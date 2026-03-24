Com VGV de R$ 600 milhões na Grande Vitória, Rede Netimóveis prepara expansão

Rede Netimóveis tem hoje mais de 7 mil imóveis administrados no ES Crédito: Fernando Madeira

Mais de R$ 600 milhões de valor geral de vendas (VGV) na Grande Vitória, 15 imobiliárias, 160 corretores e mais de 7 mil imóveis administrados no Espírito Santo. Esses são os números da Rede Netimóveis no Espírito Santo, que realiza, nesta quarta-feira (25), sua convenção de vendas “Sou Netimóveis Espírito Santo”, onde será divulgado o balanço do ano passado e planos para 2026, entre eles, o crescimento da rede no Estado.

Segundo adianta o diretor executivo da rede, Winston Valentim, um dos pilares do evento desta quarta é comunicar sobre os avanços da Netimóveis. “Já temos algumas imobiliárias em fase de análise para fazer parte da rede. Pretendemos crescer 25% neste ano. Atualmente, somos a maior rede de gestão patrimonial do Espírito Santo, com mais de 7 mil imóveis administrados em nossa carteira”, conta.

A convenção acontece no Vitória Grand Hall, a partir das 8h, e terá na programação, além da cerimônia dos melhores do ano, apresentação de projetos e novidades e palestras de profissionais, como o presidente da Netimóveis Brasil, Ariano Cavalcanti.

Ele é fundador do Secovi-MG e presidente da cooperativa de crédito focada no mercado imobiliário, a Sicoob Imob.vc. Entre os assuntos abordados estão redes organizacionais, o poder da cooperação, blockchain, criptoativos, multiverso e inteligência artificial.

“Queremos, com esse evento, valorizar as pessoas que fazem parte da Netimóveis, pois são nossos principais ativos. Iremos anunciar o Netimóveis One, projeto de capacitação e desenvolvimento de corretores”, complementa Valentim.

Atualização O valor anteriormente anunciado de mais de R$ 500 milhões em VGV na Grande Vitória foi atualizado para mais de R$ 600 milhões.

Heleganz inicia obras com 60% das unidades comercializadas O empreendimento Heleganz Residence, da Javé Construtora, localizado em Itapuã, Vila Velha, já está com 60% de suas unidades comercializadas. Atualmente na fase de fundação, o projeto terá obras iniciadas em abril. “O ritmo positivo de vendas antecipadas acompanha uma tendência observada no setor imobiliário, em que empreendimentos bem localizados e com propostas diferenciadas, como o Heleganz, conquistam rapidamente a confiança dos compradores, mesmo antes do avanço físico das obras”, pontua Diego Freire, diretor-geral da Javé.

Capixabas em Milão

Delegação da Re/Max Espírito Santo esteve em evento global da marca em Milão. Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário do Espírito Santo aterrissou em solo italiano, na última semana. Uma comitiva da Re/Max Espírito Santo participou do The Winners, evento da rede global de corretores, que aconteceu na última semana, em Milão, na Itália.

Na programação, tendências globais e networking internacional, com modelos de sucesso da Europa. O grupo, sob o comando do diretor regional Aluisio Sarlo, incluiu os franqueados e brokers Renato Avelar, Leonardo Lima e Luiz Eugênio Paixão, além dos corretores Juliana Leão (Chairman por dois anos consecutivos) e Hudnei Calmon (Platinum e Chairman em 2025).

Javé entrega Castle Hill neste fim de semana Outro empreendimento da Javé, o Castle Hill, prepara a sua entrega neste sábado (28), a partir de 12h. Localizado em Vargem Alta, o projeto tem uma área de 411.400m², dos quais 126.670m² são destinados à preservação ambiental. “O projeto foi concebido para quem busca uma conexão genuína com a natureza, sem abrir mão de serviços de alto padrão e da proximidade com a região metropolitana”, afirma José Luiz Nunes, CEO da Javé.

Especialista aponta riscos em contratos de adesão e modelos genéricos

O contrato imobiliário demanda detalhes, que se passarem despercebidos podem dar problema no futuro. Crédito: Shutterstock

A elaboração de contratos imobiliários deve priorizar a especificidade das cláusulas de rescisão, multas e prazos, preterindo modelos genéricos ou automatizados. Segundo o advogado Luiz Miguel Dubal, especialista na área, a ausência de detalhamento técnico na identificação das partes e na descrição do imóvel constitui um dos principais riscos jurídicos em transações de compra, venda e locação.

No segmento de locação, a recomendação técnica recai sobre a formalização da vistoria inicial por escrito, acompanhada de registro fotográfico, para delimitar responsabilidades sobre danos preexistentes. Quanto às garantias, o seguro-fiança tem apresentado maior liquidez e agilidade processual em comparação ao fiador tradicional ou à caução, otimizando o tempo de vacância do imóvel.

Para aquisições junto a construtoras, a análise documental deve confirmar o registro da incorporação imobiliária na matrícula do imóvel. O documento deve prever, obrigatoriamente, cronogramas de entrega e penalidades pecuniárias em caso de descumprimento de prazos, assegurando a validade jurídica do negócio diante de eventuais atrasos nas obras.