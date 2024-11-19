Tradicional feira realizada há 19 anos no ES está ameaçada. Mais uma vez

O ano que vem pode ser igual a este que está passando. Longe da alegria da (adaptada) marchinha carnavalesca, o clima é de apreensão entre os empreendedores do agroturismo e os organizadores da tradicional Feira Sabores da Terra da Praça do Papa, que mais uma vez está ameaçada de não ser realizada, pelo segundo ano consecutivo.
A maior feira do setor no Espírito Santo, promovida nos meses de junho ou julho, em Vitória
, não foi realizada este ano e, até agora, não há garantias de que será em 2025. O motivo é o mesmo: falta de patrocínio para bancar os custos estimados em R$ 1,4 milhão.
Organizador da feira, o empresário Ademir Dadalto aponta a falta de apoio para não ter lançado a Sabores da Terra em 2024, depois de quase duas décadas, e teme que ela não seja promovida no ano que vem também.
“Depois de 19 anos, não consegui viabilizar este evento porque não tivemos recursos da Aderes e do Sebrae-ES
, que sempre foram parceiros”, lamenta Dadalto, referindo-se à Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do governo do Estado e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
O promotor da feira afirma que agora está tentando obter recursos por meio de emendas parlamentares de deputados federais e senadores do Espírito Santo. Ele diz que também já conversou com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), pedindo apoio.
Segundo o empresário, a Sabores da Terra reúne cerca de 250 pequenos empreendedores
do agroturismo capixaba. No evento, ele destaca que os produtores se tornam mais conhecidos do grande público e conseguem viabilizar acordos comerciais nos quatro dias da feira na Praça do Papa. De acordo com Dadalto, a participação dos expositores é gratuita, ou seja, não são cobradas taxas pela organização da feira. A entrada para o público também é gratuita.