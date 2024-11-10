Pazolini e Luiz Paulo juntos: o que a política separa, a feijoada une

Eles estiveram em alas (bem) diferentes na eleição municipal de Vitória
, mas nada como uma suculenta feijoada, um animado samba e uma cerveja bem gelada para resgatar a harmonia perdida.
Adversários que não se afinaram no pleito municipal, o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) e seu opositor e candidato do PSDB à prefeitura, Luiz Paulo Vellozo Lucas
, se encontraram neste domingo (10) na feijoada promovida pela Unidos de Jucutuquara, desta vez na “ala da cordialidade”.
O encontro, casual, não rendeu um belíssimo samba, mas pelo menos mostrou que os dois adversários podem tranquilamente desfilar juntos na escola da convivência civilizatória, embora ambos tenham posições políticas muito diferentes.
Acompanhados das respectivas mulheres, Luiz Paulo e Pazolini se cumprimentaram brevemente, posaram para fotos e participaram alegremente da feijoada da Jucutuquara
, no lotado Clube Anchieta. Em 2025, a agremiação, que traz o enredo “Pulsar da Vida”, vai abrir os desfiles do Grupo Especial na noite de 22 de fevereiro.
Política, na essência, é isso: o opositor é um adversário circunstancial, não um inimigo de morte a ser destruído.