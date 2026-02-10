Construtora vai lançar mais de 2 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida em Vila Velha, Serra, Linhares e Aracruz

Empreendimento da Recanto Construtora está sendo construído no bairro Interlagos, em Linhares. Crédito: Divulgação/Recanto Construtora

Nascida em Linhares com foco em empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), a Recanto Construtora apresentou sua nova marca ao mercado nesta terça-feira (10) e também seus planos de crescimento para a Grande Vitória, onde já tem um lançamento em Vila Velha, o recanto do Sol, que já tem mais de 500 unidades comercializadas.



A empresa adiantou alguns dos lançamentos para este ano, todos dentro do programa MCMV, que devem totalizar mais de 2 mil unidades e um valor geral de vendas (VGV) acima de R$ 740 milhões, segundo o diretor de Incorporação e um dos sócios-fundadores da Recanto, Pedro Bolsanello.

“Começamos, este ano, lançando na Serra. O próximo será em Vila Velha, depois temos ainda Aracruz e assim por diante. Ao todo, são nove projetos pela frente, tanto no Faixa 3, quanto na Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. temos projetos para abranger os variados públicos dessas faixas de renda, que vão de R$ 4 mil a R$ 15 mil”, adianta.

Seu início em Linhares também contribuiu para a preocupação com o padrão e a qualidade dos imóveis que são entregues. “Viemos com esse DNA de entender o público do interior, de saber o que ele quer, pois é um muito exigente e que não aceita um imóvel de baixa qualidade. Nascemos com essa missão de entregar um bom produto, pois, apesar de ser o primeiro imóvel, é a realização de um sonho”, explica.

Isso também se reflete nos bairros escolhidos, sempre regiões mais próximas aos grandes centros. “Estamos trabalhando tanto para atingir bairros nobres junto da Faixa 4 do Minha casa, Minha Vida, principalmente na cidade de Linhares e de Aracruz. E em Vila Velha, estamos atuando no Ataíde e Aribiri, que são regiões muito boas e bem centralizadas”, acrescenta.

Sobre a nova identidade, realizada com a agência Coala, a intenção foi traduzir o novo posicionamento da empresa no mercado imobiliário. “A decisão da nova marca foi um movimento estratégico e necessário para traduzir a evolução da Recanto. Este rebranding teve como principais objetivos manter a empresa alinhada às dinâmicas do mercado imobiliário e preservar nosso propósito e valores. A nova marca se traduzirá em uma melhor experiência, novos produtos, serviços aprimorados e maior proximidade com o público”, explica Rafael Rigo, diretor Administrativo e Financeiro da Recanto.

MRV lança plataforma que usa IA para transformar corretores em criadores de conteúdo digital

O sistema automatiza a criação de posts, vídeos e memes personalizados em escala. Crédito: Shutterstock

A plataforma “Corretor, Câmera, IAção” da MRV usa inteligência artificial generativa para transformar corretores em criadores de conteúdo digital. O sistema automatiza a criação de posts, vídeos e memes personalizados em escala, utilizando a lógica do Brazilian Marketing — que prioriza humor e linguagem nativa das redes sociais.

A iniciativa posiciona os corretores como nano e microinfluenciadores, gerando conteúdos orgânicos que aproximam a marca do consumidor em um cenário de resistência à publicidade tradicional. Como complemento, o projeto “MRV Collab” transforma vídeos espontâneos dos profissionais sobre rotinas e imóveis em ativos estratégicos, que podem ser impulsionados pela companhia no Instagram, Facebook e TikTok.

A estratégia aproveita o patrocínio da MRV ao Big Brother Brasil 26 para ampliar a voz dos corretores, que produzem conteúdos específicos sobre os apartamentos apresentados no programa.

