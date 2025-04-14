Cachorro senta-se no banco e participa da Missa de Ramos no ES

A Missa do Domingo de Ramos (13) teve uma participação inusitada e muito especial na matriz Nossa Senhora Auxiliadora, a principal de Marilândia
, no noroeste do Espírito Santo.
O simpático cachorro Caramelo, que vive nas ruas, chegou de mansinho, se acomodou em um dos bancos do templo católico e acompanhou a celebração junto com dezenas de fiéis.
Comportado e reverente ao momento sagrado, o animal não atrapalhou ninguém e ficou muito atento ao momento mais importante da liturgia católica, presidida pelo padre José Valdecy Romão.
Pelo bom comportamento, a foto do visitante ilustre foi parar até no perfil oficial da paróquia no Instagram
.
Caramelo é muito conhecido em Marilândia e costuma ir às missas na matriz, segundo o prefeito Gutim Astori (PSB). Trata-se de um cão realmente muito fiel.