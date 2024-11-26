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Leonel Ximenes

Craque capixaba tem sua estrela quebrada na Calçada da Fama

No total, foram imortalizados na passarela 24 atletas, mas o símbolo do atacante do futebol internacional é o único que está avariado

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 11:31

Públicado em 

26 nov 2024 às 11:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A estrela de Richarlison está quebrada em várias pontos na Calçada da Fama da Sesport, em Bento Ferreira
A estrela de Richarlison está quebrada em várias pontos na Calçada da Fama da Sesport, em Bento Ferreira Crédito: Foto do Leitor
A má fase do craque capixaba Richarlison parece que não está limitada ao futebol internacional. Aqui no Espírito Santo, a estrela que homenageia o atacante do Tottenham na Calçada da Fama está quebrada, conforme constatado por fonte da coluna na noite desta segunda-feira (25).
Afastado do time inglês por contusão e fora da seleção brasileira, pela qual disputou a Copa de 2022, Richarlison recebeu neste mesmo ano a homenagem na Calçada da Fama, localizada na sede da Secretaria Estadual de Esportes (Sesport), em Bento Ferreira.

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Na ocasião, em 21 de dezembro de 2022, Richarlison não pôde estar presente, já que após a Copa do Mundo seguiu para a Inglaterra, para se reapresentar ao Tottenham. Ele foi representado pelo irmão caçula Antônio Marcos de Andrade Filho, na época com 18 anos, que veio de Nova Venécia especialmente para a solenidade.

O QUE DIZ A SESPORT

Em nota enviada à coluna, a Secretaria de Esportes e Lazer diz que está ciente da avaria ocorrida em uma das estrelas da Calçada da Fama durante a realização de um evento no Centro de Treinamentos. Assim que o dano foi identificado, as medidas para a substituição foram iniciadas, afirmou a Sesport.
“No entanto, devido à especificidade do material, a confecção da nova estrela exige um prazo técnico para sua produção. A previsão é que, em até 30 dias, a peça esteja pronta e instalada. Ressaltamos que, a manutenção da calçada é constante, uma vez que essa homenagem simboliza o reconhecimento aos atletas que marcaram a história do Espírito Santo”, diz a nota.

OS HOMENAGEADOS

Há quase dois anos, além de Richarlison, foram homenageados Esquiva Falcão (boxe), Geovanna Santos (ginástica rítmica) e Pierre (beach soccer). Além desses quatro atletas, outros 20 foram homenageados com uma estrela na Calçada da Fama, em sinal de reconhecimento pelos resultados expressivos que obtiveram na história do esporte. Em 2023 e 2024 não foram feitas novas homenagens.
Richarlison faz um trabalho especial para evitar novas lesões musculares
Richarlison faz um trabalho especial para evitar novas lesões musculares Crédito: Reprodução/ Instagram
Na edição 2019 foram homenageados Alison Cerutti (vôlei de praia), Buru (futebol de areia), Daniel Mendes (paratletismo), Fábio Luiz (vôlei de praia), Frank Brown (voo livre), Geovani Silva (futebol), Julietty Tesch (vela), Neymara Carvalho (bodyboarding), Nilo Etienne Duarte – in memoriam (futsal) e Tayanne Mantovanelli (ginástica rítmica).
Na de 2020, Adalberto Rodrigues (tênis em cadeira de rodas), Anderson Varejão (basquete), Fontana – in memoriam (futebol), Natália Gaudio (ginástica rítmica) e Paulo André Camilo (atletismo).
Na edição de 2021, as personalidades eternizadas foram Alexandra Nascimento (handebol), Bruno Conde (karatê), Duda Brasil (beach soccer), Loiola (vôlei de praia) e Patrícia Pereira (natação paraolímpica).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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