Terreno de igreja evangélica na Praia da Costa: após polêmica, o acordo

Projeção do prédio de estacionamento da Missão na Praia da Costa Crédito: YouTube

O terreno adquirido em leilão pela Missão Praia da Costa finalmente foi regularizado e está oficialmente de posse da igreja evangélica. O acordo que viabilizou a cessão da área foi sacramentado após um entendimento envolvendo o governo do Estado e a Marinha do Brasil.

O anúncio do final feliz foi feito pessoalmente pelo pastor Simonton Araújo, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), durante o culto do domingo (6) à noite.

No terreno, de 300 metros quadrados, será construído um estacionamento coberto com capacidade para 200 veículos, mas Simonton adianta que a igreja precisa de mais prédios de estacionamento com meta de chegar a 1 mil vagas.

A obra do prédio para as 200 primeiras vagas já foi iniciada, mas ainda não tem previsão de término. Aliás, a falta de vagas para estacionar no entorno da Missão, ao lado da entrada do Farol Santa Luzia, é um problema antigo enfrentado pela igreja.

O ACORDO

O terreno adquirido para expansão da Missão foi regularizado durante o encontro, na semana passada, que reuniu o pastor, o governador Casagrande e o vice-almirante Lobo, comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil (RJ).

A Missão Praia da Costa havia adquirido o terreno em um leilão promovido pelo governo do Estado há pouco mais de um ano. Mas, após a compra, a Marinha do Brasil reivindicou para si a posse da área, gerando o impasse.

O governador Casagrande e o pastor Simonton Araújo durante o culto em que o acordo foi anunciado Crédito: YouTube

“Compramos, pagamos o terreno e um mal-entendido foi resolvido pelo esforço de todos e sobretudo pela graça de Deus e para Deus”, disse o pastor.

Pelos termos do acordo, o governo do Estado propôs ceder uma outra área em Vila Velha à Marinha do Brasil, o que foi aceito pela corporação militar. Em troca, a força naval cedeu definitivamente a posse do terreno à Missão Praia da Costa.

“Havia uma escritura antiga do terreno no nome do Estado e em leilão promovido há um ano a Missão comprou, mas ainda mais antigo, autoridades passaram o terreno para a Marinha”, explica Simonton.