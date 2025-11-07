Novo residencial em Jardim Camburi terá mini shopping e gestão de aluguel facilitada

Cidade Camburi é nova aposta da Impacto Engenharia. Crédito: Divulgação

O bairro de Jardim Camburi, em Vitória, é o mais populoso do Espírito Santo, com 48.286 moradores, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E, se alguns acham que o bairro já tem cara de cidade, a Impacto Engenharia resolveu concretizar isso e lançou, nesta semana, o Cidade Camburi.





O novo empreendimento visa a integrar moradia, conveniência e investimento em um só endereço. Com área de 12 mil metros quadrados, o complexo reúne unidades residenciais, salas comerciais e um mall que atravessa o terreno. O projeto arquitetônico é de DG Projetos, com paisagismo de Roberto Riscala e decorado assinado por Leticia Finamore.

O empreendimento é dividido em três fases: Ilha Camburi, Vista Camburi e Mar Camburi. O lançamento oficial de vendas do Ilha Camburi, a primeira fase do projeto, será neste sábado (8), com 51% das unidades já vendidas e um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 245 milhões.

Os preços partem de R$ 707,5 mil nos apartamentos de dois quartos e superstudios, a partir de 49m², e chegam R$ 942,8 mil nas unidades de dois quartos com uma suíte, com área privativa de 65m² – tipologia que ainda tem unidades disponíveis para venda.

Além disso, os investidores que quiserem receber o imóvel completamente mobiliado e decorado podem contratar a by.Re, empresa parceira do empreendimento que oferece montagem, decoração e gestão de imóveis residenciais.

Decorado pela by.Re está no estande de vendas do Cidade Camburi. Crédito: Vitor Machado

A empresa oferece dois tipos de serviço: no primeiro, o investidor ou morador pode optar por um pacote completo de montagem e decoração; no segundo, há a opção de contratar a gestão de aluguel no modelo short stay. Nesse caso, a empresa se responsabiliza por toda a administração, do check-in à manutenção entre estadias.

A CEO da By Re, Renata Ribeiro, explica que a ideia é facilitar a vida de quem deseja rentabilizar o imóvel com praticidade. “Entregamos o apartamento pronto para começar a gerar renda. E, com a plataforma que estamos desenvolvendo para o Cidade Camburi, será possível gerenciar tudo em um só lugar”, afirma.

Além das moradias e do mall, o empreendimento conta com 84 salas comerciais, infraestrutura para carregamento de veículos elétricos, coworking, minimercado, bike point, painéis fotovoltaicos e energia solar para aquecimento de chuveiros.

Sandro Carlesso, diretor executivo da Impacto Engenharia . Vitor Machado





Fachada externa com representação de onde as outras duas fases serão construídas . Divulgação





Maquete do Cidade Camburi . Vitor Machado





Decorado do Cidade Camburi . Vitor Machado





Mall do Cidade Camburi . Divulgação





Espaço de lazer do Cidade Camburi . Divulgação

Empar lança o edifício Solara, na Praia do Suá

Fachada do Solara, novo empreendimento da Empar. Crédito: Divulgação

A Praia do Suá, um dos endereços mais valorizados de Vitória, irá receber mais um empreendimento. O novo lançamento da Empar Incorporadora, que aposta na região, é o Solara, que contará com 13 pavimentos e área de lazer na cobertura. Ao todo, serão 84 apartamentos e cinco lojas no térreo.

“A escassez de terrenos em áreas consolidadas impulsiona o olhar dos investidores para bairros como a Praia do Suá, que herdam parte da infraestrutura e da valorização de regiões vizinhas. O resultado é um crescimento consistente, tanto em qualidade urbana quanto em rentabilidade”, explica Camila Menezes, diretora da Empar.

O residencial terá unidades de um e dois quartos, além de studios. A área de lazer inclui piscina com deque molhado, golden lounge, fitness, espaço gourmet, minimercado, bicicletário com ferramentas compartilhadas, espaço delivery e estações de recarga para veículos elétricos, de uso compartilhado e tarifação individualizada.

