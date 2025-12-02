Metro Quadrado
Metro Quadrado
Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pela editora de Imóveis Karine Nobre.

Javé lança apartamentos de 4 quartos de alto padrão em Itapuã

Apresentação de empreendimento teve evento com convidados; unidades terão área privativa a partir de 131,24 m² e até quatro vagas de garagem

Vitória
Publicado em 02/12/2025 às 01h58
Atualizado em 02/12/2025 às 04h58
Heleganz Residence, Javé
Empreendimento terá lazer estilo clube com piscinas, deck molhado e solarium . Crédito: Javé/Divulgação

Itapuã, em Vila Velha, é um dos bairros que mais valorizaram no período de dez anos, segundo pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), atingindo a marca de 144,6% no período. O bairro, juntamente com a Praia da Costa, é também um dos mais consolidados em Vila Velha dentro do mercado imobiliário, o que o torna atraente para lançamentos, mesmo com a redução de algumas áreas mais próximas ao mar.

Um exemplo disso é a movimentação recente do mercado em torno dessa região, com empreendimentos principalmente de alto padrão, como é o caso do Heleganz Residence da Javé. O lançamento terá apartamentos de 4 quartos com 3 suítes, unidades garden, coberturas duplex e até quatro vagas de garagem. As unidades têm área privativa a partir de 131,24 m² e o empreendimento ainda vai contar com 10 lojas no térreo.

“Para a Javé Construtora o Heleganz Residence será mais um marco. Nos últimos 12 meses nós lançamos quatro empreendimentos em diferentes regiões de Vila Velha. As plantas, de 130 m² a 150 m², atendem desde casais que estão começando uma família até famílias maiores, oferecendo espaços versáteis e bem distribuídos. As coberturas e gardens ainda contam com piscinas com deck de 15 a 16 metros já entregues”, adianta o diretor geral da Javé, Diego Freire.

Heleganz Residence, Javé
O Heleganz Residence terá apartamentos de 4 quartos com 3 suítes, unidades garden e coberturas duplex. Crédito: Javé/Divulgação

O empreendimento foi lançado em um evento para convidados e imprensa, na última semana, e ficará localizado na Alameda do Amor, em Itapuã, próximo à praia conhecida como “Beverly Hills”.

A área de lazer inclui piscina adulto e infantil, deck molhado, solarium, bangalô, sauna com sala de repouso, academia, quadra recreativa, espaço kids, game room, espaço brasa, cine outdoor, espaço gourmet e salão de festas.

“Ele é um produto realmente exclusivo: são apenas cinco unidades por andar, quatro elevadores, 55 apartamentos no total e um lazer clube completo, unindo sofisticação e conveniência em Itapuã por meio das lojas no térreo. É um empreendimento pensado para diversos perfis, sem abrir mão de elegância e qualidade”, acrescenta.

Campanha de verão do Breeze Bacutia em Guarapari

A Construtora Épura realiza, nesta terça-feira (2), um encontro de apresentação da Campanha Breeze Bacutia – Verão 2026, voltado para corretores de Guarapari e da Grande Vitória. O encontro será realizado no Hotel Atlântico, em Guarapari, reunindo profissionais do mercado imobiliário da região, marcando o início oficial da campanha.

CBL Lotes lança primeiro empreendimento em Guarapari com parque linear

Atlantic Garden, CBL Lotes
Atlantic Garden terá um parque linear com mais de 10 mil metros quadrados de área de lazer. Crédito: CBL Lotes/Divulgação

A CBL Lotes prepara o lançamento de seu primeiro empreendimento em Guarapari com parque linear. Em parceria com a Apex e assinado pelo arquiteto Humberto Franklin, o Atlantic Garden terá um parque linear com mais de 10 mil metros quadrados de área de lazer.

Segundo o arquiteto Humberto Franklin, o espaço foi planejado para aproximar moradores, visitantes e o entorno da cidade, oferecendo pista de cooper, academia ao ar livre, áreas de recreação para crianças e jovens, pista de street skate, espaço para food trucks e convivência, além de paisagismo.

“Os parques lineares são produtos que viabilizam funções sociais, paisagísticas e de comunicação entre meios e vias. Estão sempre ligados a eixos dinâmicos, como avenidas principais, margens de rios ou antigas ferrovias, daí o nome ‘linear’”, explica.

Atlantic Garden

Atlantic Garden, CBL Lotes
Este é o primeiro empreendimento da CBL Lotes em Guarapari. CBL Lotes/Divulgação
Atlantic Garden, CBL Lotes
Além do parque linear, o empreendimento terá 621 lotes a partir de 300 m². CBL Lotes/Divulgação
Marcos Batista, Arthur Missagia, Wilson Missagia, Marcio Abaurre, Maritza Moyses Bojovski, Schariff Moyses, Alexandro da Vitória, Felipe Moyses, Salim Baruqui e Tamer Moyses Moussallem
Marcos Batista, Arthur Missagia, Wilson Missagia, Marcio Abaurre, Maritza Moyses Bojovski, Schariff Moyses, Alexandro da Vitória, Felipe Moyses, Salim Baruqui e Tamer Moyses Moussallem. CBL Lotes/Divulgação
Marcos Batista, Arthur Missagia, Wilson Missagia, Marcio Abaurre, Maritza Moyses Bojovski, Schariff Moyses, Alexandro da Vitória, Felipe Moyses, Salim Baruqui e Tamer Moyses Moussallem
Marcos Batista, Arthur Missagia, Wilson Missagia, Marcio Abaurre, Maritza Moyses Bojovski, Schariff Moyses, Alexandro da Vitória, Felipe Moyses, Salim Baruqui e Tamer Moyses Moussallem
Marcos Batista, Arthur Missagia, Wilson Missagia, Marcio Abaurre, Maritza Moyses Bojovski, Schariff Moyses, Alexandro da Vitória, Felipe Moyses, Salim Baruqui e Tamer Moyses Moussallem

Além do parque linear, o empreendimento terá 621 lotes a partir de 300 m², infraestrutura completa. Para Marcos Batista Machado, diretor executivo da CBL Lotes, o projeto marca um momento importante para o município.

“O lançamento em Guarapari representa um divisor de águas para o município, que passa a contar, além das praias, com um parque linear aberto e acessível a toda a comunidade. Nosso objetivo é contribuir para uma ocupação mais ordenada e para a criação de espaços que incentivem o convívio, o bem-estar e o pertencimento. O Atlantic Garden nasce com esse propósito: integrar pessoas e natureza em um mesmo ambiente urbano”, afirma.

Campanha Lote Legal

A Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano (Aelo) divulgou a campanha “Lote Legal”, com foco na transparência, no consumidor informado e na proteção do direito à moradia regularizada, que orienta a população sobre os passos para garantir que a compra de um lote seja legal, segura e que leve em conta infraestrutura e meio ambiente. A cartilha “Comprador de Lote” traz orientações claras e práticas e seu download pode ser feito gratuitamente no site da campanha: www.lotelegal.com.br.

Corretoras capixabas no Creci-SP

As coordenadoras do Rede Confia Isabella Rodrigues e Marcella Surlo entre o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto
As coordenadoras do Rede Confia Isabella Rodrigues e Marcella Surlo entre o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto. Crédito: Divulgação

As coordenadoras do Rede Confia Isabella Rodrigues e Marcella Surlo estiveram em São Paulo para discutir sobre o combate à violência contra a mulher. A reunião foi realizada no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Paulo - 2ª Região (Creci-SP) e contou com o presidente da instituição, José Augusto Viana Neto, que também é vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

“Fomos convidadas para uma palestra sobre um tema que é um assunto bastante importante e urgente, que é a violência contra a mulher. O convite partiu do Creci-SP, que, juntamente com o Cofeci, é uma das maiores organizações do nosso setor da América Latina”, destaca Marcella Surlo.

Índice de locação residencial em Vitória fica acima da média nacional

O Índice FipeZap de Locação Residencial de outubro teve alta de 0,6% na média nacional, sendo que na cidade de Vitória esse reajuste foi de 0,74%. No acumulado de janeiro a outubro esse crescimento foi de 11,92% na capital capixaba e na análise dos últimos 12 meses o crescimento foi de 11,36%. O preço nacional médio de locação por metro quadrado é de R$ 50,32 enquanto Vitória, essa média é de R$ 50,50. Já a rentabilidade no período de 12 meses para Vitória ficou em 4,2% ao ano, um pouco abaixo da média nacional, que é de 5,94% ao ano.

Inadimplência condominial no ES atinge maior nível em 12 meses

Administradora de condomínios é um dos segmentos avaliados no Recall 2025
A inflação elevada e os juros altos têm reduzido o poder de compra da população, levando-a a priorizar o pagamento de despesas consideradas mais urgentes. Crédito: Shutterstock

A inadimplência no pagamento de taxa de condomínio no Espírito Santo registrou em setembro a sua maior média dos últimos 12 meses, atingindo a marca de 5,78%. O percentual representa um aumento de 1,35% em relação a agosto (4,43%) e um salto de 1,85% em comparação com setembro de 2024 (3,93%). Apesar da alta acentuada, o índice capixaba se manteve abaixo da média nacional de 6,80%, segundo o Índice de Inadimplência Condominial da Superlógica.

O aumento acelerado da inadimplência no Estado, que saiu de 4,43% para 5,78% em um mês, reflete uma tendência nacional impulsionada por fatores macroeconômicos. Segundo João Baroni, diretor de Crédito do Grupo Superlógica, a inflação elevada e os juros altos têm reduzido o poder de compra da população, levando-a a priorizar o pagamento de despesas consideradas mais urgentes, como cartão de crédito e empréstimos, em detrimento da taxa condominial.

De acordo com a pesquisa, a inadimplência no Espírito Santo faz parte de um cenário de preocupação em todas as regiões do país. O relatório da Superlógica indica que, em setembro, as regiões Norte (9,63%) e Nordeste (7,02%) lideraram o ranking de maior taxa de dívidas condominiais.

Além disso, o levantamento mostra clara relação entre o valor da taxa e a inadimplência: condomínios com taxas de até R$ 500 registraram o maior índice, com 11,46% de devedores, mantendo uma distância de mais de 6 pontos percentuais dos condomínios de taxa alta (acima de R$ 1.000). O prejuízo anual da inadimplência condominial no Brasil é estimado em cerca de R$ 7 bilhões, segundo a pesquisa.

MAIS METRO QUADRADO

Último terreno com vista para o Canal de Camburi recebe novo empreendimento da Igom e Mazzini
Novo residencial em Jardim Camburi terá mini shopping e gestão de aluguel facilitada
Loteadoras vão lançar 1.970 unidades em Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari
Corretoras capixabas buscam fortalecimento em iniciativa do Creci-ES
Morar anuncia apartamentos de 2 e 3 quartos em Bairro de Fátima a partir de R$ 574 mil

A Gazeta integra o

Saiba mais
Bairro Itapuã Vila Velha Alto Padrão Comprar Imóvel

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.