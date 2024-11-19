Tradicional feira realizada há 19 anos no ES está ameaçada. Mais uma vez

Feira Sabores da Terra em 2023, último ano em que foi promovida Crédito: Divulgação

O ano que vem pode ser igual a este que está passando. Longe da alegria da (adaptada) marchinha carnavalesca, o clima é de apreensão entre os empreendedores do agroturismo e os organizadores da tradicional Feira Sabores da Terra da Praça do Papa, que mais uma vez está ameaçada de não ser realizada, pelo segundo ano consecutivo.

A maior feira do setor no Espírito Santo, promovida nos meses de junho ou julho, em Vitória , não foi realizada este ano e, até agora, não há garantias de que será em 2025. O motivo é o mesmo: falta de patrocínio para bancar os custos estimados em R$ 1,4 milhão.

Estandes de expositores na Sabores da Terra Crédito: Divulgação

Organizador da feira, o empresário Ademir Dadalto aponta a falta de apoio para não ter lançado a Sabores da Terra em 2024, depois de quase duas décadas, e teme que ela não seja promovida no ano que vem também.

“Depois de 19 anos, não consegui viabilizar este evento porque não tivemos recursos da Aderes e do Sebrae-ES , que sempre foram parceiros”, lamenta Dadalto, referindo-se à Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do governo do Estado e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Dança de grupo folclórico italiano, uma das atrações culturais da Feira Sabores da Terra Crédito: Divulgação

O promotor da feira afirma que agora está tentando obter recursos por meio de emendas parlamentares de deputados federais e senadores do Espírito Santo. Ele diz que também já conversou com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), pedindo apoio.