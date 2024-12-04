Famosa rede de restaurante vegano fecha 2 das suas 3 unidades no ES

Primeira rede de restaurantes veganos do Espírito Santo, a Agavegan anunciou nesta quarta-feira (4) o fechamento da sua segunda unidade no Estado, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra
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O encerramento das atividades desta loja acontece quatro meses depois que a empresa fechou as portas do restaurante localizado no Aeroporto de Vitória
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O único restaurante da Agavegan que continua operando no Espírito Santo, que também funciona como cafeteria, é a unidade do Shopping Vitória
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Na nota publicada nesta quarta nas redes sociais, a empresa admite que houve uma cisão no negócio: “Após algumas divergências administrativas, optamos por encerrar as atividades na unidade do Shopping Mestre Álvaro”.
No entanto, a rede acena com uma futura expansão: “Mas isso é uma oportunidade para expandir a Agavegan pelo Espírito Santo e em breve para o Brasil”, complementa
Em 7 de agosto, ao anunciar o fechamento do restaurante no Aeroporto de Vitória, a direção da empresa alegou que o motivo foi uma “reestruturação administrativa”, sem no entanto entrar em detalhes dessa mudança. A nota foi assinada por Pedro Rocha, CEO e fundador da rede.