RS deve lançar, ainda em março, 2 quartos de alto padrão no Barro Vermelho

Edge Luxury Apartments está com lançamento programado para março. Crédito: RS Construtora/Divulgação

A RS Construtora prepara o lançamento oficial do Edge Luxury Apartments para o final de março. O empreendimento, com unidades de 2 quartos com suíte a partir de R$ 57m², terá entre seus diferenciais, serviços de conveniência que poderão ser acessados por meio do smartphone.



Localizado no Barro Vermelho, em Vitória, o empreendimento vai ocupar um terreno de 1.295,31 m² e terá ao todo 72 unidades com 20 tipologias diferenciadas para atender diversos tipos de moradores, inclusive para investidores interessados em aluguel de curta temporada (short stay).

O projeto é uma construção e incorporação da RS Construtora em parceria com o Grupo Incospal. A arquitetura é assinada pela DG Projetos com paisagismo de Sérgio Santava e interiores de Carlos Rossi.

O empreendimento vai contar com cinco elevadores, sendo um exclusivo para entregas. Crédito: RS Construtora/Divulgação

O empreendimento vai contar com cinco elevadores, sendo um exclusivo para entregas (delivery). No lazer, haverá salão de festas, espaço gourmet, game room, academia equipada, playground, brinquedoteca, espaço grill e áreas dedicadas ao relaxamento, fitness, espaço sauna com repouso, sala de massagem e piscina com pool bar e fire pit. O empreendimento inclui ainda quadra poliesportiva, bikepoint e espaços de convivência integrados ao paisagismo.

O conceito LuxuryCare vai permitir aos futuros moradores acompanhar, direto do smartphone, registros de visitantes com QR code de acesso temporário, monitorar entradas e saídas em tempo real, receber boletos e comunicados do condomínio e agendar o uso de espaços como salão de festas, lounge gourmet e conference room.

O sistema também prevê uma série de serviços pay-per-use como limpeza completa das unidades, manutenção preventiva e corretiva e outras conveniências que podem ser solicitadas conforme a necessidade dos moradores.

Canal lança programa para entregar studios prontos para locação

Canal One tem serviço que permite mobiliar os studios e até fazer fotos para divulgação em plataformas de locação. Crédito: Canal/Divulgação

Com o crescimento da locação de curta temporada (short stay), além de lançamentos com foco nesse segmento, algumas construtoras têm buscado outras soluções para facilitar e agilizar a entrada do imóvel no mercado.

É o caso da Canal, que anunciou uma solução para oferecer aos clientes do empreendimento Canal One, localizado na Praia de Santa Helena, em Vitória, a opção de receber seus studios já montados e mobiliados, prontos para uso ou locação por temporada.

Com o nome de Canal Decor, a solução permite ao proprietário simplificar o processo de pós-compra, eliminando a necessidade de contratação de fornecedores e acompanhamento da montagem. O cliente que optar por esse serviço terá uma solução completa, que inclui mobiliário, marcenaria, utensílios, roupas de cama e banho, eletrodomésticos, ar-condicionado, coifa e fotos profissionais da unidade para divulgação em plataformas como o Airbnb.

Segundo dados da construtora, o programa foi pensado para investidores que buscam praticidade ou que residem fora do Espírito Santo, permitindo que todas as etapas de preparação do imóvel sejam organizadas pela própria construtora. O mobiliário pode ser parcelado durante o período de obras.

Mês da mulher tem programação especial no Creci-ES

Programação do Mês da Mulher no Creci-ES terá entrega de carteiras profissionais às novas corretoras . Crédito: Creci-ES/Divulgação

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) está com uma programação especial para o mês da mulher, com atividades de 16 a 19 de março. A agenda inclui a entrega de carteiras profissionais às novas corretoras e o lançamento da Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual, além do evento Rede Confia – Especial Mulheres, com palestras sobre temas relevantes do universo feminino.

Segundo o Presidente do Creci-ES, Manoel Dias, o objetivo da programação diversa é fortalecer e aumentar a representatividade feminina no setor imobiliário. “A presença feminina no mercado imobiliário brasileiro cresceu 144% na última década, segundo dados do Cofeci (Conselho Federal de Corretores de Imóveis). Elas já representam cerca de 32% dos profissionais da área e destacam-se pela competência, acrescida de mais empatia, comunicação eficaz e liderança em um setor antes predominantemente masculino”, afirma.

Dados do Creci-ES apontam que o Espírito Santo conta hoje com quase 3 mil corretoras de imóveis registradas, o que representa 27% dos profissionais em atividade no Estado. A programação completa pode ser acessada pelo site da instituição.

