Corretoras capixabas buscam fortalecimento em iniciativa do Creci-ES

Uma rede para ser um espaço de capacitação, network e apoio mútuo para corretoras do Espírito Santo. Essas são algumas das premissas da Rede Confia, iniciativa idealizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) com foco em ampliar a visibilidade e as oportunidades para as mulheres que atuam no mercado imobiliário do Estado.
A iniciativa vai ao encontro do que já ocorre em outros Estados, explica a coordenadora do Rede Confia, Isabella Rodrigues. “A expectativa da rede é de ampliar a capilaridade e nos comunicarmos ao máximo com as mais de 2,5 mil mulheres corretoras. Essa é uma ideia que tem funcionado pelo Brasil inteiro e faltava realmente ser desenvolvida por aqui”, explica.
As corretoras compareceram no evento de lançamento do Rede Confia, que ocorreu em Vitória, na semana passada, e puderam entender um pouco mais sobre a iniciativa. “A criação da Rede Confia decorre da necessidade de institucionalizar uma agenda permanente voltada à promoção da equidade, ao fortalecimento do protagonismo feminino e ao desenvolvimento profissional das mulheres no setor imobiliário”, acrescenta o presidente do Creci-ES, Manoel Dias.
O nome é um acrônimo para Corretoras Organizadas em Negócios, Força, Ideias e Ações. A rede atuará por meio de quatro eixos principais: capacitação profissional, apoio e inclusão, representatividade e comunicação. A expectativa, segundo Dias, é consolidar a rede como instrumento efetivo de apoio às mulheres do mercado imobiliário
Como foi o lançamento do Rede Confia
“O objetivo é, com o forte apoio do Creci-ES, consolidar um espaço estruturado de atuação que amplie a representatividade das corretoras de imóveis, fortaleça sua presença nas instâncias decisórias e estimule a formação contínua, promovendo um ambiente mais justo, inclusivo e sustentável para o exercício da profissão”, complementa.
Para a coordenadora, essa atenção é bastante importante, uma vez que as mulheres já são praticamente 40% dos corretores de imóveis no Brasil. “As corretoras agora sabem que terão um maior suporte para avançar na carreira. A receptividade tem sido incrível. Não iremos deixar ninguém para trás”, conclui.
Energia solar coletiva em condomínios ainda esbarra em desafios jurídicos
A energia solar coletiva em condomínios surge como alternativa sustentável e econômica, mas esbarra em desafios jurídicos e na necessidade de consenso entre os moradores. Embora ofereça redução de custos nas áreas comuns e potencialmente nas unidades individuais, a implementação exige aprovação em assembleia e regulamentação específica.
Para o advogado Mario Cesar Goulart Mota, especialista em Direito Imobiliário, a solução é viável quando bem estruturada. “A energia solar em condomínio é uma excelente solução, principalmente quando feita de forma regulamentada. A economia nas áreas comuns beneficia todos os moradores e, havendo área suficiente, é possível até atender as unidades individualmente”, avalia.
Por outro lado, o também advogado Renan Seabra Pereira, do escritório Motta Leal & Advogados Associados, alerta para as complexidades envolvidas. “É essencial definir com clareza como será feito o rateio de custos e a divisão dos créditos de energia entre os condôminos participantes”.
Ele ressalta que a Resolução nº 1.059/2023 da Aneel permite a geração compartilhada, mas a aprovação depende de quórum e de regras internas claras. Para ambos os especialistas, o sucesso da energia solar em condomínios depende de um equilíbrio entre inovação e segurança jurídica, com transparência e planejamento para transformar a proposta em realidade sustentável e economicamente vantajosa.
IA é cada vez mais utilizada para encontrar casa ou apartamento
Uma pesquisa recente da OLX mostrou que 4 em cada 10 brasileiros já utilizaram ferramentas de inteligência artificial (IA), como ChatGPT, Gemini e Midjourney, durante a busca por um imóvel para compra ou locação. O estudo foi realizado com cerca de mil usuários dos portais ZAP, Viva Real e OLX.
De acordo com Taiane Martins, gerente de inteligência de mercado do Grupo OLX, a adoção da IA reflete uma jornada mais autônoma e seletiva. "A chave para o sucesso estará na habilidade de alinhar soluções às expectativas de um público que busca por uma experiência satisfatória e humana, mas que é cada vez mais digital e objetivo", afirma.
Entre os usuários que já experimentaram a tecnologia, 60% consideram a IA importante ou muito importante em sua busca. As principais aplicações incluem a localização de sites de anúncios, a busca por imóveis com características muito específicas e o recebimento de recomendações personalizadas.
No entanto, a pesquisa também identificou uma resistência significativa: cerca de 80% das pessoas que nunca usaram IA no processo a consideram irrelevante ou são indiferentes a ela. A expectativa dos especialistas é que esse cenário mude rapidamente, à medida que a tecnologia se torne mais presente no dia a dia.
Imersão sobre reforma tributária em SP com colunista de Imóveis
A colunista de Imóveis A Gazeta e especialista em locação Raquel Queiroz Braga vai realizar uma imersão sobre reforma tributária em parceria com a proptech Loft. O evento acontece na próxima terça-feira, 28, em São Paulo e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil, abordando os impactos práticos do novo sistema de tributação (IVA Dual) no mercado de locações imobiliárias.
Para Raquel, mais do que entender contabilidade, o encontro mostrará como transformar conhecimento técnico em estratégia, posicionando os profissionais para um novo cenário de mercado. “Saber explicar o IVA Dual e aplicar corretamente a nova estrutura tributária será um diferencial de autoridade nos próximos meses”, destaca.
