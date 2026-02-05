Metro Quadrado
Rede imobiliária do ES fica entre as maiores do país com R$ 504 milhões em vendas

Resultados colocaram a franquia do Espirito Santo na quarta posição nacional em crescimento percentual e bruto de valor geral de comissão em 2025

Publicado em 05/02/2026 às 16h44
Atualizado em 05/02/2026 às 16h44
A regional capixaba posicionou, ainda, quatro agências entre as 10 maiores do país. Crédito: Shutterstock

A Re/Max Espirito Santo registrou um faturamento de R$ 504.257.399 em vendas de imóveis e um total de R$ 21.298.394 em comissões no ano de 2025. Os resultados foram divulgados na última semana, quando aconteceu também o evento de premiação da rede. Segundo os sócios da franquia, este é o maior faturamento da Re/Max Espirito Santo.

A regional capixaba posicionou, ainda, quatro agências entre as 10 maiores do país, em um universo de mais de 600 imobiliárias da rede no Brasil. A performance colocou o Espirito Santo na quarta posição nacional em crescimento percentual (29,64%) e em crescimento bruto de valor geral de comissão em 2025. Atualmente a rede conta com 20 agências e 229 corretores ativos.

Premiação Re/Max ES 2026
Os sócios da master franquia regional Re/Max Espirito Santo, Eduardo Ambrósio, Aluisio Sarlo, Thiago Setubal e André Rodrigues. Crédito: Divulgação

Os sócios da máster franquia regional no Estado, Eduardo Ambrósio, Aluisio Sarlo, André Rodrigues e Thiago Setúbal premiaram os “Melhores do Ano 2025” para reconhecer corretores e agências com as melhores performances de vendas no ano pela rede.

“2025 foi um ano histórico para a Re/Max Espirito Santo. Para 2026, a meta é chegarmos ao faturamento de R$ 24.414.076 em comissões, 27 unidades em operação, 302 corretores e 1.209 transações imobiliárias”, afirma Eduardo Ambrósio.

Melhores do ano 2025 Re/Max

Premiação Re/Max ES 2026
Juliana Leão Team, Top 2 Brasil na categoria Times Pequenos. Divulgação
Premiação Re/Max ES 2026
Thiago Setubal e Hudnei Calmon, 1º lugar geral em Valor Geral de Comissões 2025. Divulgação
Premiação Re/Max ES 2026
André Rodrigues com Renato Avelar, da Re/Max Häuser, 3º lugar Geral em Valor Geral de Comissões 2025. Divulgação
Premiação Re/Max ES 2026
Aluisio Sarlo, Vinicius Mazega, Luciana Mazega e Eduardo Ambrósio. Divulgação
Premiação Re/Max ES 2026
Corretores formandos. Divulgação
Premiação Re/Max ES 2026
Aluisio Sarlo com Thiara Lopes, Vanessa Smith, Juliana Leão, Flávio Borges e Hudnei Calmon, da Re/Max Foccus Prime, imobiliária campeã em Valor Geral de Comissões. Divulgação
Premiação Re/Max ES 2026
Aluisio Sarlo, José Raphael Zambon e Jaqueline Oliveira, da Re/Max Facility, eleita imobiliária Revelação 2025. Divulgação
Premiação Re/Max ES 2026
Aluisio Sarlo, Holimar da Silva e Eduardo Ambrósio. Divulgação
No ranking nacional por categorias, a Re/Max Facility (Guaçuí) ficou em 4º lugar entre as franquias Rookie (franquias de menos de 1 ano). Na categoria Pleno (1 a 3 anos de idade) a Re/Max Imovi (Vitória) alcançou o 2º lugar e a Re/Max Rede Foccus Prime II (Vitória) o 4º lugar. Entre agências multioffices, Re/Max Rede Foccus Prime (Vitória) conquistou a 5º posição.

No universo de mais de 10 mil agentes no Brasil, Hudnei Calmon, da Re/Max Rede Foccus Prime I (Vitória), ficou em 6º lugar pelo segundo ano consecutivo e líder estadual em comissões. Renato Avelar, da Re/Max Häuser (Vitória) alcançou o 48º lugar nacional e, Luiz Eugênio Paixão Pacheco, da Re/Max Imovi (Vitória), o 71º lugar. Já entre os melhores times do Brasil, destaque para a equipe de Juliana Leão que conquistou o 2º lugar na categoria times pequenos (times formados por 2 a 5 integrantes).

CarnaMorar traz condições para comprar imóvel

A Morar Construtora realiza, neste sábado (07), campanha com condições facilitadas para compra de imóveis, o CarnaMorar. Os atendimentos presenciais serão realizados nas lojas da Serra (das 9h às 14h) e do Shopping Vila Velha (das 10h às 22h). Além da decoração temática e sorteios, os interessados vão encontrar descontos, facilidades de entrada e parcelamento, válidas para todos os empreendimentos da Morar, inclusive para os lançamentos Vista Tropical e Colina das Amoras.

Consórcio imobiliário projeta crescimento de 25% em 2026

Comprar imóvel no ES supera demais investimentos nos últimos dez anos
O cenário de juros elevados contribuiu para a atratividade do consórcio em 2025. Crédito: Freepik

O setor de consórcios imobiliários no Brasil registrou a venda de mais de 1,26 milhão de cotas entre janeiro e novembro de 2025, o que representa uma alta de 36% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC) indicam que o número de participantes ativos chegou a 2,83 milhões em novembro de 2025. Para 2026, a estimativa é que a modalidade cresça mais de 25%, superando a média anual de 21% verificada nos últimos seis anos.

A expansão do segmento é atribuída a uma mudança no perfil do consumidor, que inclui jovens, empreendedores e investidores em busca de previsibilidade e menores impactos de reajuste nas parcelas. Conforme analisa Márcio Massani, diretor executivo Comercial na Âncora Consórcios, o sistema tem se consolidado como uma alternativa de crédito “mais estável e previsível diante das oscilações do mercado financeiro tradicional”.

O cenário de juros elevados contribuiu para a atratividade do consórcio em 2025, mas a projeção de crescimento para o próximo ano não depende exclusivamente da trajetória da taxa Selic, analisa o executivo.

O movimento está vinculado ao aumento do planejamento financeiro entre os brasileiros: uma pesquisa da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro e DataFolha aponta que 59% da população se considera razoavelmente planejada. Para Massani, o consórcio se alinha a essas demandas por decisões “mais conscientes e sustentáveis” no médio e longo prazo.

Cobertura de R$ 31 milhões na Praia do Canto está à venda

Uma cobertura de de 862 m², considerada a maior do Estado, avaliada em R$ 31 milhões, está entre as últimas unidades do 495 Joaquim Lírio, empreendimento da RS Construtora localizado na Praia do Canto, Vitória. Ao todo são cinco unidades (contando a cobertura) disponíveis com apartamentos de 223,21 m² privativos, 4 suítes, quatro vagas de garagem e opções de planta com suíte master ampliada, a partir de R$ 7.220.000. A previsão de entrega é para 2029. “O empreendimento se destaca pela curadoria de detalhes em alto padrão, com cada espaço pensado para oferecer conforto, exclusividade e sofisticação sem exageros”, diz Renato Sandri, diretor da RS Construtora.

Marketplace da MRV ajuda a personalizar acabamentos para imóveis da empresa

Mundo da Casa, marketplace da MRV&CO
Ao contratar o Kit Acabamentos, o Mundo da Casa instala os itens escolhidos pelos clientes ainda durante a construção do condomínio. Crédito: MRV/Duivulgação

O Mundo da Casa, marketplace da MRV&CO, vem registrando crescimento no interesse e na aquisição do Kit Acabamentos, um dos serviços oferecidos pela plataforma aos clientes da MRV e Sensia, empresas do grupo.

Segundo a empresa, de janeiro a dezembro de 2025, cerca de 10 mil clientes, de 289 empreendimentos, investiram na personalização de acabamentos, gerando uma receita superior a R$ 116 milhões no período. Aproximadamente 1 em cada 7 clientes MRV opta por personalizar o acabamento do seu apartamento, índice que chega a 1 em 4 no Espírito Santo.

Ao contratar o Kit Acabamentos, o Mundo da Casa instala os itens escolhidos pelos clientes ainda durante a construção do condomínio, antes da entrega das chaves. Desta forma, o morador se muda para o apartamento com os acabamentos escolhidos já instalados.

