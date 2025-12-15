Do econômico ao alto padrão: duas construtoras vão lançar 8 empreendimentos no ES em 2026

Recanto De Carli Reserve terá 192 unidades, em Aracruz e um VGV de R$ 80,6 milhões. Crédito: Recanto Construtora/Divulgação

O ano de 2026 no mercado imobiliário do Espírito Santo deve repetir o que se viu este ano em termos de lançamentos, com boa parte dos novos empreendimentos focados no alto padrão, luxo e no segmento econômico. Prova disso é que duas construtoras capixabas já estão com o planejamento de lançamentos para o ano que vem dentro dessas categorias com uma quantidade substancial de projetos.



Começando pela Riviera Construtora, que tem previsto para o ano que vem seus lançamentos de alto padrão, iniciando um novo ciclo de crescimento englobando Cachoeiro de Itapemirim e o litoral sul do Estado. Já a Recanto Construtora vai lançar 328 unidades do Minha Casa, Minha Vida, ainda no início de 2026, em dois empreendimentos: um localizado na Serra e outro em Aracruz.

O Recanto Juara será lançado na Serra, no bairro Residencial Jacaraípe e seu valor geral de vendas (VGV) é de R$ 30 milhões, com 136 unidades divididas em 68 apartamentos garden com área privativa de 42,70 m² e 68 tipo com área de até 93,75 m². A área total do terreno é de 19.808,82 m² e os imóveis serão distribuídos em 34 blocos com dois pavimentos cada.

O lazer terá piscina, espaço gourmet com churrasqueira, playground, pet place, redário, minicampo gramado, quadra de streetball e fitness ao ar livre. Além da vaga individual de garagem, haverá opção de vaga extra para moto. O condomínio vai disponibilizar também vagas para bikes e área de embarque e desembarque de veículos.

Recanto De Carli Reserve vai ter duas torres de 12 pavimentos cada e 8 apartamentos por andar. Crédito: Recanto Construtora/Divulgação

Já em Aracruz, o Recanto De Carli Reserve terá 192 unidades, no bairro De Carli com um VGV de R$ 80,6 milhões. O foco será na faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, que abrange famílias com renda familiar mensal de R$ 8.601,00 a R$ 12 mil.

Ao todo serão duas torres de 12 pavimentos com oito apartamentos por andar de 2 quartos com suíte e varanda (área de 53,49m² a 50,07m²), e de 2 quartos com suíte garden com quintal privativo e varanda de até 93,49m². No lazer, piscina adulto com prainha, piscina infantil, gourmet, salão de festas, playground e quadra recreativa. O empreendimento vai contar com vaga de bike e possibilidade de vaga extra para moto além da individual.

No Sul do ES

O Positano é um dos lançamentos para Cachoeiro da Riviera Construtora, no ano que vem. Crédito: Riviera Construtora/Divulgação

Com foco no Sul do Estado, a Riviera atualmente conta com sete obras em andamento e já anunciou mais seis novos empreendimentos para 2026, que ficarão em Cachoeiro de Itapemirim e litoral sul capixaba.

“Encerramos 2025 com resultados expressivos, obras em andamento e uma base sólida de clientes. O próximo ano será marcado por lançamentos que traduzem nossa visão de longo prazo, com projetos pensados para gerar valor, qualidade de vida e desenvolvimento urbano”, afirma o diretor da Riviera Construtora, Macksandre Boldrini.

Os novos empreendimentos incluem três projetos no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro; além de um lançamento em Iriri; um projeto em Castelhanos e o segundo resort residencial da construtora, em Ubu. “A expansão consolida a presença da Riviera em regiões estratégicas, que combinam valorização imobiliária, infraestrutura urbana e forte apelo turístico”, explica.

San marino será lançado em 2026, em Castelhanos, pela Riviera. Crédito: Riviera Construtora/Divulgação

Para o gestor comercial da Riviera, o corretor e empresário Renato Avelar, o diferencial da marca está na combinação entre produto e relacionamento. “A Riviera alcançou um nível de qualidade e de relacionamento com o cliente que raramente se vê no mercado. É um conceito de luxo autêntico, que une atenção aos detalhes, credibilidade e entrega consistente, construído ao longo de mais de uma década”, destaca.

Atualmente, a construtora mantém sete empreendimentos em andamento, distribuídos entre Cachoeiro, Anchieta e os balneários de Iriri e Ubu. Segundo Avelar, a escolha dos novos terrenos segue critérios de localização, potencial de valorização e integração com o entorno, fatores que têm impulsionado o interesse de investidores e compradores finais.

Crea-ES realiza semana de eventos para profissionais de engenharia, agronomia e geociências

O Crea-ES realizou uma série de encontros e confraternizações entre profissionais de engenharia, agronomia e geociências. Crédito: Divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) realizou, no último final de semana, uma série de encontros e confraternizações que reuniram profissionais de engenharia, agronomia e geociências. Participantes das Inspetorias de Santa Maria de Jetibá, Alegre, Nova Venécia e Barra de São Francisco tiveram acesso a palestras, debates e momentos de confraternização, contando também com a presença de familiares.

Ainda dentro da agenda de eventos, o Sistema Confea/Crea-ES/Mútua realiza encontros nesta segunda-feira (15) com os profissionais da Inspetoria de Colatina, e, na terça-feira (16), com os das Inspetorias de Vila Velha e Serra. Além disso, o dia do Engenheiro, comemorado em 11 de dezembro, teve sessões especiais nas câmaras municipais de Vila Velha e Vitória, com homenagem a profissionais da área.

Preço médio do aluguel em Vitória de novembro supera média nacional

No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em novembro, Vitória registrou uma valorização de 12,76% no preço dos aluguéis. Crédito: Ricardo Medeiros

O Índice FipeZap de Locação Residencial de novembro registrou aumento médio de 0,59% nos preços de aluguel no país, mas Vitória demonstrou um crescimento mais expressivo, de 1,18%, no período. No balanço parcial de 2025, o cenário de alta em Vitória é ainda maior: o preço de locação residencial acumulou avanço de 13,24% até novembro, superando a média nacional de 8,70% e ficando atrás de Aracaju (+21,04%), Teresina (+19,57%), Belém (+15,54%) e João Pessoa (+14,36%).

Segundo o estudo, a variação de preços em Vitória se manteve em patamares elevados tanto no comparativo mensal quanto no anual. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em novembro, a capital registrou uma valorização de 12,76% no preço dos aluguéis, o que a coloca entre as dez capitais com maior aumento no país.

Em termos de valor absoluto, o preço médio de locação em Vitória foi apurado em R$ 51,10 por metro quadrado (m²) em novembro. Este valor posiciona a capital na oitava colocação entre as 22 capitais monitoradas pelo índice, ficando próxima a mercados como Maceió (R$ 53,66/m²) e Rio de Janeiro (R$ 54,40/m²). A média nacional do preço de locação, considerando apartamentos prontos nas 36 localidades, foi de R$ 50,62/m².

Apesar da forte alta nos preços da Capital, a rentabilidade média do aluguel residencial em Vitória é a mais baixa entre as capitais monitoradas. A taxa de retorno anual (rental yield) para o investidor na cidade foi de 4,25% ao ano.

