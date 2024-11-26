Craque capixaba tem sua estrela quebrada na Calçada da Fama

A estrela de Richarlison está quebrada em várias pontos na Calçada da Fama da Sesport, em Bento Ferreira Crédito: Foto do Leitor

A má fase do craque capixaba Richarlison parece que não está limitada ao futebol internacional. Aqui no Espírito Santo, a estrela que homenageia o atacante do Tottenham na Calçada da Fama está quebrada, conforme constatado por fonte da coluna na noite desta segunda-feira (25).

Afastado do time inglês por contusão e fora da seleção brasileira, pela qual disputou a Copa de 2022, Richarlison recebeu neste mesmo ano a homenagem na Calçada da Fama, localizada na sede da Secretaria Estadual de Esportes (Sesport), em Bento Ferreira.

Na ocasião, em 21 de dezembro de 2022, Richarlison não pôde estar presente, já que após a Copa do Mundo seguiu para a Inglaterra, para se reapresentar ao Tottenham. Ele foi representado pelo irmão caçula Antônio Marcos de Andrade Filho, na época com 18 anos, que veio de Nova Venécia especialmente para a solenidade.

O QUE DIZ A SESPORT

Em nota enviada à coluna, a Secretaria de Esportes e Lazer diz que está ciente da avaria ocorrida em uma das estrelas da Calçada da Fama durante a realização de um evento no Centro de Treinamentos. Assim que o dano foi identificado, as medidas para a substituição foram iniciadas, afirmou a Sesport.

“No entanto, devido à especificidade do material, a confecção da nova estrela exige um prazo técnico para sua produção. A previsão é que, em até 30 dias, a peça esteja pronta e instalada. Ressaltamos que, a manutenção da calçada é constante, uma vez que essa homenagem simboliza o reconhecimento aos atletas que marcaram a história do Espírito Santo”, diz a nota.

OS HOMENAGEADOS

Há quase dois anos, além de Richarlison, foram homenageados Esquiva Falcão (boxe), Geovanna Santos (ginástica rítmica) e Pierre (beach soccer). Além desses quatro atletas, outros 20 foram homenageados com uma estrela na Calçada da Fama, em sinal de reconhecimento pelos resultados expressivos que obtiveram na história do esporte. Em 2023 e 2024 não foram feitas novas homenagens.

Richarlison faz um trabalho especial para evitar novas lesões musculares Crédito: Reprodução/ Instagram

Na edição 2019 foram homenageados Alison Cerutti (vôlei de praia), Buru (futebol de areia), Daniel Mendes (paratletismo), Fábio Luiz (vôlei de praia), Frank Brown (voo livre), Geovani Silva (futebol), Julietty Tesch (vela), Neymara Carvalho (bodyboarding), Nilo Etienne Duarte – in memoriam (futsal) e Tayanne Mantovanelli (ginástica rítmica).

Na de 2020, Adalberto Rodrigues (tênis em cadeira de rodas), Anderson Varejão (basquete), Fontana – in memoriam (futebol), Natália Gaudio (ginástica rítmica) e Paulo André Camilo (atletismo).