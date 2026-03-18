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Morar prepara lançamento de condomínio-clube dentro do Minha Casa, Minha Vida na Serra

Empreendimento terá unidades de 2 e 3 quartos com varanda e ficará localizado em Bicanga; lançamento acontece no final de março

Vitória
Publicado em 18/03/2026 às 15h35
Vista do Arvoredo, da Morar Construtora
O Vista do Arvoredo terá diferentes opções de plantas para atender perfis variados de famílias. Crédito: Morar/Divulgação

A Morar Construtora está em fase de antecipação do seu próximo empreendimento dentro do Minha Casa, Minha Vida na Serra. Com lançamento previsto para 28 de março, o Vista do Arvoredo, que ficará localizado em Bicanga, encontra-se no período de antecipação, que vai até o dia 19 de março.

Essa fase, segundo a construtora, permite aos interessados conhecer o projeto e garantir condições especiais de compra antes do lançamento oficial. O empreendimento terá diferentes opções de plantas para atender perfis variados de famílias, incluindo apartamentos de 2 quartos, 2 quartos com suíte e 3 quartos, além de unidades com varanda e opções com quintal privativo.

Vista do Arvoredo, da Morar Construtora
Empreendimento foi planejado no formato condomínio-clube, com mais de 2.500 m² de área de lazer. Crédito: Morar/Divulgação

“Nosso objetivo foi desenvolver um condomínio que entregasse mais qualidade de vida para quem busca o primeiro imóvel. A varanda é um diferencial muito valorizado, porque amplia o espaço de convivência, melhora a ventilação e traz mais conforto para o dia a dia. É uma oportunidade de morar em um condomínio-clube, com lazer completo e a qualidade Morar, dentro das condições do Minha Casa Minha Vida”, destaca Filippe Vieira, diretor Comercial e Marketing da Morar Construtora.

Vista do Arvoredo, da Morar Construtora
Lançamento oficial está previsto pra o dia 28 de março. Crédito: Morar/Divulgação

O Vista do Arvoredo foi planejado no formato condomínio-clube, com mais de 2.500 m² de área de lazer, além de itens de segurança e infraestrutura como guarita para portaria 24 horas, circuito fechado de TV e fechamento do condomínio com muros, gradis e cerca elétrica ou infravermelho.

Ano começa positivo para o crédito imobiliário

Os financiamentos imobiliários com recursos da poupança somaram R$ 12,1 bilhão em janeiro no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), sinalizando um início de ano positivo para o crédito habitacional, afirma Ricardo Gava, diretor da Gava Crédito Imobiliário e Ademi/Secovi-ES. Segundo ele, quem já possui financiamento deve acompanhar o comportamento das taxas.

“Se as condições melhorarem, é possível utilizar a portabilidade, que permite levar o financiamento para outra instituição que esteja praticando taxas mais atrativas naquele momento. Esse movimento pode ser feito sempre que houver vantagem para o cliente. E quem está pensando em comprar e ainda tem dúvida sobre o momento ideal, vale lembrar que o financiamento imobiliário não é uma decisão engessada”, aconselha.

Corretoras Premium comemoram o mês da mulher

Corretoras se reuniram para celebrar o mês da mulher. Crédito: Divulgação
Corretoras se reuniram para celebrar o mês da mulher. Crédito: Divulgação

O grupo Corretoras Premium se reuniu para comemorar o mês da mulher no La Isla Club. Organizado por duas de suas fundadoras, a corretora Marcella Surlo e a especialista em desenvolvimento humano Savana Páscoa, cerca de 30 corretoras compareceram ao evento que teve momentos de descontração e de networking.

Obras do Youniverse entram em nova etapa da fundação

As obras do Youniverse, empreendimento desenvolvido pela Nazca em parceria com a Apex, entraram em nova fase da fundação, com a instalação das estacas metálicas responsáveis por dar sustentação à estrutura do edifício. "A expectativa é que essa etapa seja concluída até o mês de abril", afirma a gerente comercial da Nazca Simone Mozine. O empreendimento, localizado na Enseada do Suá, foi planejado para atender diferentes perfis de moradores. Com torre única, o Youniverse reúne unidades que vão de studios de 39 m² a apartamentos de dois e três dormitórios.

Crea-ES amplia frota de veículos para atender todo o Estado

Vista do Arvoredo, da Morar Construtora
Crea-ES formalizou a entrega de 11 novos veículos para sua frota. Crédito: Crea-ES/Divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) finalizou a atualização de sua frota com a entrega de 11 novos veículos na última semana. Ao todo, a autarquia passa a operar com 50 unidades zero quilômetro, destinadas às equipes técnicas e de fiscalização que atuam nos 78 municípios capixabas.

A modernização dos ativos teve início em agosto de 2025, quando 39 veículos foram substituídos. A estrutura logística visa dar suporte às vistorias de obras, perícias em estruturas comprometidas e programas institucionais. Além do reforço na mobilidade, o Crea-ES confirmou para os próximos dias a inauguração de uma nova inspetoria no município de Serra, expandindo a presença física do órgão na Região Metropolitana de Vitória.

Setor imobiliário propõe regulamentação de plataformas digitais no Congresso

O Sistema Cofeci-Creci apresentou nesta quarta-feira (18), em Brasília, sua Agenda Legislativa 2026 com foco na adequação do setor à reforma tributária e na regulamentação de plataformas digitais. O documento visa estruturar o mercado para a projeção de R$ 90 bilhões em crédito imobiliário via SBPE, diante da estimativa de redução da taxa Selic para 12,25% até o fim do ano. A pauta defende ainda a exclusividade da avaliação imobiliária por corretores e a consolidação da segurança jurídica para as 74 mil imobiliárias em operação no país.

Entre as prioridades estratégicas está a implementação do Observatório Imobiliário Brasileiro (OIB), desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A plataforma centralizará dados reais e anonimizados do mercado para balizar investimentos e políticas públicas. A articulação ocorre em um cenário de expansão da construção civil, que projeta a entrega de 3 milhões de moradias até o encerramento de 2026, amparada por decisões recentes do STF que delimitam a responsabilidade civil na intermediação imobiliária.

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