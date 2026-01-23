MRV anuncia lançamento de mais de 1,5 mil unidades na Serra e Cariacica em 2026

MRV registrou crescimento de mais de 73% no lançamento de novas unidades em 2025 . Crédito: MRV/Divulgação

Se em 2025 houve um crescimento de lançamentos do Minha Casa, Minha Vida no Espírito Santo, que chegou a compreender cerca de 48% dos novos projetos, a perspectiva para este ano deve ser a continuidade dessa tendência. Prova disso é o recente anúncio da MRV, uma das principais construtoras que trabalham com imóveis deste segmento, que planeja lançar mais de 1,5 mil unidades em 2026, localizadas nas cidades da Serra e Cariacica.

Morada de Laranjeiras, as regiões de Manguinhos e Jacaraípe, na Serra, e Rio Marinho, em Cariacica, terão projetos com unidades enquadradas no programa do governo federal. Por sua vez, o projeto de Morada de Laranjeiras estará enquadrado na Faixa 4, ou seja, com unidades voltadas para famílias com renda de até R$ 12 mil.

“Vamos lançar cinco empreendimentos este ano, totalizando 1.589 novos apartamentos no Espírito Santo. Estamos muito otimistas com a perspectiva deste ano e nosso objetivo é continuar contribuindo para a redução do déficit habitacional no Estado, que ainda é bem alto”, observa a gestora comercial da MRV no estado, Werlla Poleze.

No ano passado, a empresa lançou quatro empreendimentos em ambas as cidades, somando 1,5 mil unidades, que representou um crescimento de 73,3% em relação a 2024. Um dos motivos foi o cenário favorável das novas regras do programa e também a consolidação “Nossa Casa”, iniciativa estadual que beneficia famílias de baixa renda por meio de um subsídio de até R$20 mil para auxiliar na entrada do primeiro imóvel.

Segundo a gestora comercial, a estratégia foi diversificar o portfólio, trazendo para o mercado capixaba diferentes projetos. “Hoje temos apartamentos para diferentes públicos, em diversas tipologias. Dessa forma conseguimos atender desde aquela pessoa que está comprando o seu primeiro imóvel, até mesmo aqueles com perfil investidor”, explica.

Empreendimento na Praia do Suá atrai investidores

O Solara, na Praia do Suá, alcançou a marca de 85% das unidades vendidas. Crédito: Empar/Divulgação

O Solara, lançamento da Empar Incorporadora, na Praia do Suá, alcançou a marca de 85% das unidades vendidas, com alta procura por parte do público investidor. O projeto reúne estúdios e apartamentos de 1 e 2 quartos com foco na demanda crescente por imóveis compactos, funcionais e com alta liquidez.

Com arquitetura de Lucas Weber e interiores de Priscila Braum, o Solara terá 13 pavimentos, com 84 apartamentos, cinco lojas no térreo e área de lazer na cobertura, incluindo piscina, fitness, espaço gourmet, mini market e facilidades.

O empreendimento foca em áreas dedicadas ao bem-estar e à conveniência, como minimercado para compras rápidas. Crédito: Empar/Divulgação

“A combinação entre localização privilegiada, escassez de terrenos em áreas consolidadas e infraestrutura completa explica o desempenho comercial do empreendimento e reforça seu potencial de valorização e rentabilidade”, avalia a diretora da Empar, Camila Menezes.

Mivita reúne representantes do mercado imobiliário para evento com Lars Grael

Mivitalks 2026





O medalhista olímpico Lars Grael realizou palestra de fechamento do evento . Divulgação





O evento teve ainda painel com o tema “Mercado Imobiliário e Tendências 2026” . Divulgação





Evento reuniu representantes do mercado imobiliário do ES . Divulgação





O atleta contou sobre sua trajetória de vitórias e desafios . Divulgação

A quarta edição do Mivitalks, evento de formação, integração e troca de experiências de representantes do mercado imobiliário, foi realizada nesta terça-feira (20), em Vitória, e contou com uma palestra de encerramento do medalhista olímpico para mais de 400 profissionais do mercado.

O atleta contou sobre sua trajetória de vitórias e desafios, estimulando e inspirando com seu exemplo de persistência, dedicação e força de vontade. Para o CEO da Mivita, realizadora do evento, André Pretti, o Mivitalks cumpriu mais uma vez seu objetivo de levar conhecimento e informação para o mercado

“No ano passado, trouxemos o técnico Bernardinho para a edição do Mivitalks em comemoração aos 10 anos da Mivita. Este ano, o nome de Lars Grael surgiu por tudo o que ele traz de ensinamento. E foi muito positivo. Ele é um atleta campeão e, ao mesmo tempo, uma pessoa que transformou desafios e dificuldades em força de vontade e superação. Com certeza, uma injeção de energia para marcar o início deste ano”, afirma.

O evento contou ainda painel sobre o tema “Mercado Imobiliário e Tendências 2026” com participação do CEO da Realtas (plataforma de conexões do mercado imobiliário), Lucas Machado; da corretora de imóveis Marina Valente (especialista em oportunidades exclusivas de investimento em Belo Horizonte, São Paulo e Miami), e do diretor técnico da Petinelli (referência em desempenho e bem-estar em edificações), Rafael Ribeiro.

Os especialistas apontaram que, apesar de ser um ano marcado por eventos como Copa do Mundo, eleições e muitos feriados, 2026 desponta como um momento de oportunidade, considerando a queda na taxa de juros como uma das boas perspectivas.

Imobiliária de Linhares abre processo seletivo para contratar corretores

Robertinho Mauri, da Conquista Imobiliária: importância da valorização das pessoas como pilar estratégico da empresa. Crédito: Divulgação

A Conquista Imobiliária, com atuação em Linhares e Aracruz, está promovendo um processo seletivo estruturado para a captação de novos corretores de imóveis. A iniciativa, pouco comum no mercado imobiliário, marca uma mudança na forma como profissionais são integrados às equipes comerciais do setor, que geralmente ocorre de maneira informal.

A campanha de divulgação do processo seletivo contempla ações em redes sociais e também mídia exterior, com outdoors instalados em pontos estratégicos da cidade de Linhares. O processo seletivo, válido até o dia 31 de janeiro, será para preparar a equipe para o ciclo de lançamentos da empresa que já tem oito empreendimentos confirmados para este ano.

À frente do negócio está o sócio Robertinho Mauri, que tem reforçado internamente a importância da valorização das pessoas como pilar estratégico da empresa. “A condução do processo seletivo reflete essa visão, priorizando não apenas resultados, mas a construção de um time preparado para sustentar o crescimento da imobiliária no médio e longo prazo”, afirma.

