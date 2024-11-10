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Leonel Ximenes

Pazolini e Luiz Paulo juntos: o que a política separa, a feijoada une

Prefeito e adversário se encontraram casualmente na festa da Unidos de Jucutuquara. Teve climão? O samba responde...

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 18:15

Públicado em 

10 nov 2024 às 18:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acompanhados de suas respectivas mulheres, Luiz Paulo (de chapéu) e Pazolini posaram juntos para fotos na feijoada da Jucutuquara
Acompanhados de suas respectivas mulheres, Luiz Paulo (de chapéu) e Pazolini posaram juntos para fotos na feijoada da Jucutuquara Crédito: Divulgação
Eles estiveram em alas (bem) diferentes na eleição municipal de Vitória, mas nada como uma suculenta feijoada, um animado samba e uma cerveja bem gelada para resgatar a harmonia perdida.
Adversários que não se afinaram no pleito municipal, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e seu opositor e candidato do PSDB à prefeitura, Luiz Paulo Vellozo Lucas, se encontraram neste domingo (10) na feijoada promovida pela Unidos de Jucutuquara, desta vez na “ala da cordialidade”.
O encontro, casual, não rendeu um belíssimo samba, mas pelo menos mostrou que os dois adversários podem tranquilamente desfilar juntos na escola da convivência civilizatória, embora ambos tenham posições políticas muito diferentes.
Acompanhados das respectivas mulheres, Luiz Paulo e Pazolini se cumprimentaram brevemente, posaram para fotos e participaram alegremente da feijoada da Jucutuquara, no lotado Clube Anchieta. Em 2025, a agremiação, que traz o enredo “Pulsar da Vida”, vai abrir os desfiles do Grupo Especial na noite de 22 de fevereiro.
Luiz Paulo e Pazolini se cumprimentam amistosamente durante a festa
Luiz Paulo e Pazolini se cumprimentam amistosamente durante a festa Crédito: Divulgação
Política, na essência, é isso: o opositor é um adversário circunstancial, não um inimigo de morte a ser destruído.
Fica a lição.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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