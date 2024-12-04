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Leonel Ximenes

Famosa rede de restaurante vegano fecha 2 das suas 3 unidades no ES

Direção da empresa alegou "divergências administrativas" para encerrar as atividades da loja localizada em um shopping da Serra

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 13:39

Públicado em 

04 dez 2024 às 13:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Unidade da Agavegan no Shopping Mestre Álvaro, na Serra
Unidade da Agavegan no Shopping Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Instagram Agavegan
Primeira rede de restaurantes veganos do Espírito Santo, a Agavegan anunciou nesta quarta-feira (4) o fechamento da sua segunda unidade no Estado, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra.
O encerramento das atividades desta loja acontece quatro meses depois que a empresa fechou as portas do restaurante localizado no Aeroporto de Vitória.
O único restaurante da Agavegan que continua operando no Espírito Santo, que também funciona como cafeteria, é a unidade do Shopping Vitória.
Na nota publicada nesta quarta nas redes sociais, a empresa admite que houve uma cisão no negócio: “Após algumas divergências administrativas, optamos por encerrar as atividades na unidade do Shopping Mestre Álvaro”.
No entanto, a rede acena com uma futura expansão: “Mas isso é uma oportunidade para expandir a Agavegan pelo Espírito Santo e em breve para o Brasil”, complementa
Em 7 de agosto, ao anunciar o fechamento do restaurante no Aeroporto de Vitória, a direção da empresa alegou que o motivo foi uma “reestruturação administrativa”, sem no entanto entrar em detalhes dessa mudança. A nota foi assinada por Pedro Rocha, CEO e fundador da rede.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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