Morar prepara lançamento de condomínio-clube dentro do Minha Casa, Minha Vida na Serra

O Vista do Arvoredo terá diferentes opções de plantas para atender perfis variados de famílias. Crédito: Morar/Divulgação

A Morar Construtora está em fase de antecipação do seu próximo empreendimento dentro do Minha Casa, Minha Vida na Serra. Com lançamento previsto para 28 de março, o Vista do Arvoredo, que ficará localizado em Bicanga, encontra-se no período de antecipação, que vai até o dia 19 de março.



Essa fase, segundo a construtora, permite aos interessados conhecer o projeto e garantir condições especiais de compra antes do lançamento oficial. O empreendimento terá diferentes opções de plantas para atender perfis variados de famílias, incluindo apartamentos de 2 quartos, 2 quartos com suíte e 3 quartos, além de unidades com varanda e opções com quintal privativo.

Empreendimento foi planejado no formato condomínio-clube, com mais de 2.500 m² de área de lazer. Crédito: Morar/Divulgação

“Nosso objetivo foi desenvolver um condomínio que entregasse mais qualidade de vida para quem busca o primeiro imóvel. A varanda é um diferencial muito valorizado, porque amplia o espaço de convivência, melhora a ventilação e traz mais conforto para o dia a dia. É uma oportunidade de morar em um condomínio-clube, com lazer completo e a qualidade Morar, dentro das condições do Minha Casa Minha Vida”, destaca Filippe Vieira, diretor Comercial e Marketing da Morar Construtora.

Lançamento oficial está previsto pra o dia 28 de março. Crédito: Morar/Divulgação

O Vista do Arvoredo foi planejado no formato condomínio-clube, com mais de 2.500 m² de área de lazer, além de itens de segurança e infraestrutura como guarita para portaria 24 horas, circuito fechado de TV e fechamento do condomínio com muros, gradis e cerca elétrica ou infravermelho.

Corretoras Premium comemoram o mês da mulher

Corretoras se reuniram para celebrar o mês da mulher. Crédito: Divulgação

O grupo Corretoras Premium se reuniu para comemorar o mês da mulher no La Isla Club. Organizado por duas de suas fundadoras, a corretora Marcella Surlo e a especialista em desenvolvimento humano Savana Páscoa, cerca de 30 corretoras compareceram ao evento que teve momentos de descontração e de networking.

Crea-ES amplia frota de veículos para atender todo o Estado

Crea-ES formalizou a entrega de 11 novos veículos para sua frota. Crédito: Crea-ES/Divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) finalizou a atualização de sua frota com a entrega de 11 novos veículos na última semana. Ao todo, a autarquia passa a operar com 50 unidades zero quilômetro, destinadas às equipes técnicas e de fiscalização que atuam nos 78 municípios capixabas.

A modernização dos ativos teve início em agosto de 2025, quando 39 veículos foram substituídos. A estrutura logística visa dar suporte às vistorias de obras, perícias em estruturas comprometidas e programas institucionais. Além do reforço na mobilidade, o Crea-ES confirmou para os próximos dias a inauguração de uma nova inspetoria no município de Serra, expandindo a presença física do órgão na Região Metropolitana de Vitória.

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