Pastor capixaba assume igreja evangélica odiada pelos conservadores

Kenner Terra (de barba) recebe o abraço do pastor Ed René Kivitz durante a apresentação do capixaba na Igreja Batista de Água Branca Crédito: Instagram

O pastor capixaba Kenner Terra foi apresentado neste domingo (2) à Igreja Batista de Água Branca (Ibab), em São Paulo , comandada pelo pastor Ed René Kivitz, uma das referências no mundo evangélico no combate ao conservadorismo e a uma das suas mais conhecidas vertentes, o bolsonarismo.

Embora tenha apenas 2 mil membros, número modesto comparativamente às igrejas evangélicas históricas, neo e pentecostais brasileiras, a Ibab é conhecida em todo o País por adotar uma linha teológica combativa politicamente e com grande ativismo social.

A manhã festiva de domingo de apresentação de Kenner Terra foi revestida de grande simbolismo. Embora na Igreja Batista de Água Branca não se fale explicitamente em sucessão, até as cadeiras da Ibab sabem que o pastor capixaba, que é especialista em estudos bíblicos, é o sucessor de Kivitz, um grande pregador e estudioso da teologia protestante

"Na verdade, não estou sucedendo o Ed, pois ele não sairá. Nós partilharemos o pastoreio da Ibab e estaremos juntos no púlpito. Eu serei o pastor sênior da equipe pastoral da Ibab e o Ed será o presidente do presbitério. A Ibab não perde o Ed, mas recebe o Kenner" Kenner Terra - Pastor capixaba

“Em relação à Ibab e ao processo que estamos vivendo aqui, não estamos usando o conceito de sucessão/substituição, como se o Ed fosse sair. Ed e eu estamos partilhando a liderança da pastoralidade da Ibab: ele é líder/pastor do presbitério e eu do ministério. Juntos dividimos o púlpito e o pastoreio da Igreja”, afirma Kenner Terra.

Culto na Igreja Batista de Água Branca (Ibab), em São Paulo Crédito: Facebook

Sobre seu novo desafio missionário, agora na maior cidade do país, Terra admite que a tarefa não será fácil: “É um grande desafio liderar uma igreja tão relevante. Será um tempo de serviço ao reino no cuidado das pessoas, mas em um novo contexto e de diferente alcance. Sigo essa missão com tremor, temor e esperança”.

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO

Em artigo recente na Folha de S. Paulo, o antropólogo Juliano Spyer chega a dizer que a teologia da Ibab segue a versão protestante da Teologia da Libertação, que é mais identificada com a Igreja Católica . Para Terra, na sua nova igreja não cabem luxo e ostentação.

“Pretendo ajudar a Ibab na promoção do evangelho e a viver sua missão. A Ibab é uma comunidade que anuncia a simplicidade do evangelho e o reino em sua integralidade em diálogo com a cultura e na força do Espírito. A isso me dedicarei, honrando sua história e partilhando a vida com os irmãos e irmãs”, promete.

A ascensão de Kenner Terra foi meteórica. Pastor, escritor e professor, ele deixou a Igreja Batista da Praia do Canto, hoje chamada Igreja da Praia, onde era da equipe pastoral, para liderar uma das mais importantes igrejas evangélicas da periferia do Rio de Janeiro, a Igreja Batista Betânia, onde foi empossado em janeiro de 2023.

Durante sua gestão, a Betânia passou por um processo de restauração administrativa e espiritual, o que permitiu que seu nome fosse mais conhecido em parte do segmento evangélico do País. Estavam abertas as portas para o convite consagrador, de assumir a conhecida Igreja Batista da Água Branca ao lado do pastor Ed René Kivitz