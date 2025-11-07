Metro Quadrado
Novo residencial em Jardim Camburi terá mini shopping e gestão de aluguel facilitada

Com VGV de R$ 245 milhões e 51% das unidades já vendidas, o Cidade Camburi marca a estreia da construtora Impacto no bairro

Vitória
Publicado em 07/11/2025 às 16h14
Cidade Camburi é nova aposta da Impacto Engenharia
Cidade Camburi é nova aposta da Impacto Engenharia. Crédito: Divulgação

O bairro de Jardim Camburi, em Vitória, é o mais populoso do Espírito Santo, com 48.286 moradores, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E, se alguns acham que o bairro já tem cara de cidade, a Impacto Engenharia resolveu concretizar isso e lançou, nesta semana, o Cidade Camburi.


O novo empreendimento visa a integrar moradia, conveniência e investimento em um só endereço. Com área de 12 mil metros quadrados, o complexo reúne unidades residenciais, salas comerciais e um mall que atravessa o terreno. O projeto arquitetônico é de DG Projetos, com paisagismo de Roberto Riscala e decorado assinado por Leticia Finamore. 

O empreendimento é dividido em três fases: Ilha Camburi, Vista Camburi e Mar Camburi. O lançamento oficial de vendas do Ilha Camburi, a primeira fase do projeto, será neste sábado (8), com 51% das unidades já vendidas e um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 245 milhões.

Os preços partem de R$ 707,5 mil nos apartamentos de dois quartos e superstudios, a partir de 49m², e chegam R$ 942,8 mil nas unidades de dois quartos com uma suíte, com área privativa de 65m² – tipologia que ainda tem unidades disponíveis para venda.

Além disso, os investidores que quiserem receber o imóvel completamente mobiliado e decorado podem contratar a by.Re, empresa parceira do empreendimento que oferece montagem, decoração e gestão de imóveis residenciais.

Decorado pela by.Re está no estande de vendas do Cidade Camburi
Decorado pela by.Re está no estande de vendas do Cidade Camburi. Crédito: Vitor Machado

A empresa oferece dois tipos de serviço: no primeiro, o investidor ou morador pode optar por um pacote completo de montagem e decoração; no segundo, há a opção de contratar a gestão de aluguel no modelo short stay. Nesse caso, a empresa se responsabiliza por toda a administração, do check-in à manutenção entre estadias.

A CEO da By Re, Renata Ribeiro, explica que a ideia é facilitar a vida de quem deseja rentabilizar o imóvel com praticidade. “Entregamos o apartamento pronto para começar a gerar renda. E, com a plataforma que estamos desenvolvendo para o Cidade Camburi, será possível gerenciar tudo em um só lugar”, afirma.

Além das moradias e do mall, o empreendimento conta com 84 salas comerciais, infraestrutura para carregamento de veículos elétricos, coworking, minimercado, bike point, painéis fotovoltaicos e energia solar para aquecimento de chuveiros.

Confira mais imagens do Cidade Camburi

Sandro Carlesso, diretor executivo da Impacto Engenharia
Sandro Carlesso, diretor executivo da Impacto Engenharia . Vitor Machado
Fachada externa com representação de onde as outras duas fases serão construídas
Fachada externa com representação de onde as outras duas fases serão construídas. Divulgação
Maquete do Cidade Camburi
Maquete do Cidade Camburi. Vitor Machado
Decorado do Cidade Camburi
Decorado do Cidade Camburi. Vitor Machado
Mall do Cidade Camburi
Mall do Cidade Camburi. Divulgação
Espaço de lazer do Cidade Camburi
Espaço de lazer do Cidade Camburi. Divulgação
Espaço de lazer do Cidade Camburi
Espaço de lazer do Cidade Camburi
Espaço de lazer do Cidade Camburi
Espaço de lazer do Cidade Camburi
Espaço de lazer do Cidade Camburi
Espaço de lazer do Cidade Camburi

Estado recebe primeiro empreendimento 100% da Housi

A Housi, maior operadora brasileira de aluguel por temporada presente em mais de 200 cidades, acaba de iniciar sua operação na Praia de Santa Helena, em Vitória. O primeiro edifício que conta com operação da empresa em terras capixabas é o Ed. A7 VIX by Housi, que foi realizado pela incorporadora Reserva & Residência e já está 100% vendido. 


O edifício também será o primeiro residencial do Espírito Santo que tem um "elevador delivery", destinado ao transporte de itens vindos de restaurantes ou farmácias. 

Outro empreendimento, o iU.07, da iUrban Empreendimentos, em Jardim Camburi, Vitória, também está integrado com o ecossistema de soluções da Housi. Todos os 93 apartamentos serão decorados e geridos pela empresa, com tecnologia embarcada que proporciona aos compradores um aplicativo com acesso a serviços sob demanda e mais de 250 parceiros de facilidades. O investidor também acompanha a rentabilidade do imóvel em tempo real.  

Empar lança o edifício Solara, na Praia do Suá

Fachada do Solara, novo empreendimento da Empar
Fachada do Solara, novo empreendimento da Empar. Crédito: Divulgação

A Praia do Suá, um dos endereços mais valorizados de Vitória, irá receber mais um empreendimento. O novo lançamento da Empar Incorporadora, que aposta na região, é o Solara, que contará com 13 pavimentos e área de lazer na cobertura. Ao todo, serão 84 apartamentos e cinco lojas no térreo.

“A escassez de terrenos em áreas consolidadas impulsiona o olhar dos investidores para bairros como a Praia do Suá, que herdam parte da infraestrutura e da valorização de regiões vizinhas. O resultado é um crescimento consistente, tanto em qualidade urbana quanto em rentabilidade”, explica Camila Menezes, diretora da Empar.

O residencial terá unidades de um e dois quartos, além de studios. A área de lazer inclui piscina com deque molhado, golden lounge, fitness, espaço gourmet, minimercado, bicicletário com ferramentas compartilhadas, espaço delivery e estações de recarga para veículos elétricos, de uso compartilhado e tarifação individualizada.

