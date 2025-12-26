Mercado imobiliário acelera em cidades médias e no litoral com ES entre os mais aquecidos

Vila Velha tem se destacado em valorização no Espírito Santo. Crédito: Ricardo Medeiros

Morar perto da praia sempre foi um dos principais atrativos do mercado imobiliário, principalmente em Estados com grandes faixas litorâneas e praias frequentadas por população local e também turistas. A busca pela qualidade de vida, de “morar onde as pessoas passam as férias”, tem sido adotada nos lançamentos realizados no Espírito Santo, que tem se destacado como um dos mercados mais aquecidos do país.



Prova disso é a valorização do preço médio do metro quadrado de Vitória, que ficou em primeiro entre as capitais, com crescimento de 15,08% de janeiro a novembro deste ano e 18,15% no período de 12 meses, segundo o Índice FipeZap de venda residencial. Outra cidade capixaba analisada, Vila Velha, também mostrou seu crescimento, de 10,72% no acumulado do ano e de 11,85% na variação anual no período de 12 meses.

Junto a isso, uma pesquisa recente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apontou queda no estoque e aumento de lançamentos em todo o país. Segundo o especialista em mercado imobiliário Daniel Claudino, esse comportamento é típico de ciclos favoráveis à incorporação, indicando que o mercado ainda tem espaço para absorver novos projetos.

“O Espírito Santo não só participa do fenômeno nacional de valorização em cidades médias litorâneas — ele protagoniza esse movimento. Vitória lidera a valorização entre todas as capitais brasileiras, com alta de 18% em 12 meses até novembro de 2025, e agora tem o metro quadrado mais caro entre as capitais do país, a R$ 14.102, de acordo com o Índice FipeZap”, analisa.

Segundo Claudino, o destaque do mercado capixaba fica por conta de Vila Velha, “que é onde a história se repete de forma mais orgânica”. Ele aponta uma análise baseada nos dados do Censo Imobiliário do Sinduscon-ES, em que a cidade canela-verde dobrou o valor do metro quadrado fos lançamentos no período de quatro anos — de R$ 6,56 mil em 2020 para R$ 13,27 mil em 2024.

“Uma valorização de 102% que reflete a demanda real por moradia, não especulação de segunda residência. Enquanto o Sul do Brasil cresce pela mística da praia de luxo, o ES cresce pela consolidação de uma urbanidade balneária: as pessoas não estão apenas comprando para veraneio, estão se mudando para viver. É um mercado estruturalmente mais sólido”, reflete.

Qualidade de vida

Com um mercado cada vez mais consolidado, o Espírito Santo tem mostrado a resiliência do setor mesmo diante de cenários econômicos nacionais desafiadores. O Estado permanece entre os que mais apresentam estabilidade nas vendas, alta procura por imóveis bem localizados e constante valorização do metro quadrado, especialmente na Grande Vitória, onde bairros como Praia do Canto, Jardim Camburi e Praia da Costa registram demanda crescente por projetos residenciais modernos e de alto padrão.

E no centro disso está a busca pela qualidade de vida, com empreendimentos que ofereçam localização estratégica, boa integração com serviços, conforto, segurança, design arquitetônico diferenciado e áreas de lazer que funcionem como extensão da casa. Esse comportamento impulsionou não apenas o segmento de alto padrão, mas também os lançamentos de classe média e até mesmo no padrão do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), voltados para famílias que priorizam bem-estar e infraestrutura completa.

Nesse contexto, as construtoras têm se destacado ao acompanhar a evolução das expectativas dos clientes. A RS Construtora em parceria com o Grupo Incospal, por exemplo, têm investido em projetos de alto padrão em áreas nobres da capital, com foco em arquitetura contemporânea, paisagismo integrado, e proposta de morar com exclusividade.

Lançado no ano passado, na Praia do Canto, o 495 Joaquim Lírio Carlos Madeira Residences, tem 95% de suas unidades vendidas e traz projeto arquitetônico assinado pela DG Projetos (Bernardo e Diocélio Grasselli) e interiores de Fernanda Marques. São 35 unidades com 4 suítes e até 4 vagas de garagem, distribuídas em um terreno de mais de 2.300 m². A entrega está prevista para 2028.

Outra obra é o Balcony Canal Residences, que está em fase de acabamento, com previsão de entrega até dezembro de 2026. O projeto também é assinado pela DG Projetos com paisagismo de Sérgio Santana e traz 34 unidades, todas com vista para o canal de Vitória, 4 suítes, varandas gourmet e infraestrutura completa de automação e tecnologia.

Crescimento no litoral

Novo empreendimento da Javé em Guarapari vai ficar localizado entre a Praia de Bacutia e a Praia dos Padres. Crédito: Javé/Divulgação

Para além da Capital e de Vila Velha, há ainda os lançamentos para 2026. A Javé, por exemplo, planeja para o segundo semestre do ano que vem um empreendimento de alto padrão em Guarapari, que ficará localizado entre a Praia da Bacutia e a Praia dos Padres. O projeto será um complexo residencial de apartamentos com lazer de resort, dividido em duas fases: na primeira, unidades tipo studio, 1 e 2 quartos mais um mix de lojas; e, na segunda fase, apartamentos de 4 quartos, que será lançada a partir de 2027.

“A Enseada Azul reúne atributos únicos que justificam nosso investimento: localização privilegiada, forte apelo turístico e um padrão de ocupação que valoriza qualidade de vida. É uma região consolidada, com infraestrutura, belezas naturais preservadas e alto potencial de valorização imobiliária. Além disso, observamos uma demanda crescente por empreendimentos de alto padrão, tanto para moradia quanto para segunda residência. Nosso compromisso é desenvolver projetos que dialoguem com o entorno, respeitem a vocação da Enseada Azul e contribuam para o crescimento sustentável de Guarapari”, avalia o CEO da Javé, José Luiz Nunes.

O Residencial Bella Vita da Épura tem apartamentos de 2 e 3 quartos. Crédito: Épura/Divulgação

Cobra Engenharia planeja três novos empreendimentos para 2026

Empreendimento de casas será voltado para a Faixa 3 do Minha Casa, Minha Vida. Crédito: Cobra Engenharia/Divulgação

A Cobra Engenharia está com três lançamentos marcados para 2026, sendo dois deles em Linhares e um em Itapuã, Vila Velha. Este último, ainda sem nome, será um residencial de 50 unidades de 2 e 3 quartos com suíte e áreas privativas que variam de 48,93 m² a 97,92 m². No lazer, piscinas adulto e infantil com deck molhado, espaço gourmet com churrasqueira, playground, academia, espaço brasa e sauna.

Em Linhares, um dos lançamentos, com foco na Faixa 3 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), deve acontecer em março de 2026. O Jardim Laguna, localizado no bairro de mesmo nome, terá 360 apartamentos divididos em cinco torres de seis pavimentos. Serão unidades de 2 quartos com e sem suíte de 55,43 m² e 49,60 m², respectivamente.

No lazer, piscinas adulto e infantil com deck molhado, espaço gourmet climatizado, churrasqueiras, playground academia salão de festas, sauna, solarium, espaço calistenia, coworking, mercado autônomo, quadra de tênis, quadra recreativa, pet place e pet care, bicicletário, praças do luau, das mães e da leitura; brinquedoteca, depósito de encomendas, lockers automatizados e parquinho.

Já o outro empreendimento em Linhares, o Vila Vivaz, vai ficar em Vila Izabel e também terá a Faixa 3 do MCMV como foco. O projeto contempla casas térreas de 2 quartos de 45,18 m². As unidades terão jardins e garagens privativos.

Franqueados da regional Re/Max Espirito Santo no Broker Summit. Crédito: Trinta Dezessete/Divulgação

Vitória institui o Dia Municipal dos Profissionais do Mercado Imobiliário

Assinatura do Dia Municipal dos profissionais do Mercado Imobiliário. Crédito: Divulgação

A Câmara de Vitória instituiu no calendário oficial o 27 de agosto como Dia Municipal dos profissionais do Mercado Imobiliário. A data já existe no calendário nacional e é conhecida como Dia do Corretor Iimbiliaŕio. O objetivo da proposta é reconhecer e valorizar a atuação dos profissionais e ressaltar o peso que o setor imobiliário tem para o Estado.

A assinatura da nova lei contou com a presença de autoridades, a exemplo do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini e do vereador Leonardo Monjardim, autor da proposta, além de profissionais do mercado imobiliário do Espírito Santo e membros do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES).

A Gazeta integra o Saiba mais