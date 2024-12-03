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Leonel Ximenes

No ar: como Casagrande foi de um céu a outro em menos de 24h

Governador foi ver o Botafogo conquistar a Libertadores na Argentina e, poucas horas depois, já estava em evento de uma igreja evangélica nas montanhas capixabas

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 11:32

Públicado em 

03 dez 2024 às 11:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande levou torresmo da sorte (que ele chama de
Casagrande levou torresmo da sorte (que ele chama de "barrinha de cereal") para a Argentina e horas depois estava em evento da Maranata em Domingos Martins Crédito: Instagram e Rodrigo Gavini
Homem reconhecidamente de fé, Renato Casagrande (PSB) esteve literalmente nos céus em vários momentos no último fim de semana. No sábado (30) bem cedinho, o governador, numa agenda particular, foi a Buenos Aires ver seu Botafogo conquistar a Libertadores e, horas depois, já estava nas montanhas capixabas para um compromisso religioso.
E como aconteceu esse “milagre” da quase onipresença? “Ele foi e voltou convidado por um amigo botafoguense”, responde a assessoria de Casagrande, que confirmou também que a saga só foi possível graças a um jatinho desse "amigo" cujo nome não foi revelado.
O primeiro céu do governador do Espírito Santo começou a ser curtido logo a partir das 6h da manhã de sábado, quando ele partiu de Vitória para a capital argentina. No final da tarde, foi também aos céus com a conquista histórica e inédita do seu Botafogo na Libertadores com a vitória sobre o Galo mineiro por 3 a 1.

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O terceiro céu foi desfrutado na volta de Buenos Aires para a capital capixaba, onde chegou à 1h da madrugada de domingo (1º/12), cansado, mas orgulhoso pela conquista das Américas.
Depois da viagem, Casagrande foi dormir e horas depois, pela manhã, a bordo do helicóptero do governo do Estado (mais um céu), já estava no Maanaim, uma espécie de centro de evangelização da Maranata, em Domingos Martins, para participar do evento Trombetas e Festas, promovido pela igreja, simultaneamente, no mundo todo.
No local de oração e fé, o governador certamente olhou para os céus (o quinto em poucas horas) e agradeceu pela vitória épica do Botafogo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.
A propósito, Casagrande comemora 64 anos de vida nesta terça (3), mas o presente ele ganhou antecipadamente no sábado, dado pelo seu alvinegro de coração.
O governador continua nos céus.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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