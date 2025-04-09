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Leonel Ximenes

Terreno de igreja evangélica na Praia da Costa: após polêmica, o acordo

Na área será construído um estacionamento no entorno do templo que fica anexo ao Farol Santa Luzia

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 14:31

Públicado em 

09 abr 2025 às 14:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção do prédio de estacionamento da Missão na Praia da Costa
Projeção do prédio de estacionamento da Missão na Praia da Costa Crédito: YouTube
O terreno adquirido em leilão pela Missão Praia da Costa finalmente foi regularizado e está oficialmente de posse da igreja evangélica. O acordo que viabilizou a cessão da área foi sacramentado após um entendimento envolvendo o governo do Estado e a Marinha do Brasil.
O anúncio do final feliz foi feito pessoalmente pelo pastor Simonton Araújo, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), durante o culto do domingo (6) à noite.
No terreno, de 300 metros quadrados, será construído um estacionamento coberto com capacidade para 200 veículos, mas Simonton adianta que a igreja precisa de mais prédios de estacionamento com meta de chegar a 1 mil vagas.

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A obra do prédio para as 200 primeiras vagas já foi iniciada, mas ainda não tem previsão de término. Aliás, a falta de vagas para estacionar no entorno da Missão, ao lado da entrada do Farol Santa Luzia, é um problema antigo enfrentado pela igreja.

O ACORDO

O terreno adquirido para expansão da Missão foi regularizado durante o encontro, na semana passada, que reuniu o pastor, o governador Casagrande e o vice-almirante Lobo, comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil (RJ).
A Missão Praia da Costa havia adquirido o terreno em um leilão promovido pelo governo do Estado há pouco mais de um ano. Mas, após a compra, a Marinha do Brasil reivindicou para si a posse da área, gerando o impasse.
O governador Casagrande e o pastor Simonton Araújo durante o culto em que o acordo foi anunciado
O governador Casagrande e o pastor Simonton Araújo durante o culto em que o acordo foi anunciado Crédito: YouTube
No dia 29 de dezembro de 2024, o pastor Simonton Araújo, durante um culto, chegou a acusar o governador de ter vendido o terreno com uma escritura falsa, mas três dias depois, também em uma celebração religiosa, se retratou da afirmação e pediu desculpas a Casagrande.
“Compramos, pagamos o terreno e um mal-entendido foi resolvido pelo esforço de todos e sobretudo pela graça de Deus e para Deus”, disse o pastor.
Pelos termos do acordo, o governo do Estado propôs ceder uma outra área em Vila Velha à Marinha do Brasil, o que foi aceito pela corporação militar. Em troca, a força naval cedeu definitivamente a posse do terreno à Missão Praia da Costa.
“Havia uma escritura antiga do terreno no nome do Estado e em leilão promovido há um ano a Missão comprou, mas ainda mais antigo, autoridades passaram o terreno para a Marinha”, explica Simonton.
Resolvido o impasse, o elogio do líder religioso a Casagrande: “Com muita diplomacia o governador negociou com a Marinha, passando um outro terreno de posse legal do Estado para a Marinha e oficializando a posse do terreno leiloado e comprado pela Missão”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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