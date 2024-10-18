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Leonel Ximenes

Praias brasileiras com o selo Bandeira Azul: más notícias para o ES

Neste ano, 38 localidades  que tiveram compromisso com a preservação ambiental e o turismo sustentável foram contempladas com a certificação internacional

Públicado em 

18 out 2024 às 11:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

ESPECIAL PUBLICITÁRIO - Cultura e turismo entram para a agenda de prioridades de Vila Velha
A Praia da Sereia, na Praia da Costa, recebeu o certificado Bandeira Azul em 2022 Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV
Pelo segundo ano consecutivo, nenhuma praia do Espírito Santo foi contemplada com o cobiçado selo Bandeira Azul, certificação que na atual edição foi conferida a 38 destinos em áreas do litoral brasileiro que tiveram compromisso com a preservação ambiental e o turismo sustentável.
A última vez que uma praia capixaba foi certificada com a Bandeira Azul foi em 2022. A escolhida na época foi a Praia da Sereia, uma extensão da Praia da Costa, em Vila Velha.
Depois de receber o selo, as praias precisam comprovar todos os anos a manutenção dos critérios ambientais e de segurança. No ano passado, foram certificadas 31 praias em todo o território nacional.
A lista foi feita por um júri nacional e internacional que leva em consideração critérios como gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade.
Santa Catarina foi o Estado com mais praias citadas (20), seguido pelo Rio de Janeiro (12) e pela Bahia (3). Alagoas, Ceará e São Paulo também aparecem com uma praia cada.
Além do Brasil, outros países sul-americanos estão no ranking: Colômbia (8 praias), Chile (3 praias) e Argentina (2 praias).

A LISTA DAS 38 PRAIAS BRASILEIRAS

SANTA CATARINA

  • Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú 
  • Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú 
  • Praia de Taquaras, Balneário Camboriú 
  • Praia de Piçarras, Balneário Piçarras 
  • Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras 
  • Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas 
  • Praia de Mariscal, Bombinhas 
  • Praia da Conceição, Bombinhas
  • Lagoa do Peri, Florianópolis 
  • Praia Grande, Governador Celso Ramos 
  • Prainha de Itá, Itá 
  • Praia da Bacia da Vovó, Penha 
  • Praia da Saudade, Penha 
  • Praia Grande, Penha
  • Praia do Ervino, São Francisco do Sul 
  • Praia do Forte, São Francisco do Sul 
  • Praia Grande, São Francisco do Sul 
  • Praia da Saudade, São Francisco do Sul 
  • Praia Central, Balneário Piçarras (primeira temporada)
  • Praia das Cordas, Governador Celso Ramos (primeira temporada)

RIO DE JANEIRO

  • Praia do Forno, Armação de Búzios
  • Praia da Azeda Azedinha, Armação de Búzios
  • Praia do Peró, Cabo Frio
  • Praia de Ubás, Iguaba Grande
  • Praia do Sossego, Niterói
  • Praia da Reserva, Rio de Janeiro
  • Prainha, Rio de Janeiro
  • Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia
  • Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema
  • Praia de Tucuns, Armação de Búzios (primeira temporada)
  • Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo (primeira temporada)
  • Praia de Grumari, Rio de Janeiro (primeira temporada)

BAHIA

  • Praia de Paraíso, Guarajuba, Camaçari
  • Praia da Viração, Salvador
  • Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador

ALAGOAS

  • Praia do Patacho, Porto de Pedras

CEARÁ

  • Praia do Cumbuco, Caucaia

SÃO PAULO

  • Praia do Tombo, Guarujá

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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