Empresário fecha restaurante na Praia da Costa e volta a ser pastor

O chef Theo e o pastor Arlindo Theodoro: duas dimensões da mesma pessoa Crédito: Divulgação

Antes, ele servia pratos deliciosos em seu restaurante. Agora, vai voltar a servir Cristo. Em resumo, essa é a história do chef Theo, o empresário que encerrou as atividades do seu Theo Bistrô, na Praia da Costa , nesta segunda-feira (6), para pregar em púlpitos pelo Brasil e mundo afora, desta vez como pastor Arlindo Theodoro, atividade que já exercia até 2018, antes de abrir seu restaurante na praia mais famosa de Vila Velha

O anúncio do fechamento do restaurante, feito nas redes sociais no último fim de semana, pegou muita gente de surpresa, haja vista o sucesso do seu empreendimento, mas o chef Theo, ou melhor, o pastor Arlindo Theodoro, elenca motivos pessoais para a mudança drástica em sua vida.

“O restaurante foi uma fuga para mim. Uma cidade de refúgio, apesar de haver dado muito certo. Eu fui expulso da casa de meus pais quando me converti ao evangelho, aos 19 anos. Meu pai era muito radical e não gostava dos protestantes, como os evangélicos eram chamados na época. Ele tinha uma irmã que era freira e sentia vergonha de ter um filho evangélico na época”, relata o pastor, que recebeu um ultimato do seu pai.

"Estou muito feliz porque na verdade voltei a atender o chamado de Deus na minha vida. Deus me deu um dom. E dom não é dádiva; é dívida" Arlindo Theodoro - Pastor e ex-chef de cozinha

Meu pai me falou: “Na minha família nunca houve um protestante. E não vai começar pela minha casa. Ou você deixa essa coisa de igreja crente, ou sai da minha casa”. Naquele dia, lembra o pastor, diante da intransigência do seu pai, ele deixou tudo e foi morar na igrejinha onde ele havia se convertido. Ali dormia em cima dos bancos de madeira, limpava a igreja para os dias de culto e estudava teologia.

Arlindo Theodoro conta que a partir dali sua vida se transformou radicalmente. “Com o tempo me destaquei e me tornei um pregador conhecido fazendo conferências por todos os estados do Brasil. Inclusive pregando nos Gideões Missionários em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde falei para 250 mil pessoas”.

Mas os tempos de glória do seu ministério evangélico deram lugar a uma profunda decepção com a religião. “Quando passei a ser um tipo de celebridade no meio evangélico, passei também a participar das cúpulas das igrejas e foi aí que tudo começou. Algumas dessas denominações não tinham no seu governo aquilo que podíamos dizer ‘santos’. E isso me adoeceu e eu acabei tendo uma profunda decepção com o sistema religioso”, lembra o pastor Theodoro.

O RETORNO

Com a desilusão espiritual, estava aberto o caminho para uma nova e profunda transformação em sua vida. E foi na gastronomia que o pastor Arlindo Theodoro saiu de cena para dar lugar ao chef Theo.

O pastor pregando para multidões antes de virar chef de cozinha Crédito: Divulgação

“Com o coração adoecido, procurei uma fuga e abri o Theo Bistrô para me afastar do sistema religioso que me decepcionara. Me afastei da minha congregação entregando a presidência da igreja e me dediquei com paixão para ser o melhor chef que eu pudesse ser. Eu havia dado um tempo até que eu fosse curado daquela espécie de depressão espiritual.”

Pastor da Assembleia de Deus Valentes Church , Theodoro vai voltar a fazer o que mais gosta: pregar a palavra de Deus. “Já atuo como pregador há 40 anos no Brasil e no mundo. Já fiz eventos em 27 países, inclusive em Moçambique, na África, onde preguei para mais de 30 mil pessoas. Voltei a atender convites para os eventos no Brasil e no exterior. Estou inclusive com eventos para os Estados Unidos, Escócia, Suíça e Portugal, além de várias outras agendas aqui no Brasil.”

O Theo Bristô, na Praia da Costa, especializado em frutos do mar Crédito: Facebook

Arlindo Theodoro afirma que desta vez não tem volta, e o Theo Bistrô, que tinha como carro-chefe os frutos do mar, está definitivamente fechado a partir desta segunda. “Não há como conciliar essas duas coisas [a função de chef de cozinha e pastor]. Mas eu seguirei como chef na internet, postando segredos e receitas da minha gastronomia”, avisa.