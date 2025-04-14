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Leonel Ximenes

Cachorro senta-se no banco e participa da Missa de Ramos no ES

Caramelo é um simpático cão de rua muito conhecido na cidade

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 15:24

Públicado em 

14 abr 2025 às 15:24
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Caramelo ficou muito à vontade ao lado dos fiéis em Marilândia
Caramelo ficou muito à vontade ao lado dos fiéis em Marilândia Crédito: Divulgação
A Missa do Domingo de Ramos (13) teve uma participação inusitada e muito especial na matriz Nossa Senhora Auxiliadora, a principal de Marilândia, no noroeste do Espírito Santo.
O simpático cachorro Caramelo, que vive nas ruas, chegou de mansinho, se acomodou em um dos bancos do templo católico e acompanhou a celebração junto com dezenas de fiéis.

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Comportado e reverente ao momento sagrado, o animal não atrapalhou ninguém e ficou muito atento ao momento mais importante da liturgia católica, presidida pelo padre José Valdecy Romão.
Pelo bom comportamento, a foto do visitante ilustre foi parar até no perfil oficial da paróquia no Instagram.
Caramelo é muito conhecido em Marilândia e costuma ir às missas na matriz, segundo o prefeito Gutim Astori (PSB). Trata-se de um cão realmente muito fiel.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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