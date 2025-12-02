Javé lança apartamentos de 4 quartos de alto padrão em Itapuã

Empreendimento terá lazer estilo clube com piscinas, deck molhado e solarium . Crédito: Javé/Divulgação

Itapuã, em Vila Velha, é um dos bairros que mais valorizaram no período de dez anos, segundo pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), atingindo a marca de 144,6% no período. O bairro, juntamente com a Praia da Costa, é também um dos mais consolidados em Vila Velha dentro do mercado imobiliário, o que o torna atraente para lançamentos, mesmo com a redução de algumas áreas mais próximas ao mar.

Um exemplo disso é a movimentação recente do mercado em torno dessa região, com empreendimentos principalmente de alto padrão, como é o caso do Heleganz Residence da Javé. O lançamento terá apartamentos de 4 quartos com 3 suítes, unidades garden, coberturas duplex e até quatro vagas de garagem. As unidades têm área privativa a partir de 131,24 m² e o empreendimento ainda vai contar com 10 lojas no térreo.

“Para a Javé Construtora o Heleganz Residence será mais um marco. Nos últimos 12 meses nós lançamos quatro empreendimentos em diferentes regiões de Vila Velha. As plantas, de 130 m² a 150 m², atendem desde casais que estão começando uma família até famílias maiores, oferecendo espaços versáteis e bem distribuídos. As coberturas e gardens ainda contam com piscinas com deck de 15 a 16 metros já entregues”, adianta o diretor geral da Javé, Diego Freire.

O Heleganz Residence terá apartamentos de 4 quartos com 3 suítes, unidades garden e coberturas duplex. Crédito: Javé/Divulgação

O empreendimento foi lançado em um evento para convidados e imprensa, na última semana, e ficará localizado na Alameda do Amor, em Itapuã, próximo à praia conhecida como “Beverly Hills”.

A área de lazer inclui piscina adulto e infantil, deck molhado, solarium, bangalô, sauna com sala de repouso, academia, quadra recreativa, espaço kids, game room, espaço brasa, cine outdoor, espaço gourmet e salão de festas.

“Ele é um produto realmente exclusivo: são apenas cinco unidades por andar, quatro elevadores, 55 apartamentos no total e um lazer clube completo, unindo sofisticação e conveniência em Itapuã por meio das lojas no térreo. É um empreendimento pensado para diversos perfis, sem abrir mão de elegância e qualidade”, acrescenta.

CBL Lotes lança primeiro empreendimento em Guarapari com parque linear

Atlantic Garden terá um parque linear com mais de 10 mil metros quadrados de área de lazer. Crédito: CBL Lotes/Divulgação

A CBL Lotes prepara o lançamento de seu primeiro empreendimento em Guarapari com parque linear. Em parceria com a Apex e assinado pelo arquiteto Humberto Franklin, o Atlantic Garden terá um parque linear com mais de 10 mil metros quadrados de área de lazer.

Segundo o arquiteto Humberto Franklin, o espaço foi planejado para aproximar moradores, visitantes e o entorno da cidade, oferecendo pista de cooper, academia ao ar livre, áreas de recreação para crianças e jovens, pista de street skate, espaço para food trucks e convivência, além de paisagismo.

“Os parques lineares são produtos que viabilizam funções sociais, paisagísticas e de comunicação entre meios e vias. Estão sempre ligados a eixos dinâmicos, como avenidas principais, margens de rios ou antigas ferrovias, daí o nome ‘linear’”, explica.

Além do parque linear, o empreendimento terá 621 lotes a partir de 300 m², infraestrutura completa. Para Marcos Batista Machado, diretor executivo da CBL Lotes, o projeto marca um momento importante para o município.

“O lançamento em Guarapari representa um divisor de águas para o município, que passa a contar, além das praias, com um parque linear aberto e acessível a toda a comunidade. Nosso objetivo é contribuir para uma ocupação mais ordenada e para a criação de espaços que incentivem o convívio, o bem-estar e o pertencimento. O Atlantic Garden nasce com esse propósito: integrar pessoas e natureza em um mesmo ambiente urbano”, afirma.

Corretoras capixabas no Creci-SP

As coordenadoras do Rede Confia Isabella Rodrigues e Marcella Surlo entre o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto. Crédito: Divulgação

As coordenadoras do Rede Confia Isabella Rodrigues e Marcella Surlo estiveram em São Paulo para discutir sobre o combate à violência contra a mulher. A reunião foi realizada no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Paulo - 2ª Região (Creci-SP) e contou com o presidente da instituição, José Augusto Viana Neto, que também é vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

“Fomos convidadas para uma palestra sobre um tema que é um assunto bastante importante e urgente, que é a violência contra a mulher. O convite partiu do Creci-SP, que, juntamente com o Cofeci, é uma das maiores organizações do nosso setor da América Latina”, destaca Marcella Surlo.

Inadimplência condominial no ES atinge maior nível em 12 meses

A inflação elevada e os juros altos têm reduzido o poder de compra da população, levando-a a priorizar o pagamento de despesas consideradas mais urgentes. Crédito: Shutterstock

A inadimplência no pagamento de taxa de condomínio no Espírito Santo registrou em setembro a sua maior média dos últimos 12 meses, atingindo a marca de 5,78%. O percentual representa um aumento de 1,35% em relação a agosto (4,43%) e um salto de 1,85% em comparação com setembro de 2024 (3,93%). Apesar da alta acentuada, o índice capixaba se manteve abaixo da média nacional de 6,80%, segundo o Índice de Inadimplência Condominial da Superlógica.

O aumento acelerado da inadimplência no Estado, que saiu de 4,43% para 5,78% em um mês, reflete uma tendência nacional impulsionada por fatores macroeconômicos. Segundo João Baroni, diretor de Crédito do Grupo Superlógica, a inflação elevada e os juros altos têm reduzido o poder de compra da população, levando-a a priorizar o pagamento de despesas consideradas mais urgentes, como cartão de crédito e empréstimos, em detrimento da taxa condominial.

De acordo com a pesquisa, a inadimplência no Espírito Santo faz parte de um cenário de preocupação em todas as regiões do país. O relatório da Superlógica indica que, em setembro, as regiões Norte (9,63%) e Nordeste (7,02%) lideraram o ranking de maior taxa de dívidas condominiais.

Além disso, o levantamento mostra clara relação entre o valor da taxa e a inadimplência: condomínios com taxas de até R$ 500 registraram o maior índice, com 11,46% de devedores, mantendo uma distância de mais de 6 pontos percentuais dos condomínios de taxa alta (acima de R$ 1.000). O prejuízo anual da inadimplência condominial no Brasil é estimado em cerca de R$ 7 bilhões, segundo a pesquisa.

