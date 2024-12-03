No ar: como Casagrande foi de um céu a outro em menos de 24h

Casagrande levou torresmo da sorte (que ele chama de "barrinha de cereal") para a Argentina e horas depois estava em evento da Maranata em Domingos Martins Crédito: Instagram e Rodrigo Gavini

Homem reconhecidamente de fé, Renato Casagrande (PSB) esteve literalmente nos céus em vários momentos no último fim de semana. No sábado (30) bem cedinho, o governador, numa agenda particular, foi a Buenos Aires ver seu Botafogo conquistar a Libertadores e, horas depois, já estava nas montanhas capixabas para um compromisso religioso.

E como aconteceu esse “milagre” da quase onipresença? “Ele foi e voltou convidado por um amigo botafoguense”, responde a assessoria de Casagrande, que confirmou também que a saga só foi possível graças a um jatinho desse "amigo" cujo nome não foi revelado.

O terceiro céu foi desfrutado na volta de Buenos Aires para a capital capixaba, onde chegou à 1h da madrugada de domingo (1º/12), cansado, mas orgulhoso pela conquista das Américas.

Depois da viagem, Casagrande foi dormir e horas depois, pela manhã, a bordo do helicóptero do governo do Estado (mais um céu), já estava no Maanaim, uma espécie de centro de evangelização da Maranata, em Domingos Martins, para participar do evento Trombetas e Festas, promovido pela igreja, simultaneamente, no mundo todo.

No local de oração e fé, o governador certamente olhou para os céus (o quinto em poucas horas) e agradeceu pela vitória épica do Botafogo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A propósito, Casagrande comemora 64 anos de vida nesta terça (3), mas o presente ele ganhou antecipadamente no sábado, dado pelo seu alvinegro de coração.