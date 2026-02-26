Terreno do Oásis terá apartamentos de 2 e 3 quartos e prédio de salas corporativas

Cerimonial vai funcionar até início de 2027 e depois, dará espaço a dois empreendimentos. Crédito: Vitor Jubini

O tradicional cerimonial Oásis, localizado no bairro Santa Lúcia, em Vitória, vai dar lugar a dois empreendimentos imobiliários. Em um terreno com cerca de 5,8 mil metros quadrados, um dos lançamentos será um condomínio residencial com apartamentos de 2 e 3 quartos. Já o outro, será um empreendimento com salas corporativas, além de unidades residenciais studio e 1 quarto.



“Serão dois empreendimentos completamente independentes e que vão ser lançados ao mesmo tempo, no primeiro semestre de 2027. O projeto será de Diocelio Grasselli e em março deste ano devemos dar entrada para aprovação. As obras estão previstas para começar no início de 2028”, adianta Hermann Schneider, diretor de Novos Negócios e Comercial da Mazzini, empresa que adquiriu o terreno e será responsável pelo projeto e obra.

Para Schneider, Santa Lúcia é a próxima extensão da Praia do Canto, mas que ainda conserva um valor de metro quadrado mais baixo. “Estamos falando de um metro quadrado na faixa de R$ 20 mil, bem mais baixo do que na Praia do Canto, que gira em torno de R$ 35 mil e no Barro Vermelho, que pode chegar a R$ 30 mil. É um movimento que não tem volta, pois é para onde a Praia do Canto deve crescer”, afirma.

Dois terrenos

Vista aérea do Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória. Crédito: Google Earth

Dentro dessa perspectiva, o empreendimento residencial será construído no terreno de 3,8 mil m² onde está o cerimonial, que tem a frente com a rua Eurico de Aguiar. Serão 117 apartamentos de 2 quartos (de 62 m² a 66 m²) e 3 quartos (de 83 m² a 90 m²), além de unidades garden que ainda não tiveram as áreas privativas finalizadas.

Haverá também oito lojas comerciais de 50 m² a 90 m² voltadas para a rua. Ao todo, o lazer terá 1,2 mil m². “Será uma área com lazer qualificado para um empreendimento de alto padrão dentro de Santa Lúcia”, afirma.

Já o outro terreno, de 2 mil m² é onde será construído o empreendimento comercial, com 10 salas corporativas de 380 m² e 63 unidades studios e 1 quarto, estas com foco em short stay (aluguel de curta temporada) e no perfil de investidores imobiliários. Apesar de estarem no mesmo empreendimento, apartamentos e salas não vão se encontrar, pois serão independentes.

“Não temos hoje oferta de espaços corporativos atualmente e temos uma grande demanda por esse tipo de imóvel, já que depois da pandemia, com a volta do presencial, as empresas têm demandado mais esse tipo de espaço. E estar em Santa Lúcia, que fica tão perto da Praia do Canto, vai atrair pela diferença de preços”, complementa.

Rede imobiliária do ES é premiada nos EUA

A Re/Max Espirito Santo recebeu duas premiações no evento global da franquia que aconteceu em Las Vegas (EUA): ela entrou para o Top 5 mundial em ganho de agências e o 3º lugar global entre as regiões em expansão.

O desempenho capixaba superou mercados nacionais inteiros e foi destaque na categoria Tier 3 (grupo que reúne regiões de tamanho compatíveis com o Estado), competindo com centenas de unidades de mais de 110 países. O critério de avaliação considerou o volume de vendas, o crescimento líquido de novas unidades e o faturamento das franquias.

“O Espírito Santo está superando números de países consolidados e isso é a prova de que o nosso mercado atingiu maturidade internacional. Não é apenas sobre vender imóveis; é sobre a eficiência de um modelo de negócio que gera valor real para o cliente e para o empreendedor capixaba. Esses prêmios pertencem a cada franqueado que acreditou no potencial do nosso Estado", afirma Aluisio Sarlo, diretor Regional da Re/Max Espírito Santo.

Mercado imobiliário de luxo foca nos detalhes

Empreendimentos da RS passam por curadoria técnica pra seleção de materiais. Crédito: Divulgação

O setor imobiliário de alto padrão passa por uma mudança em 2026, com o foco deslocando-se da metragem para a integração de funcionalidade, eficiência ambiental e organização sensorial dos espaços. Segundo Renato Sandri, diretor da RS Construtora e Incorporadora, a proposta da empresa envolve um conjunto de elementos que entregam valor simbólico e patrimonial ao comprador, tratando o imóvel como um ativo duradouro.

A arquitetura dos empreendimentos, em parceria com o Grupo Incospal, localizados em bairros como Praia do Canto e Barro Vermelho, utiliza assinaturas de profissionais como Grasselli, Fernanda Marques e Vivian Coser. “O planejamento prioriza a fluidez entre ambientes internos e áreas de lazer, que funcionam como extensões da residência. Na fase de execução, a especificação de materiais é utilizada como critério de desempenho e durabilidade das unidades”, complementa.

Ainda, de acordo com Sandri, a curadoria técnica visa garantir a manutenção do valor do imóvel no longo prazo e o desempenho das estruturas cerâmicas e de porcelanato ao longo do tempo.

