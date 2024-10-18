Praias brasileiras com o selo Bandeira Azul: más notícias para o ES

Pelo segundo ano consecutivo
, nenhuma praia do Espírito Santo foi contemplada com o cobiçado selo Bandeira Azul, certificação que na atual edição foi conferida a 38 destinos em áreas do litoral brasileiro que tiveram compromisso com a preservação ambiental e o turismo sustentável.
Depois de receber o selo, as praias precisam comprovar todos os anos a manutenção dos critérios ambientais e de segurança. No ano passado, foram certificadas 31 praias em todo o território nacional.
A lista foi feita por um júri nacional e internacional que leva em consideração critérios como gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade.
Santa Catarina
foi o Estado com mais praias citadas (20), seguido pelo Rio de Janeiro (12) e pela Bahia (3). Alagoas, Ceará e São Paulo também aparecem com uma praia cada.
Além do Brasil, outros países sul-americanos estão no ranking: Colômbia (8 praias), Chile (3 praias) e Argentina (2 praias).