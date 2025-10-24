Metro Quadrado
Corretoras capixabas buscam fortalecimento em iniciativa do Creci-ES

A Rede Confia foi lançada com base no que já é feito em outros Estados, com foco no protagonismo das mulheres dentro do mercado imobiliário

Vitória
Publicado em 24/10/2025 às 01h58
Atualizado em 24/10/2025 às 04h58
Rede Confia tem foco em ampliar a visibilidade e oportunidades das corretoras do ES. Crédito: Creci-ES/Divulgação

Uma rede para ser um espaço de capacitação, network e apoio mútuo para corretoras do Espírito Santo. Essas são algumas das premissas da Rede Confia, iniciativa idealizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) com foco em ampliar a visibilidade e as oportunidades para as mulheres que atuam no mercado imobiliário do Estado.

A iniciativa vai ao encontro do que já ocorre em outros Estados, explica a coordenadora do Rede Confia, Isabella Rodrigues. “A expectativa da rede é de ampliar a capilaridade e nos comunicarmos ao máximo com as mais de 2,5 mil mulheres corretoras. Essa é uma ideia que tem funcionado pelo Brasil inteiro e faltava realmente ser desenvolvida por aqui”, explica.

As corretoras compareceram no evento de lançamento do Rede Confia, que ocorreu em Vitória, na semana passada, e puderam entender um pouco mais sobre a iniciativa. “A criação da Rede Confia decorre da necessidade de institucionalizar uma agenda permanente voltada à promoção da equidade, ao fortalecimento do protagonismo feminino e ao desenvolvimento profissional das mulheres no setor imobiliário”, acrescenta o presidente do Creci-ES, Manoel Dias.

O nome é um acrônimo para Corretoras Organizadas em Negócios, Força, Ideias e Ações. A rede atuará por meio de quatro eixos principais: capacitação profissional, apoio e inclusão, representatividade e comunicação. A expectativa, segundo Dias, é consolidar a rede como instrumento efetivo de apoio às mulheres do mercado imobiliário

Como foi o lançamento do Rede Confia

“O objetivo é, com o forte apoio do Creci-ES, consolidar um espaço estruturado de atuação que amplie a representatividade das corretoras de imóveis, fortaleça sua presença nas instâncias decisórias e estimule a formação contínua, promovendo um ambiente mais justo, inclusivo e sustentável para o exercício da profissão”, complementa.

Para a coordenadora, essa atenção é bastante importante, uma vez que as mulheres já são praticamente 40% dos corretores de imóveis no Brasil. “As corretoras agora sabem que terão um maior suporte para avançar na carreira. A receptividade tem sido incrível. Não iremos deixar ninguém para trás”, conclui.

Mazzini e igom preparam lançamento no Barro Vermelho

A Mazzini e a igom preparam mais um lançamento em Vitória, no Barro Vermelho. O empreendimento terá quatro suítes e vista panorâmica da Grande Vitória com área de lazer e espaços de convivência voltados para o canal. O projeto arquitetônico é de Diocélio Grasseli, com interiores de Mariah Cardoso, e traz plantas inteligentes, tecnologias construtivas e compromisso com a sustentabilidade.

Energia solar coletiva em condomínios ainda esbarra em desafios jurídicos

painel solar, energia solar, placas solares, energia solar fotovoltaica
Sucesso da energia solar em condomínios depende de um equilíbrio entre inovação e segurança jurídica. Crédito: Pixabay

A energia solar coletiva em condomínios surge como alternativa sustentável e econômica, mas esbarra em desafios jurídicos e na necessidade de consenso entre os moradores. Embora ofereça redução de custos nas áreas comuns e potencialmente nas unidades individuais, a implementação exige aprovação em assembleia e regulamentação específica.

Para o advogado Mario Cesar Goulart Mota, especialista em Direito Imobiliário, a solução é viável quando bem estruturada. “A energia solar em condomínio é uma excelente solução, principalmente quando feita de forma regulamentada. A economia nas áreas comuns beneficia todos os moradores e, havendo área suficiente, é possível até atender as unidades individualmente”, avalia.

Por outro lado, o também advogado Renan Seabra Pereira, do escritório Motta Leal & Advogados Associados, alerta para as complexidades envolvidas. “É essencial definir com clareza como será feito o rateio de custos e a divisão dos créditos de energia entre os condôminos participantes”.

Ele ressalta que a Resolução nº 1.059/2023 da Aneel permite a geração compartilhada, mas a aprovação depende de quórum e de regras internas claras. Para ambos os especialistas, o sucesso da energia solar em condomínios depende de um equilíbrio entre inovação e segurança jurídica, com transparência e planejamento para transformar a proposta em realidade sustentável e economicamente vantajosa.

Vive Le Vin já tem 20% das unidades comercializadas

O Vive Le Vin, empreendimento da Invite Inc., localizado em Pedra Azul, já comercializou mais de 20% de suas unidades. O investimento inicial é a partir de R$ 409.900. A empresa criou um conceito, chamado de Smart Use, que permite a aquisição compartilhada entre quatro proprietários, com direito de uso de uma semana por mês cada, em unidades mobiliadas e com serviços de hotelaria premium inclusos. 

No modelo convencional, serão 95 apartamentos de 1 ou 2 quartos, com módulos que permitem até 3 dormitórios. Já o Smart Use, lançado em versão limitada, disponibiliza 20 unidades, também de um ou dois quartos. Todos integrados a uma completa estrutura de resort. “Muitas pessoas desejam ter um refúgio em um destino especial, mas sem os custos e preocupações de uma propriedade integral. O Smart Use atende exatamente esse público, que valoriza qualidade de vida e, ao mesmo tempo, pensa de forma racional na hora de investir”, diz a CEO da Invite Inc., Cecília Zon.

IA é cada vez mais utilizada para encontrar casa ou apartamento

Inteligência artificial
Entre os usuários que já experimentaram a tecnologia, 60% consideram a IA importante ou muito importante em sua busca. Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa recente da OLX mostrou que 4 em cada 10 brasileiros já utilizaram ferramentas de inteligência artificial (IA), como ChatGPT, Gemini e Midjourney, durante a busca por um imóvel para compra ou locação. O estudo foi realizado com cerca de mil usuários dos portais ZAP, Viva Real e OLX.

De acordo com Taiane Martins, gerente de inteligência de mercado do Grupo OLX, a adoção da IA reflete uma jornada mais autônoma e seletiva. "A chave para o sucesso estará na habilidade de alinhar soluções às expectativas de um público que busca por uma experiência satisfatória e humana, mas que é cada vez mais digital e objetivo", afirma.

Entre os usuários que já experimentaram a tecnologia, 60% consideram a IA importante ou muito importante em sua busca. As principais aplicações incluem a localização de sites de anúncios, a busca por imóveis com características muito específicas e o recebimento de recomendações personalizadas.

No entanto, a pesquisa também identificou uma resistência significativa: cerca de 80% das pessoas que nunca usaram IA no processo a consideram irrelevante ou são indiferentes a ela. A expectativa dos especialistas é que esse cenário mude rapidamente, à medida que a tecnologia se torne mais presente no dia a dia.

Diretora capixaba da Re/Max realiza oficina no CIMI360

A diretora de Sucesso da Re/Max Brasil, Daniele Guidoni, foi uma das palestrantes da edição deste ano do CIMI360, um dos maiores congressos do país voltado para profissionais do mercado imobiliário. Ela ficou responsável pela oficina “Experiência do Cliente e o Reflexo nas Vendas”, onde mostrou como confiança e cultura impulsionam resultados. Segundo Daniele, nada mudou, apenas se consolidou. O cliente de hoje é mais informado, criterioso e emocionalmente orientado em suas decisões. Ele não quer apenas comprar um imóvel, quer se sentir seguro e bem representado. “No mercado de terceiros, o corretor passa a ser o ‘consultor da família’. A decisão de compra é movida pela confiança, e isso só se constrói com experiência real”, explica.

Imersão sobre reforma tributária em SP com colunista de Imóveis

A colunista de Imóveis A Gazeta e especialista em locação Raquel Queiroz Braga vai realizar uma imersão sobre reforma tributária em parceria com a proptech Loft. O evento acontece na próxima terça-feira, 28, em São Paulo e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil, abordando os impactos práticos do novo sistema de tributação (IVA Dual) no mercado de locações imobiliárias.

Para Raquel, mais do que entender contabilidade, o encontro mostrará como transformar conhecimento técnico em estratégia, posicionando os profissionais para um novo cenário de mercado. “Saber explicar o IVA Dual e aplicar corretamente a nova estrutura tributária será um diferencial de autoridade nos próximos meses”, destaca.

