoras . Crédito: Creci-ES/Divulgação

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) está com uma programação especial para o mês da mulher, com atividades de 16 a 19 de março. A agenda inclui a entrega de carteiras profissionais às novas corretoras e o lançamento da Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual, além do evento Rede Confia – Especial Mulheres, com palestras sobre temas relevantes do universo feminino.

Segundo o Presidente do Creci-ES, Manoel Dias, o objetivo da programação diversa é fortalecer e aumentar a representatividade feminina no setor imobiliário. “A presença feminina no mercado imobiliário brasileiro cresceu 144% na última década, segundo dados do Cofeci (Conselho Federal de Corretores de Imóveis). Elas já representam cerca de 32% dos profissionais da área e destacam-se pela competência, acrescida de mais empatia, comunicação eficaz e liderança em um setor antes predominantemente masculino”, afirma.

Dados do Creci-ES apontam que o Espírito Santo conta hoje com quase 3 mil corretoras de imóveis registradas, o que representa 27% dos profissionais em atividade no Estado. A programação completa pode ser acessada pelo site da instituição

