Cidade do ES se transforma em “Capital Estadual das Praias”

Guarapari, o balneário mais famoso do ES Crédito: Marcelo Moryan

Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 557/2024, de autoria do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que concede ao município de Guarapari o título de “Capital Estadual das Praias”. O reconhecimento, segundo o parlamentar, reforça a importância do município como um dos principais destinos turísticos do Estado, especialmente valorizado pelas belezas naturais para o turismo.

Na justificativa do projeto, Bahiense destacou a importância de Guarapari no cenário turístico do Espírito Santo. "Guarapari temi mais de 50 praias que atraem turistas de todo o Brasil e movimentam a economia local com comércio, serviços e setor hoteleiro”, comentou o parlamentar.

Além de celebrar as características naturais da cidade, o título busca fortalecer a divulgação de Guarapari, promovendo a cidade ainda mais como destino essencial para os turistas que visitam o Espírito Santo.

Para Bahiense, a aprovação do projeto é também uma maneira de fortalecer a identidade do Espírito Santo no turismo nacional, consolidando Guarapari como um símbolo do potencial turístico do estado.

ELOGIO E CRÍTICA A GUARAPARI

Nesta semana, Guarapari foi surpreendida com um elogio pouco comum . A fama do balneário mais famoso do Espírito Santo, mesmo entre os capixabas, de ser uma cidade cara e que explora o turista em vez do turismo, não foi compartilhada pelo Catraca Livre, plataforma de conteúdo digital que reúne cultura, causas, serviços e variedades e que dá dicas culturais e de turismo, entre outros serviços.

“Se você está em busca de lugares para viajar em dezembro no Brasil, mas sem estourar o orçamento, a boa notícia é que há diversos destinos incríveis e acessíveis para aproveitar o verão”, afirma o portal nacional.

O mais famoso balneário do Espírito Santo foi apontado entre os cinco locais do país para curtir em dezembro, “sem estourar o orçamento”. A seleção inclui locais paradisíacos ou históricos como Chapada dos Veadeiros (GO), Ilha do Mel (PR), São Miguel dos Milagres (AL) e Petrópolis (RJ).

Por outro lado, no mês passado, como a coluna mostrou , a Cidade-Saúde também se viu envolvida em uma polêmica causada pelo jornal "O Estado de São Paulo". O portal Mar Sem Fim, hospedado no site do centenário jornal paulista, criticou o presidente Lula por ter concedido a Guarapari o título de "Capital Nacional da Biodiversidade Marinha".