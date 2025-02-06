Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Pastor capixaba assume igreja evangélica odiada pelos conservadores

“É um grande desafio liderar uma igreja tão relevante", afirma líder religioso que agora vai atuar em São Paulo

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

06 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Kenner Terra (de barba) recebe o abraço do pastor Ed René Kivitz durante a apresentação do capixaba na Igreja Batista da Água Branca
Kenner Terra (de barba) recebe o abraço do pastor Ed René Kivitz durante a apresentação do capixaba na Igreja Batista de Água Branca Crédito: Instagram
O pastor capixaba Kenner Terra foi apresentado neste domingo (2) à Igreja Batista de Água Branca (Ibab), em São Paulo, comandada pelo pastor Ed René Kivitz, uma das referências no mundo evangélico no combate ao conservadorismo e a uma das suas mais conhecidas vertentes, o bolsonarismo.
Embora tenha apenas 2 mil membros, número modesto comparativamente às igrejas evangélicas históricas, neo e pentecostais brasileiras, a Ibab é conhecida em todo o País por adotar uma linha teológica combativa politicamente e com grande ativismo social.
A manhã festiva de domingo de apresentação de Kenner Terra foi revestida de grande simbolismo. Embora na Igreja Batista de Água Branca não se fale explicitamente em sucessão, até as cadeiras da Ibab sabem que o pastor capixaba, que é especialista em estudos bíblicos, é o sucessor de Kivitz, um grande pregador e estudioso da teologia protestante.
"Na verdade, não estou sucedendo o Ed, pois ele não sairá. Nós partilharemos o pastoreio da Ibab e estaremos juntos no púlpito. Eu serei o pastor sênior da equipe pastoral da Ibab e o Ed será o presidente do presbitério. A Ibab não perde o Ed, mas recebe o Kenner"
Kenner Terra - Pastor capixaba
“Em relação à Ibab e ao processo que estamos vivendo aqui, não estamos usando o conceito de sucessão/substituição, como se o Ed fosse sair. Ed e eu estamos partilhando a liderança da pastoralidade da Ibab: ele é líder/pastor do presbitério e eu do ministério. Juntos dividimos o púlpito e o pastoreio da Igreja”, afirma Kenner Terra.
Culto na Igreja Batista da Água Branca (Ibab), em São Paulo
Culto na Igreja Batista de Água Branca (Ibab), em São Paulo Crédito: Facebook
Sobre seu novo desafio missionário, agora na maior cidade do país, Terra admite que a tarefa não será fácil: “É um grande desafio liderar uma igreja tão relevante. Será um tempo de serviço ao reino no cuidado das pessoas, mas em um novo contexto e de diferente alcance. Sigo essa missão com tremor, temor e esperança”.

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO

Em artigo recente na Folha de S. Paulo, o antropólogo Juliano Spyer chega a dizer que a teologia da Ibab segue a versão protestante da Teologia da Libertação, que é mais identificada com a Igreja Católica. Para Terra, na sua nova igreja não cabem luxo e ostentação.
“Pretendo ajudar a Ibab na promoção do evangelho e a viver sua missão. A Ibab é uma comunidade que anuncia a simplicidade do evangelho e o reino em sua integralidade em diálogo com a cultura e na força do Espírito. A isso me dedicarei, honrando sua história e partilhando a vida com os irmãos e irmãs”, promete.

Veja Também

Pastor capixaba famoso muda e vai para uma das maiores igrejas de SP

A ascensão de Kenner Terra foi meteórica. Pastor, escritor e professor, ele deixou a Igreja Batista da Praia do Canto, hoje chamada Igreja da Praia, onde era da equipe pastoral, para liderar uma das mais importantes igrejas evangélicas da periferia do Rio de Janeiro, a Igreja Batista Betânia, onde foi empossado em janeiro de 2023.
Durante sua gestão, a Betânia passou por um processo de restauração administrativa e espiritual, o que permitiu que seu nome fosse mais conhecido em parte do segmento evangélico do País. Estavam abertas as portas para o convite consagrador,  de assumir a conhecida Igreja Batista da Água Branca ao lado do pastor Ed René Kivitz.
Agora, o Brasil passa a conhecer um líder espiritual que se inspira no evangelho de Cristo não para ter poder e alienar as pessoas, mas para promover a justiça e a libertação, principalmente dos menos favorecidos. Kenner não é conservador. Portanto, não contem com ele para conservar injustiças.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre, aos 55 anos, padre que nasceu na Indonésia e atuava no ES

Festa de 50 anos de padre famoso terá bufê, chope e show pago no ES

Empresário fecha restaurante na Praia da Costa e volta a ser pastor

Pastor da Praia da Costa que acusou o governador pede desculpas

Há 40 anos, 18 homens casados faziam história na Igreja do ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro jesus cristo Praia do Canto São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Pastor Igreja Católica Evangélicos Igreja Evangélica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados