MRV anuncia lançamento de mais de 1,5 mil unidades na Serra e Cariacica em 2026

Empreendimentos serão enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida, inclusive, sendo que um dos projetos terá unidades na Faixa 4

Publicado em 23/01/2026 às 01h58
Atualizado em 23/01/2026 às 04h59
MRV registrou crescimento de mais de 73% no lançamento de novas unidades em 2025 . Crédito: MRV/Divulgação

Se em 2025 houve um crescimento de lançamentos do Minha Casa, Minha Vida no Espírito Santo, que chegou a compreender cerca de 48% dos novos projetos, a perspectiva para este ano deve ser a continuidade dessa tendência. Prova disso é o recente anúncio da MRV, uma das principais construtoras que trabalham com imóveis deste segmento, que planeja lançar mais de 1,5 mil unidades em 2026, localizadas nas cidades da Serra e Cariacica.

Morada de Laranjeiras, as regiões de Manguinhos e Jacaraípe, na Serra, e Rio Marinho, em Cariacica, terão projetos com unidades enquadradas no programa do governo federal. Por sua vez, o projeto de Morada de Laranjeiras estará enquadrado na Faixa 4, ou seja, com unidades voltadas para famílias com renda de até R$ 12 mil.

“Vamos lançar cinco empreendimentos este ano, totalizando 1.589 novos apartamentos no Espírito Santo. Estamos muito otimistas com a perspectiva deste ano e nosso objetivo é continuar contribuindo para a redução do déficit habitacional no Estado, que ainda é bem alto”, observa a gestora comercial da MRV no estado, Werlla Poleze.

No ano passado, a empresa lançou quatro empreendimentos em ambas as cidades, somando 1,5 mil unidades, que representou um crescimento de 73,3% em relação a 2024. Um dos motivos foi o cenário favorável das novas regras do programa e também a consolidação “Nossa Casa”, iniciativa estadual que beneficia famílias de baixa renda por meio de um subsídio de até R$20 mil para auxiliar na entrada do primeiro imóvel.

Segundo a gestora comercial, a estratégia foi diversificar o portfólio, trazendo para o mercado capixaba diferentes projetos. “Hoje temos apartamentos para diferentes públicos, em diversas tipologias. Dessa forma conseguimos atender desde aquela pessoa que está comprando o seu primeiro imóvel, até mesmo aqueles com perfil investidor”, explica.

Royal Lancaster Residence registra quase 55% das unidades comercializadas

Royal Lancaster Residence, lançamento da Proeng na Praia de Itaparica, já alcançou quase 55% das unidades comercializadas, mesmo com parte dos contratos ainda em fase final de formalização. De acordo com Andrea Lessa, gerente geral comercial da Proeng, a rápida comercialização das unidades reflete o momento de consolidação da Praia de Itaparica como um dos bairros mais dinâmicos e valorizados de Vila Velha. 

“O crescimento ordenado, a excelente infraestrutura, a presença constante de novos empreendimentos e o apelo natural da região transformaram o bairro em um polo urbano desejado por famílias, jovens profissionais e investidores. Esse cenário de valorização contínua confirma a escolha estratégica da Proeng em lançar o Royal Lancaster Residence, reunindo localização privilegiada, conceito contemporâneo e a solidez de uma das construtoras mais tradicionais do Espírito Santo”, diz.

Empreendimento na Praia do Suá atrai investidores

Solara, Empar
O Solara, na Praia do Suá, alcançou a marca de 85% das unidades vendidas. Crédito: Empar/Divulgação

O Solara, lançamento da Empar Incorporadora, na Praia do Suá, alcançou a marca de 85% das unidades vendidas, com alta procura por parte do público investidor. O projeto reúne estúdios e apartamentos de 1 e 2 quartos com foco na demanda crescente por imóveis compactos, funcionais e com alta liquidez.

Com arquitetura de Lucas Weber e interiores de Priscila Braum, o Solara terá 13 pavimentos, com 84 apartamentos, cinco lojas no térreo e área de lazer na cobertura, incluindo piscina, fitness, espaço gourmet, mini market e facilidades.

Ônix da Empar
O empreendimento foca em áreas dedicadas ao bem-estar e à conveniência, como minimercado para compras rápidas. Crédito: Empar/Divulgação

“A combinação entre localização privilegiada, escassez de terrenos em áreas consolidadas e infraestrutura completa explica o desempenho comercial do empreendimento e reforça seu potencial de valorização e rentabilidade”, avalia a diretora da Empar, Camila Menezes.

Corrida do Creci/ES será neste domingo

A Corrida Creci/ES 2026 será realizada neste domingo (25), na Praia de Camburi, em Vitória, a partir das 6h30. O evento integra o calendário institucional da autarquia e terá corridas de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e a Corridinha Kids, possibilitando a participação de públicos diversos e de várias faixas etárias. Segundo a comissão organizadora, a proposta é ampliar o diálogo entre o mercado imobiliário e a sociedade por meio do esporte. As inscrições já estão encerradas.

Mivita reúne representantes do mercado imobiliário para evento com Lars Grael

Mivitalks 2026

Mivitalks 2026, Mivita
O medalhista olímpico Lars Grael realizou palestra de fechamento do evento. Divulgação
Mivitalks 2026, Mivita
O evento teve ainda painel com o tema “Mercado Imobiliário e Tendências 2026”. Divulgação
Mivitalks 2026, Mivita
Evento reuniu representantes do mercado imobiliário do ES. Divulgação
Mivitalks 2026, Mivita
O atleta contou sobre sua trajetória de vitórias e desafios. Divulgação
A quarta edição do Mivitalks, evento de formação, integração e troca de experiências de representantes do mercado imobiliário, foi realizada nesta terça-feira (20), em Vitória, e contou com uma palestra de encerramento do medalhista olímpico para mais de 400 profissionais do mercado.

O atleta contou sobre sua trajetória de vitórias e desafios, estimulando e inspirando com seu exemplo de persistência, dedicação e força de vontade. Para o CEO da Mivita, realizadora do evento, André Pretti, o Mivitalks cumpriu mais uma vez seu objetivo de levar conhecimento e informação para o mercado

“No ano passado, trouxemos o técnico Bernardinho para a edição do Mivitalks em comemoração aos 10 anos da Mivita. Este ano, o nome de Lars Grael surgiu por tudo o que ele traz de ensinamento. E foi muito positivo. Ele é um atleta campeão e, ao mesmo tempo, uma pessoa que transformou desafios e dificuldades em força de vontade e superação. Com certeza, uma injeção de energia para marcar o início deste ano”, afirma.

O evento contou ainda painel sobre o tema “Mercado Imobiliário e Tendências 2026” com participação do CEO da Realtas (plataforma de conexões do mercado imobiliário), Lucas Machado; da corretora de imóveis Marina Valente (especialista em oportunidades exclusivas de investimento em Belo Horizonte, São Paulo e Miami), e do diretor técnico da Petinelli (referência em desempenho e bem-estar em edificações), Rafael Ribeiro.

Os especialistas apontaram que, apesar de ser um ano marcado por eventos como Copa do Mundo, eleições e muitos feriados, 2026 desponta como um momento de oportunidade, considerando a queda na taxa de juros como uma das boas perspectivas.

Re/Max Espirito Santo realiza premiação dos melhores de 2025

A Re/Max Espirito Santo realiza, no próximo dia 29 de janeiro, a sua premiação anual “Melhores do Ano 2025”, em Vitória. O evento reconhece o esforço e resultados alcançados pelos melhores corretores e equipes da rede imobiliária.

Imobiliária de Linhares abre processo seletivo para contratar corretores

Robertinho Mauri, Conquista Imobiliária
Robertinho Mauri, da Conquista Imobiliária: importância da valorização das pessoas como pilar estratégico da empresa. Crédito: Divulgação

A Conquista Imobiliária, com atuação em Linhares e Aracruz, está promovendo um processo seletivo estruturado para a captação de novos corretores de imóveis. A iniciativa, pouco comum no mercado imobiliário, marca uma mudança na forma como profissionais são integrados às equipes comerciais do setor, que geralmente ocorre de maneira informal.

A campanha de divulgação do processo seletivo contempla ações em redes sociais e também mídia exterior, com outdoors instalados em pontos estratégicos da cidade de Linhares. O processo seletivo, válido até o dia 31 de janeiro, será para preparar a equipe para o ciclo de lançamentos da empresa que já tem oito empreendimentos confirmados para este ano.

À frente do negócio está o sócio Robertinho Mauri, que tem reforçado internamente a importância da valorização das pessoas como pilar estratégico da empresa. “A condução do processo seletivo reflete essa visão, priorizando não apenas resultados, mas a construção de um time preparado para sustentar o crescimento da imobiliária no médio e longo prazo”, afirma.

Vitória tem alta de 1,96% no aluguel residencial em dezembro

A cidade de Vitória (ES) encerrou 2025 com uma forte valorização no mercado de locação residencial, registrando uma alta de 1,96% apenas no mês de dezembro, segundo o Índice FipeZap de Locação Residencial. O desempenho da capital capixaba superou a média nacional das 36 cidades monitoradas, que foi de +0,68% no período, e ficou bem acima de indicadores de inflação como o IPCA/IBGE (+0,33%). 

 Com esse resultado, o preço médio do metro quadrado para novos aluguéis na cidade atingiu R$ 52,10, consolidando Vitória como a oitava capital mais cara do país para locação. No balanço acumulado de 2025, Vitória apresentou um avanço de 15,46% nos preços, ocupando a quarta posição entre as capitais com maior valorização anual, atrás apenas de Teresina, Belém e Aracaju. Esse crescimento superou a média nacional de 9,44% registrada no ano. Apesar da alta expressiva nos valores cobrados, a rentabilidade do aluguel (rental yield) em Vitória fechou o ano como a menor entre as 22 capitais analisadas, com um retorno médio avaliado em 4,32% ao ano para os investidores.

